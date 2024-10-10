РУС
Новости
23 156 87

Рада проголосовала за историческое повышение налогов

Рада підвищила податки

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11416-д о повышении налогов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Рада ухвалила рішення про підвищення податків

Решение поддержали 247 нардепов.

Какие изменения предполагаются

  • С 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц (включая работающих в режиме "Дія.Сіті") возрастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно.
  • С 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%.
  • Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. С октября 2024 это составит 800 грн в месяц.
    ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.
  • Для банков снова введут повышенный налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год. Поскольку банки уже уплатили налоги по старой ставке, новый налог будет действовать ретроспективно.
  • С 1 января 2025 года для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) налог на прибыль увеличится с 18% до 25%.
  • Для автозаправочных станций (АЗС) будут введены ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль: 30, 45 или 60 тысяч грн за каждую станцию, в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учтена для уменьшения налоговых обязательств в будущем.
  • Для обменных пунктов введут авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч и 200 евро для других населенных пунктов.
  • Минимальный налог на землю (МНС) в размере 700 грн и 1400 грн за гектар.
  • Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ начнется с 1 января 2025 года. Это необходимо для внедрения "экономического бронирования".
  • Доходы от "национального кэшбека" не будут облагать НДФЛ в 2024-2025 годах.
  • Рента на добычу горных пород для щебня, гранита и песка – не менее 5 долларов за тонну.

Ранее сообщалось, что главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.

ВР (29399) налоги (3255)
+55
Фсьо, кінець епохи бідності...
10.10.2024 10:49 Ответить
+44
А щодо податку на розкіш так і не "порозумілися"?
10.10.2024 10:56 Ответить
+39
Я би сказав, що імбецили обирали. Бо судячи з того, як ефективно працюють обранці проти України, імбецилами їх назвати важко. Ворогами або зрадниками -так.
10.10.2024 11:14 Ответить
Фсьо, кінець епохи бідності...
10.10.2024 10:49 Ответить
Наступна зупинка епоха виживання
10.10.2024 10:51 Ответить
Ще б якимось чином повернути худобу з Канади та країн ЄС, які обрали у 2019 ЗЕлайно
10.10.2024 15:03 Ответить
На часi...
10.10.2024 10:50 Ответить
Найбільш буржуйська ВР в історії України. "своіх в бєдє нє бросаєм. І податки на своїх не накладаєм".
показать весь комментарий
10.10.2024 10:56 Ответить
10.10.2024 10:50 Ответить
обрали імбецилів - маємо що маємо
10.10.2024 10:51 Ответить
Я би сказав, що імбецили обирали. Бо судячи з того, як ефективно працюють обранці проти України, імбецилами їх назвати важко. Ворогами або зрадниками -так.
10.10.2024 11:14 Ответить
ІстЕричне.
10.10.2024 10:51 Ответить
пошук діамантів у лайні пересічних українців продовжувався з нечуваним розмахом..
10.10.2024 10:52 Ответить
"А єслі что-то пайдьот нє так, то ми єво смітьом!"(С)

10.10.2024 10:53 Ответить
Ну хоть что то у нас власть повышает. Ето наверное для тех колеблющихся кто думал нужно ли возвращаться в Украину, власть решила отбить все сомнения
10.10.2024 10:54 Ответить
Старенький анекдот вспомнился:

Как правильно будет: в Украине или на Украине?
Правильно будет "из Украины" и побыстрее
10.10.2024 11:47 Ответить
Потрібно фінансувати ЗСУ. Не обіднієте.
10.10.2024 10:56 Ответить
Просто перестануть донатити люди.
А держава вкраде.
Але пофігу
10.10.2024 11:03 Ответить
тут вже гуляла викладка витратної частини бюджету: марафет, ДБР, БЕБ, ...
Ви певні, що ЗСУ і податки пов'язані?
10.10.2024 11:07 Ответить
на ЗСУ 100 лярдів на місяць, на марафон лярд з копійками на рік

різницю в порядках розумієте? чи "какая разніца"?
11.10.2024 07:47 Ответить
Я за. Питання тільки, що пересічні громадяни ще менше будуть отримувати заробітну плату на фоні новин про хабарників, в яких дома столи ломляться від мільйонів валюти
10.10.2024 11:15 Ответить
по-перше, жодної впевненнності, що зібрані податки будуть використані за призначенням, а не розпиждженні на чергових "мільйонах, мільярдах потужних та незламних ініціатив".
по-друге, на тлі ******* корупції та несправедливості де, наприклад, таке підвищення податків видається виключно знущанням.
по-третє, можливо ви цього не розумієте, але це призведе до скорочення робочих місць.
ну й по-четверте, збільшення податкового навантаження безумовно призводить до зменшення доходу, зростання цін на продукцію й, відповідно, зменшення рівня життя, що й є збідненням.
тож, збідніємо, не всі звісно. ті, хто цей законопроєкт написали та проголосували не збідніють стовідсотково.
10.10.2024 11:19 Ответить
А головне до чого призводить до зменшення попиту, в результаті зменшення виробництва з часом та робочих місць і в кінцевому етапі скорочення податків.

