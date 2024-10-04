Комитет ВР поддержал историческое увеличение налогов ко второму чтению, - Железняк
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 19 нардепов, воздержались - 3, против - 1.
Да, в законопроекте:
- оставили увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
- внедрение ВС для ФЛП;
- 50% налог на банки;
- увеличение МПЗ для земель;
- 25% ПП для финкомпаний;
- освобождение кэшбэка от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня;
Повысить НДС правительство отказалось.
По словам нардепа, рассмотрят проект на следующей неделе, подпишут во второй половине октября, часть норм вступит в силу "задним числом" с 1 октября.
Топ комментарии
+27 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий04.10.2024 14:30 Ответить Ссылка
+20 Igor Bez
показать весь комментарий04.10.2024 14:32 Ответить Ссылка
+17 Скептичний Песиміст
показать весь комментарий04.10.2024 14:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але що має кожен голова ВЛК та кожен ТЦК-шник, що беруть хабарі, до зелених? А хто заставляє 30% виборців нести хабарі? Зелені їх заставляють? Ні! Це в нас 30% народу відкупляють свої дупи від них, а 2% гребуть. Долари просто перетікають від одних до інших.
Але вважаю правильно, лохів потрібно доїти.
Дайте відповідь нижче, що не так з схемою:
1) жаліємось на корупцію
2) несемо хабар для корупціонера самі
3) жаліємось на корупцію в державі.
І так, звичайно Зєлєчка не при чому. Це все Порох винуватий.
https://ibb.co/F8PyZG2
І не кажіть, що їх неможна на ЗСУ - їх можна на все інше, а вивільнені УСІ доходи - на ЗСУ.
Оце кінець епохи бідності! Зелені тварини скоро в Монако пам'ятник Путлєру поставлять та молитимуться на нього - так допоміг їм ще "піднятись". А в перервах між поклонами будуть приймати ванни з крові українців.
Якщо не згодні поцікавтесь деякими речами - скільки на вже надали грошей та кредитів, та які проекти "відновлення" презентували зелені на Заході і чому там крутили пальцем біля скроні дивлячись на них. Буде як з захистом енергетики - грошей немає, захисту немає, і енергетики вже теж немає. Є лише вілли та борги.
https://www.youtube.com/watch?v=fyfaMu8UO3E
Гуманісти яких мало. А могли б і з 01.01.2024
люди ( нормальні) просто не витримають всю цю погань зеленого болота
Крім того, запроваджується новий податок на опади: за звичайний дощ - 100 лір, за зливу - 200 лір, з громом та блискавкою - 300 лір. Мовчки-а-а-ать...
Через рік, ті самі, там само:
"Так, це наша помилка але ми не можемо її виправити, ви повинні сплатити"
Ще через рік....
Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян
https://biz.censor.net/news/3513036/uryad_frantsiyi_poobitsyav_pidvyschyty_podatky_dlya_nayizamojnishyh_gromadyan
ВЗ з середньої ЗП (19000) зросте на 665 грн./міс.
ВЗ для 1, 2 гр. ФОП стане (зросте) 800 грн./міс., тобто умовно на рівні середньої ЗП.
ВЗ з високих зарплат держслужбовців (умовно 60.000) зросте на 2100 грн./міс.
для ФОП 3 гр. (які майже в 95% використовуються саме бізнесом для оптимізації та сірих зп) навантаження стане не 5%, а 6% з обороту
Податок прямий, швидко адмініструється і має цільове спрямування на війну. Ефект буде швидкий. Ніяка прогресивна ставка ПДФО, ніякий податок на розкіш і т.п. не дасть того ж ефекту та потрібних сум надходжень. Підвищення ПДВ зсуне всю економіку дуже швидко. Підвищення податку на майно матиме значно сильніший негативний ефект для бізнесу, ніж податки на зп.
Фактично всі українці, які отримують офіційний дохід, сплачуватимуть певні збільшені суми - на війну. Хто ттримує неофіційний - більшість теж сплатять опосередковано, отам де стане 6 замість 5.
По суті це все. Невже хтось на свої доходи донатив менше (якшо так, то вибачайте, це необхідно)
Якщо без істерик і без зради-заради-зради, то це потрібно було вже зробити, а не досі обговорювати. Це моя думка, зрадойо6ня може йти лісом.