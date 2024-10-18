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Порошенко призвал Зеленского ветировать повышение налогов для легальных работников и бизнеса

порошенко

Закон о повышении налогов несправедлив, потому что ударит исключительно по доходам легальных работников и бизнеса, поэтому должен быть ветирован.

Об этом заявил Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС.

"Почему мы не облагаем налогами игорный бизнес? Почему мы не облагаем налогом табак? Почему мы не облагаем налогом алкоголь? А почему мы решили, что военным сбором мы будем облагать только и только честных и добросовестных "белых" налогоплательщиков, которые получают мизерную заработную плату? Санитарка, медсестра, уборщица в школе, учительница", - отметил Порошенко.

"Я сейчас хочу использовать этот эфир, чтобы обратиться к президенту: Владимир Александрович, заветируйте этот закон. Он является несправедливым. Он уничтожает экономику. Я не говорю, что нам надо сейчас делать какие-то революционные вещи. Не мешайте тем, кто выжил, остаться на плаву", - призвал лидер "ЕС".

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"Когда сейчас мы имеем фактически продолжение существования всех этих индустриальных парков, инвест-нянь, кэшбеков, на которые тратят миллиарды и миллиарды гривен, вытягивая из карманов тех, кто честно и добросовестно платит налоги - это несправедливо. А налоги должны быть справедливы. Тем более они должны быть справедливы во время войны", - отметил политик.

"Поэтому просьба: услышьте голос всех без исключения бизнес ассоциаций. Есть надежда на ваше право вето. Сделайте этот закон справедливым", - призвал Порошенко.

Также читайте: Решение о повышении налогов будет разрушительным для украинской экономики, - Порошенко

Автор: 

