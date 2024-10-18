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Новини
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Внесення Путіним окупованих територій України до конституції РФ є серйозною проблемою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає "серйозною проблемою" внесення тимчасово окупованих територій України до Конституції Росії.

"У будь-якому разі ми не можемо визнавати території, які окуповані, територіями Російської Федерації. Це один із найскладніших викликів, які є. Усі розуміють, що те, що зробив [російський диктатор Володимир] Путін, вписав у свою Конституцію деякі наші території - це серйозна проблема", — заявив глава держави у інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

За словами президента, Путін "не просто тимчасово окупував території, а вкрав".

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Зеленський, відповідаючи на запитання, чи є компроміс для України в питанні повернення до кордонів 1991 року, наголосив, що території є тимчасово окупованими, доки Україна юридично щось не закріпить.

"Доки Україна юридично не визнає ті чи інші тимчасово окуповані території, навіть одне село, російським, воно залишиться українським", — заявив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) окупація (6744) право (47)


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Топ коментарі
+39
Тю! То внесіть в нашу Конституцію Курську, Білгородську, Краснодарський Край! І будемо на рівних з ними!
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18.10.2024 21:38 Відповісти
+27
Що Ви з дерьмаком погодились здати ісконно Українські Землі , аПутлер можє і Місяць внести в Конституцію , , в чому проблема і для кого?
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18.10.2024 21:40 Відповісти
+19
О Всемогутній правителю, для кого це є проблемою, - для Вашої Величності чи для північної болотяної нікчемності? Невже для Вашої Величності залишились ще якісь проблеми у цьому житті? Асфальт пок(л/р)адено, яйця по 17 куплено, титанові заводи азерам продано! Ну які ще для Вас можуть бути проблеми?
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18.10.2024 21:42 Відповісти
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Тю! То внесіть в нашу Конституцію Курську, Білгородську, Краснодарський Край! І будемо на рівних з ними!
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18.10.2024 21:38 Відповісти
Нема росії -> нема конституції -> нема проблеми.
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18.10.2024 21:39 Відповісти
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19.10.2024 11:15 Відповісти
Що Ви з дерьмаком погодились здати ісконно Українські Землі , аПутлер можє і Місяць внести в Конституцію , , в чому проблема і для кого?
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18.10.2024 21:40 Відповісти
Ну бо не Віка Німецька буде ці тириторії відбивати, в тому **** проблема! Доперло?
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18.10.2024 21:44 Відповісти
О Всемогутній правителю, для кого це є проблемою, - для Вашої Величності чи для північної болотяної нікчемності? Невже для Вашої Величності залишились ще якісь проблеми у цьому житті? Асфальт пок(л/р)адено, яйця по 17 куплено, титанові заводи азерам продано! Ну які ще для Вас можуть бути проблеми?
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18.10.2024 21:42 Відповісти
Воно ж слуга народу і гарант конституції. А якого народу і чиїй конституції?
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18.10.2024 22:10 Відповісти
Тю! Ти вже стільки разів клав на Конституцію України та виконував свої (а чи свої?) забаганки, що ніхто (з усіляких борцунів-правдорубів) й не помітить, якщо ти це зробиш ще раз: тиж не "клятий барига", а "новоє ліцо"!
От як тепер бідненькому найвеличнішому і "оманський договорняк" виконати, і побєдуном бути?
"Це для нас проблема" (с)

Вибачаюсь за емоції, але я не вірю жодному слову цього неголеного додатку до дєрьмака...
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18.10.2024 21:44 Відповісти
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19.10.2024 11:17 Відповісти
А якщо він "внесе до конституції" УСЮ території України?
Взагалі НЕ БАЧУ будь яких проблем, на будь що у той конституції Рашки!
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18.10.2024 21:44 Відповісти
Так вони нашу конституцію порушили. Їх конституція не має легетимності
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18.10.2024 21:45 Відповісти
А можна звідси детальніше? У чому "проблема"? Ти ж намалював "план перемоги" чи не так?
Проблема Зеленського тільки одна - як забезпечити капітуляцію України згідно оманських домовленостей і самому не потрапити в халепу, а бажано ще й залишитися неабияким героєм. Але ті мудрагелі, які однією дупою хочуть попасти навіть не на два, а на усі три базари - завжди закінчують не харашо.
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18.10.2024 21:46 Відповісти
Так Піденна Корея теж визнає Північну Корею своєю територією ,окупованою комуняками , так само Північна Корея теж визнає Південну Корею своєю територією ,окупованою "капіталістами " ,а ми що гірші за Південну Корею ? І до речі ,між ними так і не підписаний мирний договір ,і Південна Корея і без нього живе ,і так добре живе ,що українцям південнокорейський рівень життя і в щасливому сні не присниться.
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18.10.2024 21:47 Відповісти
Опалення не буде: Мешканців Покровська закликають евакуюватись
https://www.depo.ua/ukr/war/opalennya-ne-bude-meshkantsiv-pokrovska-zaklikayut-evakuyuvatis-202410181464400
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18.10.2024 21:49 Відповісти
так внесите мацкву до нашоi i всiх то справ))
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18.10.2024 21:52 Відповісти
На пітьмі - тривога! Ймовірне створення Україною кілька сотень ядерних плутонієвих боєзарядів:



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18.10.2024 21:54 Відповісти
не бачу жодної проблеми за винятком однієї - клоуна та його корумпованої мафії на посаді Президента України
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18.10.2024 21:54 Відповісти
Ах ти 🤡 морда свиняча ,довго чекав ,шоб це озвучити ?!!! Яка нах проблема ?! Ти шо мудило, згодився ці неконстітуційні дії русні підтримати ?! Падло ,а як кремль завтра запише всю Україну ,до себе ,то ти скажеш ,шо все ...України нема ?!і це просто серьйозна проблема ?! Прокляте чмо зеленеське !!!!
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18.10.2024 21:56 Відповісти
Ручки воно на груді складає для довіри ... тварина !!!
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18.10.2024 21:57 Відповісти
До речі згадав ,Західна Німеччина теж не визнавала ГДР ,називаючи її "совєтською окупаційною зоною " ,більше того свій новий кордон з Польщею ,встановлений в 1945 році на Подсдамській конференції вона визнала лише в 1970 році і не як кордон ГДР з Польщею ( яким він фактично був аж до 1990 року), а як кордон між ФРН і Польщею ,що було і записано в Конституції ФРН.
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18.10.2024 21:59 Відповісти
Чукотка на 70% населена украинцами вернём эти территории в состав Украины.
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18.10.2024 22:03 Відповісти
На 2021 год украинцев на Чукотке 1526 человек (3,21 %).
Извините.
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18.10.2024 22:10 Відповісти
У Хабаровськову краї, підозрюю, взагалі немає українців (по паспорту). Там проживають нащадки українців, котрі забули власне коріння. Можливо, про таких "українців" і пише Devid Dyxovni.
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19.10.2024 08:30 Відповісти
Чукотка, Алтай, Хабаровский край Забайкалье какая разница? Все едино. Там коренных чукчей больше половины, которые не забыли корней.
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19.10.2024 09:07 Відповісти
Не розумію, в чому проблема і для кого? Місто Запоріжжя теж внесено в їхню конституцію і що, це проблема? А завтра вони весь світ внесуть у свою конституцію… На заборі теж написано.
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18.10.2024 22:03 Відповісти
Так давай курську область внось в Конституцію України.
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18.10.2024 22:06 Відповісти
Це зє, щось комбінує разом з єрмакОВИм, це не спроста воно підняло цю тему на яку ні хто не звертав уваги, бо що монголоїди паскудні не вигадують не має жодної юридичної міжнародної підстави!!!
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18.10.2024 22:08 Відповісти
***** краде території, а ти і твоя шобла крадуть у українців, і що зовсім огидно - у ЗСУ . Крадуть на всьому - на дронах, фортифікації , медичному забезпеченні, спорядженні, їжі....а це все життя наших захисників. Будьте ви прокляті, зрадники, мародери
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18.10.2024 22:13 Відповісти
Зеленського потягнуло на якесь словоблудіє.
Якщо є рішення то хай прямо скаже, а не як вуж на сковорідці.
З ЯЗ був непоганий хід, навіть не в контексті України, а світової безпеки, бо кожна країна не в НАТО зробить висновки, а там як почнеться, то зачепить усіх і це вже має бути аргументом для заходу.
Але поки що це все ні про що для України, на розробку треба час і гроші, і невідомо як себе поведе захід. До того ж такі речі спочатку роблять, а потім про них кажуть.
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18.10.2024 22:16 Відповісти
Ладно, так розумію що поки не закінчаться 18-ти річні і фронт не буде десь по Дніпру, закінчення війни не варто очікувати.
Але тоді домогосподарки зажадають щоб прокурори і поліцейські йшли на війну.
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18.10.2024 22:28 Відповісти
А ті перші усіх здадуть
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18.10.2024 22:32 Відповісти
Нарешті хоч хтось згадав дану тему.

