Внесення Путіним окупованих територій України до конституції РФ є серйозною проблемою, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає "серйозною проблемою" внесення тимчасово окупованих територій України до Конституції Росії.
"У будь-якому разі ми не можемо визнавати території, які окуповані, територіями Російської Федерації. Це один із найскладніших викликів, які є. Усі розуміють, що те, що зробив [російський диктатор Володимир] Путін, вписав у свою Конституцію деякі наші території - це серйозна проблема", — заявив глава держави у інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.
За словами президента, Путін "не просто тимчасово окупував території, а вкрав".
Зеленський, відповідаючи на запитання, чи є компроміс для України в питанні повернення до кордонів 1991 року, наголосив, що території є тимчасово окупованими, доки Україна юридично щось не закріпить.
"Доки Україна юридично не визнає ті чи інші тимчасово окуповані території, навіть одне село, російським, воно залишиться українським", — заявив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От як тепер бідненькому найвеличнішому і "оманський договорняк" виконати, і побєдуном бути?
"Це для нас проблема" (с)
Вибачаюсь за емоції, але я не вірю жодному слову цього неголеного додатку до дєрьмака...
Взагалі НЕ БАЧУ будь яких проблем, на будь що у той конституції Рашки!
Проблема Зеленського тільки одна - як забезпечити капітуляцію України згідно оманських домовленостей і самому не потрапити в халепу, а бажано ще й залишитися неабияким героєм. Але ті мудрагелі, які однією дупою хочуть попасти навіть не на два, а на усі три базари - завжди закінчують не харашо.
https://www.depo.ua/ukr/war/opalennya-ne-bude-meshkantsiv-pokrovska-zaklikayut-evakuyuvatis-202410181464400
Извините.
Якщо є рішення то хай прямо скаже, а не як вуж на сковорідці.
З ЯЗ був непоганий хід, навіть не в контексті України, а світової безпеки, бо кожна країна не в НАТО зробить висновки, а там як почнеться, то зачепить усіх і це вже має бути аргументом для заходу.
Але поки що це все ні про що для України, на розробку треба час і гроші, і невідомо як себе поведе захід. До того ж такі речі спочатку роблять, а потім про них кажуть.
Але тоді домогосподарки зажадають щоб прокурори і поліцейські йшли на війну.
Байден, Шольц, Франція, UK -- нуль обговорення цього питання. Нуль згадок про те, що поки параша не виключить ці незаконні додатки зі своєї гімноконституції -- миру не буде.
Зате про "перемовини" згадки на кожному кроці. І називання йхлау "mr. president" також, хоча він не є легітимним президентом, бо вибори були нелегітимні. Всім на****ти.
Мабуть в пошуку, що його вигадати коли виявилося - для управління державою, потрібні мізки і совість.
А де у Вовки піаніста совість?