налоги (3239) Порошенко Петр (19617) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+29
Бил в Украине ВМЕНЯЕМЫЙ президент. Так умственно отсталые выбрали криворожского шута в президенты Украины.Результат мы все видим.
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18.10.2024 22:40 Ответить
+23
Точно , точно. и при Порошенко полномасштабная война в Украине была , и города ракетами накрывали. Гдеж столько зелёных де...ов берётся на цензоре.
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18.10.2024 22:45 Ответить
+13
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18.10.2024 22:30 Ответить
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18.10.2024 22:29 Ответить
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18.10.2024 22:30 Ответить
Не пригадую щоб Порошенко знижував податки. Навпаки" Він їх збільшував, а сам та його свинарчуки з аваковими розтягували по офшорам. Того й вибори програв...
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18.10.2024 22:33 Ответить
Він їх програв , тому що вони були.
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18.10.2024 22:40 Ответить
він їх "програв", оскільки так і задумано було ще з 2010, а відтоді виборів і не було.
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18.10.2024 22:46 Ответить
ага, всім керують жидомасони і рептилоїди
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19.10.2024 07:13 Ответить
Точно , точно. и при Порошенко полномасштабная война в Украине была , и города ракетами накрывали. Гдеж столько зелёных де...ов берётся на цензоре.
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18.10.2024 22:45 Ответить
нагугли як змінилось оподаткування при баризі, аби ляпнути.
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18.10.2024 23:14 Ответить
Спеціально для ЗЕбілів - за Пороха економіка зростала, починаючи з початку 2016 року. З 2014 по початок 2019 на законодавчому рівні була заборона будь-яких перевірок малого та середнього бізнесу, люди спокійно працювали та планували майбутнє своїх підприємств. Щодо так званої "справи свінарчуків", то про неї навіть смішно згадувати на тлі багатомільярдного (в доларах) мародерства ЗЕлідора та його дефективних менеджерів. Сума, яку інкримінувала прокуратура у справі свінарчуків 17,4 млн грн. за три роки (за тим курсом це 650 тисяч доларів за три роки, тобто десь 220 тис дол. на рік) Нагадаю, що лише за 2022 рік Міноборони ЗЕ-Єрмака вивело через фірми-прокладки за кордон 33,3 мільярдів гривень (це майже 1 мільярд доларів за тим курсом) ніби то на закупівлю озброєння та амуніції для ЗСУ і досі немає ані грошей ані зброї. https://tsn.ua/********/groshoviy-skandal-z-minoboroni-cpk-povidomiv-pro-36-mlrd-na-zabezpechennya-i-zbroyu-yakih-viyskovi-ne-pobachili-2369656.html І ці цифри вас, ЗЕ-вилупків юніфіга не бентежать, так само, як вас не бентежать ті 5 мільярдів гривень на які через підставні фірми зернотрейдери підконтрольні людям з ОП вивели за 2022р. гроші поставивши зерно за кордон і не отримавши за нього ані копійки в Україну, бо всі оплати йшли на офшорні рахунки за кордоном. Чи є хоч якісь карні справи по цим фактам? Ні. Чи хтось сидить? Ні. Бо таке шалене мародерство покривається з ЗЕленої ОПи, під час кривавої війни. Але ЗЕбілов це не курвить, їх курвлять "свинарчуки". А щодо виведення грошей в офшори, то ось цікаве розслідування про виведення в офшори мільйонів баксів Зеленським та його квартально-Коломойською шоблою Офшор 95 https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
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19.10.2024 00:13 Ответить
Ви інфантильна, безвідповідальна людина, яка наобирала в 2019 найгірше з того що пропонував український тодішній політикум, а тепер фарисействуєте про "національно свідомих українців". Ви, як та нерозумна дитина, обирали Голобородька з серіалу, замість того, щоб побачити який аморальний безпринципний ватний покидьок грав того Голобородька. Я в першому турі голосував за Кошулинського, хоча розумів що його не обире мудрий нарід. Але В ДРУГОМУ ТУРІ я голосував за Порошенка, бо розумів що зеленський це троянська конячка кремля. І нажаль я не помилився. Все що ми зараз маємо - і широкомасштабну війну і падіння економіки і знищений парламентаризм і свобода слова, все це наслідки вибору па пріколу мільйонів здитинілих какіхразніц, які тепер нікому не признаються що голосували за кремлівську обманку.
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19.10.2024 00:58 Ответить
С таким же успехом можно было бы обращаться к моей соседской дворняжке , за забором.. Результат был бы тот же. Но Порошенко все делает правильно..
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18.10.2024 22:37 Ответить
А хіба нелегальні працівники хоч де-небудь платять податки
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18.10.2024 22:39 Ответить
В кінці кінців платять - непрямо, при купівлі товарів.
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18.10.2024 23:17 Ответить
Ще й як платять! У нас бомж платить 20% ПДВ коли здає метал, а потім ще 20% коли купує булочку. А якщо ви не бомж то податки разом з прихованими (латентними) уже досягли 80% з заробленої гривні... За совка було 93%. Тобто від совка ми за 13%. Саме тому ми в пятірці країн з "податковим пеклом" і половиною економіки "в тіні" ... Що далі? СРСР?...
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19.10.2024 02:17 Ответить
Бил в Украине ВМЕНЯЕМЫЙ президент. Так умственно отсталые выбрали криворожского шута в президенты Украины.Результат мы все видим.
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18.10.2024 22:40 Ответить
ну як він може його ветувати, якщо це - частина плану... оманського... знищення країни зсередини...
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18.10.2024 22:44 Ответить
Клоун зробить на зло Порошенку.
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18.10.2024 22:45 Ответить
Не заважайте Сівковичу гробити Україну.
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18.10.2024 22:48 Ответить
Порошенко - де наша ядерна зброя яку ти мав поаернути у 2014 році а не п-ти з ****** у мінськах
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18.10.2024 22:51 Ответить
А навіщо йому було відновлювати ядерну зброю? Щоб 73% разом зі своїм лідером знищили її в 2019-2020 роках? Знищили так само, як знищили ракетну програму (в т.ч. систем ППО)?
І тим більше, нахріна ЯЗ бе засобів доставки. На дрон "бобер" чи "паляницю" ядерна боєголовка точно не влізе.
Він спробував повернути хочі щось в армію, але більшість виборців дивилась разом з Зеленським в о*ко путлєру. Насолоджуйтесь тепер цим, без ядерної зброї.
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18.10.2024 23:16 Ответить
це ******* зелене лайно, не чіпай його.
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18.10.2024 23:20 Ответить
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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19.10.2024 08:35 Ответить
" Ми ж всі розуміємо, що після президентства зеленський не залишиться жити в Україні.
Ніяку опозиційну партію не створить, волонтером не стане, політикою займатися не буде.
(За умови, що не буде заарештований).
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18.10.2024 22:55 Ответить
Тобто: скасувати податки на легальних платників, і накласти податки на нелегальних неплатників.. Паленим цукром дме((
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18.10.2024 23:13 Ответить
підвищивши податки тим хто ще платить ти отримаєш ще менше податків через деякий час, бо всі підуть в тінь, або закриють бізнес.
це ази економіки.
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18.10.2024 23:19 Ответить
Дави 🤡 всіх ,хто за тебе горло драв ...хай скиглять до потері голосу ...поки не озвіріють ...та тобі голову відобють ,всеодно там розуму нема !!!
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18.10.2024 23:22 Ответить
не допоможе. Вони навіть не знатимуть про це звернення.
ЕрЗе Прямий і 5-тий не дивляться
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18.10.2024 23:51 Ответить
Зайдіть в любий супермаркет, всі сухі вина без акцизних марок, а це податки і не малі!!! Це що, якийсь дядя з чесним бізнесом???
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19.10.2024 07:35 Ответить
Ти теж об стінку ********* лідор всіх аж в Ізраїль плакав щоб пуця не вбив. Ти де було 24 мабуть ,думав за три дні і все Ок шашлики, підорюга
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19.10.2024 12:27 Ответить
Саме головне, підвищення податків спонукатиме до неймовірного зростання цін та тарифів. Подивіться вже зараз як вони "потроху" зростають кожного дня. Скорійше би скінчилася війна та відбулися би вибори, щоб скинути геть цю владу шахраїв та профанів - геть у всьому.
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19.10.2024 13:57 Ответить
 
 