По друге підвищення податків в умовах відкритого ринку зменшую конкурентність продукції з іноземними компаніями, збільнення імпорту та зменшення екпорту.

Але тут такий фактор якщо близькі до керівників податкової компанії будуть платити менше податків то в них буде все добре. Як це сталось з екпортерами металолому коли підняли податки, залишились тільки правильні компанії які зовсім нічого не платять і надходження до бюджету нульові.

Тому в кінцевому етапі надходження впадуть або підуть у тінь з діленням з податковою ну тобто той хто придумав цю схему буде в плюсі, як вийшло з тим же металолом або азартними іграми.
10.10.2024 11:35 Ответить
Ага...як нема впевненості, то не треба платити ?)))... Нераби податків не платять ! То лише для лохів забава !?)))
10.10.2024 16:42 Ответить
мільярдний бюджет телемарафону не здається вам зайвим?
ні? ну добре, тоді збільшення податків ваш вибір.
сподіваюсь гроші на продукти, що зростуть в ціні у вас є. гроші на послуги, що зростуть в ціні у вас є. якщо ви роботодавець, то компенсувати втрати своїм працівникам гроші у вас є; якщо найманий працівник то, сподіваюсь, ваш роботодавець знайде мжливість не платити вам менше.
щасливий ви. не так щоб розумний, але щасливий.
10.10.2024 19:45 Ответить
Ага, і не мрій . Ці гроші підуть на збільшенне фінансування всяких мєнтів, прокуратури, судів, і решти держ апарату
10.10.2024 18:24 Ответить
А щодо податку на розкіш так і не "порозумілися"?
10.10.2024 10:56 Ответить
Да вы на святое замахнулись? Да я вас....!!! Может вы еще скажете усилить борьбу с коррупцией. Да за такое вас... И вообще нужно срочно принять закон за дискридитацию и оскорбление украинской власти. Чтобы как на рашке
10.10.2024 11:04 Ответить
Депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад $1,5 млн, Джерело: https://censor.net/ua/n3514182

Ну який податок на розкіш?

Бо $1,5 млн у простої депутатки місь кради.
10.10.2024 11:19 Ответить
У нас немає вже олігархів, якщо ви не знаєте. Є тільки менеджери. Реєстр олігархів помер, так і не народившись
10.10.2024 12:04 Ответить
Як це саміх себе розкрадачі країни будуть оподатковувати, навіщо тоді красти і підіймати податки для народу? Владі крім того що красти і сдавати країну більш ні чого не вміють тому і підіймають плдатки маловато їм буде.
10.10.2024 14:04 Ответить
А де фото :по-фракціях???
10.10.2024 10:59 Ответить
Без слуг урода не обійшлось.
10.10.2024 17:36 Ответить
Одне не зрозуміло,чого воно історичне
10.10.2024 10:59 Ответить
... а діло кажете, повинно бути - потужне.
Десь так.
10.10.2024 11:02 Ответить
Потому что, "электорат" еще никто так не "доил"...
10.10.2024 11:04 Ответить
Не погоджуюсь, в історії української податкової системи були і вищі ставки
10.10.2024 11:18 Ответить
як данину та подушне збирали?
10.10.2024 11:41 Ответить
Історичне дно.
10.10.2024 13:27 Ответить
А потому шо это уже конвульсии
10.10.2024 14:14 Ответить
Ніхто в цих підара.сах і не сумнівався
10.10.2024 11:02 Ответить
Для населения военный сбор таки повышается (!). Правку проголосовали. Исключение - военные

Детали принятого законопроекта:
▪️ повышение военного сбора с 1,5% до 5% кроме военных;
▪️ военный сбор в размере 1% от дохода для ФОП 3 группы;
▪️ военный сбор для ФОП-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% минимальной зарплаты;
▪️ установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%;
▪️ ежемесячное представление отчетности НДФЛ (для экон. бронирования);
▪️ 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
10.10.2024 11:03 Ответить
Податки на люкс нє,
Всіо па чєснаму.
10.10.2024 11:04 Ответить
https://x.com/IrynaGerashche2 Iryna Gerashchenko

В середу "Європейська Солідарність" виявила махінації в законопроєкті про податки.

