Рада проголосовала за историческое повышение налогов
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11416-д о повышении налогов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 247 нардепов.
Какие изменения предполагаются
- С 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц (включая работающих в режиме "Дія.Сіті") возрастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно.
- С 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%.
- Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. С октября 2024 это составит 800 грн в месяц.
ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.
- Для банков снова введут повышенный налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год. Поскольку банки уже уплатили налоги по старой ставке, новый налог будет действовать ретроспективно.
- С 1 января 2025 года для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) налог на прибыль увеличится с 18% до 25%.
- Для автозаправочных станций (АЗС) будут введены ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль: 30, 45 или 60 тысяч грн за каждую станцию, в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учтена для уменьшения налоговых обязательств в будущем.
- Для обменных пунктов введут авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч и 200 евро для других населенных пунктов.
- Минимальный налог на землю (МНС) в размере 700 грн и 1400 грн за гектар.
- Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ начнется с 1 января 2025 года. Это необходимо для внедрения "экономического бронирования".
- Доходы от "национального кэшбека" не будут облагать НДФЛ в 2024-2025 годах.
- Рента на добычу горных пород для щебня, гранита и песка – не менее 5 долларов за тонну.
Ранее сообщалось, что главное юридическое управление Верховной Рады признало некоторые нормы проекта закона №11416-д о повышении налогов такими, которые не соответствуют Конституции Украины.
Топ комментарии
+55 vsbu vsbu
показать весь комментарий10.10.2024 10:49 Ответить Ссылка
+44 Olifant
показать весь комментарий10.10.2024 10:56 Ответить Ссылка
+39 Livsi Livsi
показать весь комментарий10.10.2024 11:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как правильно будет: в Украине или на Украине?
Правильно будет "из Украины" и побыстрее
А держава вкраде.
Але пофігу
Ви певні, що ЗСУ і податки пов'язані?
різницю в порядках розумієте? чи "какая разніца"?
по-друге, на тлі ******* корупції та несправедливості де, наприклад, таке підвищення податків видається виключно знущанням.
по-третє, можливо ви цього не розумієте, але це призведе до скорочення робочих місць.
ну й по-четверте, збільшення податкового навантаження безумовно призводить до зменшення доходу, зростання цін на продукцію й, відповідно, зменшення рівня життя, що й є збідненням.
тож, збідніємо, не всі звісно. ті, хто цей законопроєкт написали та проголосували не збідніють стовідсотково.
По друге підвищення податків в умовах відкритого ринку зменшую конкурентність продукції з іноземними компаніями, збільнення імпорту та зменшення екпорту.
Але тут такий фактор якщо близькі до керівників податкової компанії будуть платити менше податків то в них буде все добре. Як це сталось з екпортерами металолому коли підняли податки, залишились тільки правильні компанії які зовсім нічого не платять і надходження до бюджету нульові.
Тому в кінцевому етапі надходження впадуть або підуть у тінь з діленням з податковою ну тобто той хто придумав цю схему буде в плюсі, як вийшло з тим же металолом або азартними іграми.
ні? ну добре, тоді збільшення податків ваш вибір.
сподіваюсь гроші на продукти, що зростуть в ціні у вас є. гроші на послуги, що зростуть в ціні у вас є. якщо ви роботодавець, то компенсувати втрати своїм працівникам гроші у вас є; якщо найманий працівник то, сподіваюсь, ваш роботодавець знайде мжливість не платити вам менше.
щасливий ви. не так щоб розумний, але щасливий.
Ну який податок на розкіш?
Бо $1,5 млн у простої депутатки місь кради.
Десь так.
Детали принятого законопроекта:
▪️ повышение военного сбора с 1,5% до 5% кроме военных;
▪️ военный сбор в размере 1% от дохода для ФОП 3 группы;
▪️ военный сбор для ФОП-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% минимальной зарплаты;
▪️ установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%;
▪️ ежемесячное представление отчетности НДФЛ (для экон. бронирования);
▪️ 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Всіо па чєснаму.
В середу "Європейська Солідарність" виявила махінації в законопроєкті про податки.
