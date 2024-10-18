Порошенко призвал Зеленского ветировать повышение налогов для легальных работников и бизнеса

Закон о повышении налогов несправедлив, потому что ударит исключительно по доходам легальных работников и бизнеса, поэтому должен быть ветирован.

Об этом заявил Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС.

"Почему мы не облагаем налогами игорный бизнес? Почему мы не облагаем налогом табак? Почему мы не облагаем налогом алкоголь? А почему мы решили, что военным сбором мы будем облагать только и только честных и добросовестных "белых" налогоплательщиков, которые получают мизерную заработную плату? Санитарка, медсестра, уборщица в школе, учительница", - отметил Порошенко.

"Я сейчас хочу использовать этот эфир, чтобы обратиться к президенту: Владимир Александрович, заветируйте этот закон. Он является несправедливым. Он уничтожает экономику. Я не говорю, что нам надо сейчас делать какие-то революционные вещи. Не мешайте тем, кто выжил, остаться на плаву", - призвал лидер "ЕС".

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"Когда сейчас мы имеем фактически продолжение существования всех этих индустриальных парков, инвест-нянь, кэшбеков, на которые тратят миллиарды и миллиарды гривен, вытягивая из карманов тех, кто честно и добросовестно платит налоги - это несправедливо. А налоги должны быть справедливы. Тем более они должны быть справедливы во время войны", - отметил политик.

"Поэтому просьба: услышьте голос всех без исключения бизнес ассоциаций. Есть надежда на ваше право вето. Сделайте этот закон справедливым", - призвал Порошенко.

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