Гетьманцев і Ко хочуть підняти військовий збір до 5% для військових!!!
Ми виявили цю підлість й намагалися зняти цю норму, але зала була порожня.
Поправки обговорювали тільки наша фракція!

Середня зарплата військових-20 тис грн. Для них і їх родин 1 тисяча нового податку - це гроші!
10.10.2024 11:07 Ответить
https://x.com/IrynaGerashche2 Iryna Gerashchenko

Трохи більше про драконівське підняття податків для українців.

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану №11416-д підтримали 247 слуг і ОПЗЖ.

Європейська Солідарність вдалося збити норму про 5% військового збору для військових! Це маленька перемога.

Але. Закон вводиться в силу заднім числом, а отже вже з жовтня для всіх українців зростуть податки.
10.10.2024 13:06 Ответить
10.10.2024 11:13 Ответить
Скоро *****ць. Силовиків треба кормити.
10.10.2024 11:15 Ответить
Швидше- " відкормлювати".
10.10.2024 11:21 Ответить
Депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад $1,5 млн, Джерело:

Ну який податок на розкіш?
Бо $1,5 млн у простої депутатки місь кради.
10.10.2024 11:16 Ответить
пояса затягувати мають всі. зєля довійобується
10.10.2024 11:19 Ответить
Коротше завдання найбільше добити економіку, щоб потім привести до жопи і сказати ми дальше не можемо воювати треба здаватись.

