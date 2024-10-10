Решение о повышении налогов будет разрушительным для украинской экономики, - Порошенко

В законе о повышении налогов удалось снять правку о повышении военного сбора для самих военных. Однако принятие этого закона будет разрушительным для экономики Украины.

Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время брифинга в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Начиная с 1 октября обложат налогами украинский бизнес, украинских ФОПов и наименее защищенные слои населения - тех, кто получает белую зарплату, платит в полном объеме налоги. Голосовали за этот закон те, кто, в большинстве своем, вообще в своей жизни не платили честно налоги. Пять лет в Верховной Раде они сидели на конвертах. И поэтому монобольшинство плюс запрещенная ОПЗЖ насилуют экономику Украины, украинский бизнес, народ Украины", - сказал он.

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По словам Порошенко, сегодня задним числом, объясняя, что деньги якобы идут на финансирование ВСУ, они финансируют инвестнянь, телемарафон и силовиков.

"Вместо того, чтобы секвестировать бюджет, например, на 42 млрд грн по дорогам, которые они строят в прифронтовой зоне. В дорожном фонде есть статья расчета за предыдущие долги "Большого строительства". Обращаю ваше внимание - по ценным бумагам украинских суверенных государственных евробондов они сделали реструктуризацию. А по долгам себе они заложили деньги в бюджет, вытягивая при этом средства из карманов наименее защищенных слоев населения", - отметил лидер "ЕС".

В то же время, отметил пятый президент, предложенные властью налоги не трогают детенизацию.

"В первую очередь, это касается спирта, табачки, игорки, таможни. Предложение нашей команды насчитывает 256 миллиардов, которые мы предложили как источники по налогообложению богачей, налогообложению роскоши и обеспечению детенизации, так и вопрос секвестирования или сокращения неэффективных расходов бюджета.

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Они думают, что благодаря этому соберут больше налогов. Бизнес закроется, а закрытый бизнес налоги не будет платить вообще. Они думают, что их спасет 800 гривен, которые они собирают с каждого ФОПа в селе. Они забирают деньги у наемных работников и из частного сектора, и из государственного. Опросы показывают, что более 55% субъектов хозяйствования не смогут наемным работникам компенсировать повышение военного сбора", - пояснил Порошенко.

Подытоживая, лидер "ЕС" заявил, что деньги идут для питания действующей власти, поэтому стоит обеспечить прозрачность, отчетность и привлечение к ответственности.

Напомним, 10 октября 2024 года Рада поддержала историческое повышение налогов.

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