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Решение о повышении налогов будет разрушительным для украинской экономики, - Порошенко

Порошенко пропонує зміни до бюджету

В законе о повышении налогов удалось снять правку о повышении военного сбора для самих военных. Однако принятие этого закона будет разрушительным для экономики Украины.

Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время брифинга в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Начиная с 1 октября обложат налогами украинский бизнес, украинских ФОПов и наименее защищенные слои населения - тех, кто получает белую зарплату, платит в полном объеме налоги. Голосовали за этот закон те, кто, в большинстве своем, вообще в своей жизни не платили честно налоги. Пять лет в Верховной Раде они сидели на конвертах. И поэтому монобольшинство плюс запрещенная ОПЗЖ насилуют экономику Украины, украинский бизнес, народ Украины", - сказал он.

Также читайте: Рада проголосовала за историческое повышение налогов

По словам Порошенко, сегодня задним числом, объясняя, что деньги якобы идут на финансирование ВСУ, они финансируют инвестнянь, телемарафон и силовиков.

"Вместо того, чтобы секвестировать бюджет, например, на 42 млрд грн по дорогам, которые они строят в прифронтовой зоне. В дорожном фонде есть статья расчета за предыдущие долги "Большого строительства". Обращаю ваше внимание - по ценным бумагам украинских суверенных государственных евробондов они сделали реструктуризацию. А по долгам себе они заложили деньги в бюджет, вытягивая при этом средства из карманов наименее защищенных слоев населения", - отметил лидер "ЕС".

В то же время, отметил пятый президент, предложенные властью налоги не трогают детенизацию.

"В первую очередь, это касается спирта, табачки, игорки, таможни. Предложение нашей команды насчитывает 256 миллиардов, которые мы предложили как источники по налогообложению богачей, налогообложению роскоши и обеспечению детенизации, так и вопрос секвестирования или сокращения неэффективных расходов бюджета.

Читайте также: Прежде чем повышать налоги власти должны сократить миллиардные расходы на телемарафон и строительство дорог, - Порошенко

Они думают, что благодаря этому соберут больше налогов. Бизнес закроется, а закрытый бизнес налоги не будет платить вообще. Они думают, что их спасет 800 гривен, которые они собирают с каждого ФОПа в селе. Они забирают деньги у наемных работников и из частного сектора, и из государственного. Опросы показывают, что более 55% субъектов хозяйствования не смогут наемным работникам компенсировать повышение военного сбора", - пояснил Порошенко.

Подытоживая, лидер "ЕС" заявил, что деньги идут для питания действующей власти, поэтому стоит обеспечить прозрачность, отчетность и привлечение к ответственности.

Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.

Читайте: Юруправление Рады раскритиковало законопроект о повышении налогов. Некоторые нормы не соответствуют Конституции

Автор: 

ВР (29271) налоги (3239) Порошенко Петр (19614)


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Топ комментарии
+28
цього і домагається зе-шобла і кацапська консерва Гетьманцев
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10.10.2024 13:46
+21
Они просто каждым своим шагом работают на Ху#ло, а быдлоскот, который их выбрал, этому рад.
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10.10.2024 13:48
+11
Чем ближе враг к Киеву,тем наглее агентура сивковича в деле удушения экономики.
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10.10.2024 13:48
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Ну, я впевнений, все за Великим планом Великої Перемоги Зеленського.
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10.10.2024 13:45 Ответить
А що ж взяли з великий буржуїв? А ні.уя. Все здерли з простого люду. Скоти.
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10.10.2024 14:21 Ответить
цього і домагається зе-шобла і кацапська консерва Гетьманцев
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10.10.2024 13:46 Ответить
хужи ні будіт
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10.10.2024 13:46 Ответить
фантазер. Єкономіки і так немає . це вони себе підстраховують на той випадок якщо західна допомога з НГ перестане надходити а красти владі потрібно не знижаючи темпів
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10.10.2024 13:47 Ответить
Вася, Порошенко був міністром економіки у тому числі, він в курсі справ.
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10.10.2024 14:16 Ответить
Чому? Зараз Порошенко в опозиції.
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10.10.2024 14:27 Ответить
А чієму уряді він був міністром еканоміки?
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10.10.2024 14:47 Ответить
в тому, який декларував вступ України до Євросоюзу, і навіть запросив в ЄС, які реформи економіки потрібні для цього; на що Порох і погодився.
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10.10.2024 14:49 Ответить
Васья, поц тобі ранком дурну либу в дзеркалі тяне
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10.10.2024 17:21 Ответить
Грошики то таке, а от як він спромігся вкрасти те, чого й не було ніколи - мозок у Васьки путлєра?
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10.10.2024 17:22 Ответить
Повышение налогов всегда способствует стремительному росту экономики, это любой, "трускавецкий" спец. знает
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10.10.2024 14:20 Ответить
Они просто каждым своим шагом работают на Ху#ло, а быдлоскот, который их выбрал, этому рад.
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10.10.2024 13:48 Ответить
Чем ближе враг к Киеву,тем наглее агентура сивковича в деле удушения экономики.
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10.10.2024 13:48 Ответить
Пане Порошенко, може досить грати в толерантність з ''внутрішніми гнидами'' які є ворогами та ще й до того всього прострочені!
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10.10.2024 13:51 Ответить
смєтунов много, пусть и смєтают. Порох и майдановцы не хотят этим заниматься и потом выслушивать нытьё от зебилов и идиотов, что это нахер никому не надо было
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10.10.2024 14:04 Ответить
Зато хоть паржом (С)
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10.10.2024 13:51 Ответить
Ну то ж "Парашенка зарабативал на вайнє", а Вова "нітакой".
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10.10.2024 13:54 Ответить
"Новейший средний разведывательный корабль "Коррупция" Джерело:
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10.10.2024 15:48 Ответить
А гєтьманцеву насрати. В нього вже квиток на засрашку для доповіді господарям.
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10.10.2024 13:54 Ответить
ну, є і позитивні сторони - проблему сміття у Львові як рукою зняло
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10.10.2024 14:02 Ответить
Треба Гетьмана в крісло повертати... Бо це зелешобло угробить економіку...
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10.10.2024 14:29 Ответить
Він одразу попереджав що не політик, а зато посміємось, так шо все за планом!)
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10.10.2024 14:37 Ответить
Ну так риги-антимайданівці це за ціль і ставлять.
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10.10.2024 14:38 Ответить
Собі та помічникам підняли зарплати, а "мудрому" наріду податки, де соціальна справедливість??
Де податки на розкіш та надприбудки?
А тим часом, Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян
https://biz.censor.net/n3513036
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10.10.2024 14:39 Ответить
Робили їх разом, як могли...
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10.10.2024 19:13 Ответить
****** параша!
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10.10.2024 14:49 Ответить
Во всем виновата соссия! Следующим-будет закон уже чисто ради прикола и куража-на.рать каждому...на голову.Сидите....ждите.Вот одного не пойму,як гідність,переродилась в терпил??Когда этот момент произошел??Что сломалось?
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10.10.2024 15:53 Ответить
Покращення вже сьогодні!!!
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10.10.2024 17:12 Ответить
Буде руйнівним для економіки - а вони що хочуть чогось іншого?
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10.10.2024 17:20 Ответить
 
 