Тому що якби реально хотіли тільки наповнити бюджет то б починали з високих доходів вниз, почали б реально боротись з корупцією в верхніх ешелонах де найбільші суми та суддями які тих відпускають.
А ще скорочувати витрати на держапарат а не збільшувати їх та забирати з бюджету непотрібні проекти як озеро десь біля Києва за 600 млн.
10.10.2024 11:23 Ответить
зе!шобло готується, до повномасштабного шухера, "...державний переворот, який влаштують "ультранаціоналістичні елементи армії".
тому, остання можливість, наскирдувати онукам.
10.10.2024 11:27 Ответить
10.10.2024 11:31 Ответить
А що ви хотіли..?
Свинок Зеленського треба годувати.
Брати Стефанчуки, Юзік, Вірастюк хочуть ЖЕРТИ...
10.10.2024 11:38 Ответить
247 довбодятлів
26 під питанням
11 можливо на шляху до виздоровлення
10.10.2024 11:38 Ответить
Цікаво дмитрук голосував дистанційно з лондону?
10.10.2024 23:29 Ответить
Тотальна несправедливість в Державі це путь в нікуди. Ну хоч би намагались щось в цьому плані поліпшити, але - НІ!! Чи нема клепки в головах, чи Україна цим діячам, до сраки? Дурість лізе як гівно з вигрібної ями, в яку кинули дріжжі. Грошей звичайно в держбюджеті не вистачає, але далеко не всім.
10.10.2024 11:40 Ответить
"Верховні" гниди спрацювали на відмінно! Єрмак та ФСБ цілком задоволені...
10.10.2024 11:53 Ответить
Зєлю геть. Вибори.
10.10.2024 11:55 Ответить
10.10.2024 11:59 Ответить
73%ві дебіли-експериментатори, - хуже нЄ будєт...
10.10.2024 12:25 Ответить
"Істотне' не підходить.Краще "потужне" підвищення податків!!!
10.10.2024 12:35 Ответить
А податки на "заработаноє нєпосільним трудом" розкіш ?!
10.10.2024 12:38 Ответить
Вперше в історії, та ''потужно''-все як любить хрінпіду!
10.10.2024 12:50 Ответить
А за підвищення собі зарплатні за понаднормовану працю проголосували чи як завжди провалили?
10.10.2024 12:59 Ответить
Звісно що проголосували. І вже давно мабуть. "Історичне підвищення" податків є наслідком того голосування
10.10.2024 13:22 Ответить
Так, це дійсно історичне дійство, але від'ємне.
10.10.2024 13:52 Ответить
Собі та помічникам підняли зарплати, а "мудрому" наріду податки, де соціальна справедливість??
Де податки на розкіш та надприбудки?
А тим часом, Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян
https://biz.censor.net/n3513036
10.10.2024 14:14 Ответить
Ну так помічники втомлюються, вони всього 40-50 тисяч отримують, ти що? Жити немає за що бідосям
10.10.2024 15:10 Ответить
Депутатів пора скоротити на половину Їх дочорта, а користі від них 0!
Результат їхньої роботи, це прірва в яку котиться країна!
10.10.2024 14:19 Ответить
Бізнес який ще залишився закриється, банки підвищать відсотки на все, ну а те що буде працювати перекине втрачений прибуток на плечі покупців. Геніально.
10.10.2024 15:09 Ответить
Та це взагалі
Оподатковують зарплату. раз.
Щось купує платиш податок на додану вартість і не малі гроші, з 200 грн -33 податок.
І плюс ще ж все здорожчає. Бо за все платить покупець.
10.10.2024 15:54 Ответить
ФОПи всраті бігли як ідіоти наввипередки за блазня голосувати.
Наголосували мразі...
За весь ******* в країні відповідають виборці клоуна, бо видно було що воно саме таке і наробить.
10.10.2024 15:55 Ответить
10.10.2024 16:13 Ответить
Почитав коментарі і зрозумів....то все скінчиться як в Афганістані ! .. без варіантів .
10.10.2024 16:48 Ответить
Кінець епохи бідності. Початок епохи зубожіння)
10.10.2024 17:14 Ответить
....а бичари, які наарахамили мільйони, і розкошують у віллах за вкрадені у нас гроші, теж беруть участь у податкових сюрпризах ?
10.10.2024 17:18 Ответить
ЗЕ продовжує грабувати і вбивати українців разом із ******
10.10.2024 18:01 Ответить
Якби задля наповнення бюджету, окрім одних лише непопулярних рішень для населення, приймалося більше непопулярних рішень для самої влади - і почати варто б з реальної боротьби з корупцією. Якби апетити деяких топ-посадовців були меншими, можливо, і без підвищення податків можна було обійтись.
10.10.2024 18:49 Ответить
Новації, які вводяться цим законом, хіба це податки на бізнес? Ні, це податки на найманого працівника. Тому що бізнес заявив, що компенсувати 3,5% додаткового воєнного збору для працівника не має чим. Це знизить заробітну платню, яку людині видають на руки. Бізнес щось втратить в цій ситуації? Ні.
10.10.2024 18:53 Ответить
У селян землю отжимают, бабушка не сможет землю обрабатывать,дед бухает,а сыновья на войне, а может и погибшие, тут то и нагреются властеимущие.печально.
10.10.2024 18:55 Ответить
Основний податковий тягар ляже саме на найманих працівників, що працюють офіційно та отримують "білі" зарплати: підвищення збору на 3,5% з "чистої" зарплати стане досить відчутним, особливо в умовах пришвидшення інфляції.. Замість 21 тис.гр. середньою зарплати, після вирахування ПДФО і 5% ВЗ громадянин отримає на руки 16 з копійками гр. Але в основній масі працівників такої середньої ЗП немає.
10.10.2024 19:01 Ответить
Все, що реально хвилює великий бізнес, - 30% на ювелірку, 15% на нові автомобілі - цього ж немає в законі, додаткових податків на розкіш немає.
10.10.2024 19:04 Ответить
А як села голосували за ЗЕ! Тепер тримайте новий ЗЕмельний податок........
10.10.2024 19:11 Ответить
Слуг. Непонятно какого народа! Явно не тех идиотов кто вам доверил свою судьбу!!!
Вы просто прекратите воровать ....
Офис простых решений может хватит не нажрались ....
Наука тем кто шел на выборы пАржать!!
Вместо адекватных избрали дебилов . продайте собаку.
Воров араХамку.
Насильников.....
Сексуально Оплаченных анал табу...
Безуглобезмозглых.....
Третьякова первого сорта плодящую..
Вересчук мастер по турхабам на Чонгар..
И прочую шваль...
Результат ...есть только цена пока не окончательная .... Билета на квартал в масштабе всей Украины!
Ржачно....????
10.10.2024 23:17 Ответить
Життя українців все потужніше й потужніше. Здавалося б, якщо ми рухаємось до перемоги, хоч десь, хоч в чомусь має ставати краще, ну хоча б на фронті, а росіянам має ставати гірше.

Але ж ні - ***** зараз тільки в українців і стає гірше.
11.10.2024 00:39 Ответить
 
 