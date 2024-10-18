Внесення Путіним окупованих територій України до конституції РФ є серйозною проблемою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає "серйозною проблемою" внесення тимчасово окупованих територій України до Конституції Росії.

"У будь-якому разі ми не можемо визнавати території, які окуповані, територіями Російської Федерації. Це один із найскладніших викликів, які є. Усі розуміють, що те, що зробив [російський диктатор Володимир] Путін, вписав у свою Конституцію деякі наші території - це серйозна проблема", — заявив глава держави у інтервʼю українським телеканалам, яке транслювали в ефірі телемарафону Єдині новини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

За словами президента, Путін "не просто тимчасово окупував території, а вкрав".

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Зеленський, відповідаючи на запитання, чи є компроміс для України в питанні повернення до кордонів 1991 року, наголосив, що території є тимчасово окупованими, доки Україна юридично щось не закріпить.

"Доки Україна юридично не визнає ті чи інші тимчасово окуповані території, навіть одне село, російським, воно залишиться українським", — заявив президент.