Байден, Шольц, Франція, UK -- нуль обговорення цього питання. Нуль згадок про те, що поки параша не виключить ці незаконні додатки зі своєї гімноконституції -- миру не буде.

Зате про "перемовини" згадки на кожному кроці. І називання йхлау "mr. president" також, хоча він не є легітимним президентом, бо вибори були нелегітимні. Всім на****ти.
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18.10.2024 22:19 Відповісти
Не згадують, бо ***** не виключить. У Шольців і Ко немає важелів впливу на *****, або вони не бажають їх використовувати. Простіше давити на Україну. Виключити зможе лише умовний Горбачов, який може прийти після *****. А може і не прийти, і не відомо взагалі коли ***** здохне, тож це не план.
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18.10.2024 22:31 Відповісти
На жаль, так.
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18.10.2024 22:51 Відповісти
Такий необачний крок просто опустив кацапську "конституцію" до рівня дворового паркану, на якому можна написати будь-що.
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19.10.2024 08:34 Відповісти
зеля готовит сдачу, что ли..... мразота подкацапская
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18.10.2024 22:28 Відповісти
Не вижу никаких проблем с тем что ***** там что то у себя в свою проституцию записало. Если ты Идиот конечно не хочешь признать проституцию ***** как и самого ***** легитимным. и сесть с ним за стол капитуляции
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18.10.2024 22:40 Відповісти
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18.10.2024 23:05 Відповісти
Один дрон з ЯЗ по москві може змінити конституцію парашостану
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18.10.2024 23:09 Відповісти
преЗЕдент десь так далеко і глибоко, що його хер зрозумієш.
Мабуть в пошуку, що його вигадати коли виявилося - для управління державою, потрібні мізки і совість.
А де у Вовки піаніста совість?
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18.10.2024 23:26 Відповісти
А навіщо піськограю совість? у нього замість неї є д'єрмак.
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19.10.2024 08:37 Відповісти
Для кого проблема ? Для дуету?
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18.10.2024 23:52 Відповісти
Це проблема для зуйла-клоуна з фіктивним дипломом юриста...
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19.10.2024 00:12 Відповісти
Як вніс,так і винесе. Звертати на це увагу? Хвороблива уява карлика дозволить внести Вселенну до складу раші. То це діагноз,а не проблема.
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19.10.2024 01:59 Відповісти
Путляра Херсон теж вписав до кацапської конституції та що? Весь світ не признає те, що путляра там приписав.Так, що ніяких проблем немає. Смерть кацапам! Путлер капут!
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19.10.2024 03:07 Відповісти
маячня х..ла і скрепного нароту взагалі є проблемою для України
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19.10.2024 06:02 Відповісти
Так конституция ********* - это конституция шута с его окружением, Украина ведь не их страна. Ту конституцию уважать и соблюдать они обязаны, в первую очередь - гнида хрипатая, проплясавшая на сценах московских много лет.
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19.10.2024 07:12 Відповісти
серйозна проблема це ти
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19.10.2024 07:44 Відповісти
з 19 по 22 рік потрібно було будувати укріпрайони по лугандону і динири по перешийку в крим а зелене кодло набивало кишені на ..великому будівництві.. доріг . зелене нєдоразумєніє казало що війни не буде то все провокаціі американськоі розвідки і ми отримали війну і були до війни практично не готові
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19.10.2024 08:06 Відповісти
крим і лугондон втрачено безповоротно і хрен з ним, але здачу Півдня орді і те що вони поперлися на Курськ замість звільнення Півдня я зеленим не пробачу і вважаю це діями для легалізації окупації Півдня, узгодженими з рашенфашистом.
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19.10.2024 08:24 Відповісти
Відсутність розумових здібностей ото дійсно проблема.
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19.10.2024 08:58 Відповісти
Так внеси Курську, Белгородську, Ростовську і всі інші українські землі, включно з третиною Білорусі і не буде проблем, проблеми будуть у них))
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19.10.2024 15:41 Відповісти
 
 