Гетьманцев і Ко хочуть підняти військовий збір до 5% для військових!!!
Ми виявили цю підлість й намагалися зняти цю норму, але зала була порожня.
Поправки обговорювали тільки наша фракція!
Середня зарплата військових-20 тис грн. Для них і їх родин 1 тисяча нового податку - це гроші!
Трохи більше про драконівське підняття податків для українців.
Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану №11416-д підтримали 247 слуг і ОПЗЖ.
Європейська Солідарність вдалося збити норму про 5% військового збору для військових! Це маленька перемога.
Але. Закон вводиться в силу заднім числом, а отже вже з жовтня для всіх українців зростуть податки.
Ну який податок на розкіш?
Бо $1,5 млн у простої депутатки місь кради.
Тому що якби реально хотіли тільки наповнити бюджет то б починали з високих доходів вниз, почали б реально боротись з корупцією в верхніх ешелонах де найбільші суми та суддями які тих відпускають.
А ще скорочувати витрати на держапарат а не збільшувати їх та забирати з бюджету непотрібні проекти як озеро десь біля Києва за 600 млн.
тому, остання можливість, наскирдувати онукам.
Свинок Зеленського треба годувати.
Брати Стефанчуки, Юзік, Вірастюк хочуть ЖЕРТИ...
26 під питанням
11 можливо на шляху до виздоровлення
заработаноє нєпосільним трудом"розкіш ?!
Де податки на розкіш та надприбудки?
А тим часом, Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян
https://biz.censor.net/n3513036
Результат їхньої роботи, це прірва в яку котиться країна!
Оподатковують зарплату. раз.
Щось купує платиш податок на додану вартість і не малі гроші, з 200 грн -33 податок.
І плюс ще ж все здорожчає. Бо за все платить покупець.
Наголосували мразі...
За весь ******* в країні відповідають виборці клоуна, бо видно було що воно саме таке і наробить.
Узаконення рабство, безправ'я медичних працівників та "хазяйнування" адміністративного апарату.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
на 2024 - 2026 роки
СХВАЛЕНО
Конференцією трудового колективу комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради
« » 2024 року Протокол №
від « » 2024 року
м. Хмельницький 2024 рік
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Мета, основні терміни та нормативно-правове регулювання розробки, укладення та виконання колективного договору
1.1.1. Цей колективний договір (далі - Договір) укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, реалізації конституційних прав і гарантій працівників та власника, узгодження їх інтересів з питань, що є предметом цього Договору.
1.1.2. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні: колективний договір ‒ письмовий нормативний документ, що
укладається між Комунальним підприємством «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради (далі - Підприємство);
працівник ‒ фізична особа, яка в межах трудових відносин безпосередньо власною працею виконує оплачувану роботу в інтересах (на користь) іншої особи (Роботодавця);
Роботодавець ‒ Підприємство, яке в межах трудових відносин використовує найману працю, на яку поширюється юрисдикція України;
Адміністрація ‒ директор або інша уповноважена ним особа чи орган; Профспілковий комітет первинної профспілкової організації
Підприємства (далі - Профком) ‒ постійно діючий виконавчий орган Первинної профспілкової організації, через який вона здійснює свої повноваження щодо представництва і захисту прав та законних інтересів членів Профспілки;
Первинна профспілкова організація ‒ добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють на Підприємстві;
член профспілки ‒ особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.
1.1.3. Договір розроблено відповідно до діючих нормативно-правових актів станом на час його схвалення:
Конституції України, ухвалена 28 червня 1996 року (зі змінами), статті 43 - 46 якої визначають право кожного на працю, заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, відпочинок та соціальний захист;
Кодексу законів про працю України, затверджено законом № 322-VIII від 10.12.1971 (зі змінами), ‒ регулює трудові відносини всіх працівників (далі
- КЗпП);
Закону України «Про колективні договори і угоди» №3356 від 01.07.1993 року (зі змінами) ‒ визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців;
Закону України «Про соціальний діалог в Україні» № 2862-VI від 23.12.2010 року (зі змінами) ‒ визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу для регулювання трудових, соціальних, економічних відносин;
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
№1045-XIV від 15.09.1999 року (зі змінами) ‒ визначає особливості правового регулювання захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;
Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» №137/98-ВР від03.03.1998 року (зі змінами) ‒ спрямований на здійснення взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 14.10.1992 року (зі змінами), визначає основні положення щодо права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності;
Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995 року (зі змінами) ‒ визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з Підприємством;
Закону України «Про відпустки» №504/96-ВР від 15.11.1996 року (зі змінами) ‒ встановлює державні гарантії права на відпустки працівників, визначає умови, тривалість і порядок їх надання;
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
№2801-ХІІ від 19.11.1992 року (зі змінами) ‒ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулює суспільні відносини у цій сфері.
Інших чинних нормативно-правових актів, які сприяють врегулюванню виробничих, трудових та соціально-економічних відносин в закладах охорони здоров'я.
У разі прийняття нових актів соціального партнерства або внесення змін до чинного законодавства сторони Договору після проведення переговорів вносять зміни й доповнення до нього.
Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи комунального підприємства
«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально- економічних прав та інтересів його працівників.
1.2. Сторони колективного договору
1.2.1. З однієї сторони ‒ Підприємство в особі директора , якмй(яка) представляє інтереси власника.
1.2.2. З другої сторони ‒ Профспілковий комітет Підприємства в особі голови Профкому, який(яка) уповноважений на представництво трудовим колективом.
1.2.3. Адміністрація визнає Профком єдиним представником працівників Підприємства, що здійснює представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів цих працівників.
«Утримався 1»
1.2.4. Сторони визнають повноваження одна однієї й зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності,
конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
1.2.5. Сторони визнають цей Договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання всіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин на Підприємстві протягом усього періоду його дії.
1.2.6. При укладенні Договору сторони виходять із того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством України, а встановлені законами та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії й не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг, за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, прийнятих сторонами, під час укладення цього Договору.
1.2.7. Договір укладений державною мовою й підписаний у 3-х автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику в адміністрації Підприємства, Профкомі та органі, що здійснює повідомну реєстрацію колективного договору (далі - реєструючи орган).
1.2.8. Сторони Договору, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.
1.3. Умови та сфера дії колективного договору
1.3.1. Норми й положення цього Договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання Сторонами.
1.3.2. Дія Договору поширюється на всіх працівників Підприємства, незалежно від їхньої належності до профспілкової чи іншої громадської організації тощо. На осіб, які виконують роботи чи надають послуги Підприємству за цивільно-правовими угодами, дія Договору не поширюється.
1.3.3. Цей Договір схвалений конференцією трудового колективу (протокол № від « » 2024 року) і набуває чинності від
« » 2024 року.
1.3.4. Договір діє до « » 2026 року. Він діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний Договір.
1.3.5. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, організаційно-правової форми Підприємства, складу, структури та найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей Договір. Зміни в керівництві, складі, структурі, назвах сторін не впливають на чинність цього Договору.
1.3.6. Пропозиції сторін про внесення змін і доповнень до Договору розглядаються спільно, а рішення приймаються у 10-денний строк після завершення колективних переговорів.
1.3.7. Жодна зі сторін, що уклали цей Договір, не може протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми,
положення, зобов'язання, встановлені Договором або припиняють їх виконання.
1.3.8. Сторони починають переговори щодо ук
Вы просто прекратите воровать ....
Офис простых решений может хватит не нажрались ....
Наука тем кто шел на выборы пАржать!!
Вместо адекватных избрали дебилов . продайте собаку.
Воров араХамку.
Насильников.....
Сексуально Оплаченных анал табу...
Безуглобезмозглых.....
Третьякова первого сорта плодящую..
Вересчук мастер по турхабам на Чонгар..
И прочую шваль...
Результат ...есть только цена пока не окончательная .... Билета на квартал в масштабе всей Украины!
Ржачно....????
Але ж ні - ***** зараз тільки в українців і стає гірше.