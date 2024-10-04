РУС
Комитет ВР поддержал историческое увеличение налогов ко второму чтению, - Железняк

Підвищення податків: Комітет ВР підтримав до другого читання

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 19 нардепов, воздержались - 3, против - 1.

Да, в законопроекте:

  • оставили увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
  • внедрение ВС для ФЛП;
  • 50% налог на банки;
  • увеличение МПЗ для земель;
  • 25% ПП для финкомпаний;
  • освобождение кэшбэка от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня;

Повысить НДС правительство отказалось.

По словам нардепа, рассмотрят проект на следующей неделе, подпишут во второй половине октября, часть норм вступит в силу "задним числом" с 1 октября.

Автор: 

+27
Зєля не зупиняйся!!

04.10.2024 14:30 Ответить
+20
Дякуємо!

https://ibb.co/F8PyZG2
04.10.2024 14:32 Ответить
+17
Цікаво ЄС дало 35 млрд євро, США готують 50млрд доларів - а Гетманцев хоче підняти податки, бо грошей немає! Оце апетити.
І не кажіть, що їх неможна на ЗСУ - їх можна на все інше, а вивільнені УСІ доходи - на ЗСУ.
Оце кінець епохи бідності! Зелені тварини скоро в Монако пам'ятник Путлєру поставлять та молитимуться на нього - так допоміг їм ще "піднятись". А в перервах між поклонами будуть приймати ванни з крові українців.
04.10.2024 14:35 Ответить
Зєля не зупиняйся!!

04.10.2024 14:30 Ответить
звичайно зе той ще мудак.
Але що має кожен голова ВЛК та кожен ТЦК-шник, що беруть хабарі, до зелених? А хто заставляє 30% виборців нести хабарі? Зелені їх заставляють? Ні! Це в нас 30% народу відкупляють свої дупи від них, а 2% гребуть. Долари просто перетікають від одних до інших.
Але вважаю правильно, лохів потрібно доїти.
Дайте відповідь нижче, що не так з схемою:
1) жаліємось на корупцію
2) несемо хабар для корупціонера самі
3) жаліємось на корупцію в державі.
04.10.2024 19:36 Ответить
Відповідь дуже проста. Ви пропустили п.1.5) - корупціонери роблять так, шо без хабара ви посмокчете велику волосату кукурудзу. Навіть якщо робите все по закону. Чи можете іти і десять років судитися з державою, якшо є вільний час і гроші.

І так, звичайно Зєлєчка не при чому. Це все Порох винуватий.
07.10.2024 11:19 Ответить
Дякуємо!

https://ibb.co/F8PyZG2
04.10.2024 14:32 Ответить
А шо це за глист? Черговий слуга урода?
04.10.2024 14:33 Ответить
Це американський актор.
04.10.2024 14:35 Ответить
може зеквартальний ?
04.10.2024 15:23 Ответить
Ще не бачив , тої новини з Хмельницького, а так чимось схожі , з фільмів про мафію.
04.10.2024 15:26 Ответить
Коли б ще так швидко приймалися закони, як не закон про підвищення податків.
04.10.2024 14:33 Ответить
Цікаво ЄС дало 35 млрд євро, США готують 50млрд доларів - а Гетманцев хоче підняти податки, бо грошей немає! Оце апетити.
І не кажіть, що їх неможна на ЗСУ - їх можна на все інше, а вивільнені УСІ доходи - на ЗСУ.
Оце кінець епохи бідності! Зелені тварини скоро в Монако пам'ятник Путлєру поставлять та молитимуться на нього - так допоміг їм ще "піднятись". А в перервах між поклонами будуть приймати ванни з крові українців.
04.10.2024 14:35 Ответить
Президент казав, що вони не крадуть гроші з міжнародної допомоги, хоча апетити зростають! Висновок: "Треба піднімати податки!"
04.10.2024 14:38 Ответить
Основна стаття витрат бюджету це повернення кредитів за Веселе крадівництво...
04.10.2024 14:38 Ответить
Основна стаття витрат це саме зекрадівництво , про повернення кредитів ніхто не думає тому що "ані вам нічєво нє далжни" ,
04.10.2024 15:24 Ответить
Ці 50 млрд доларів - це кредит за рахунок прибутків від заморожених активів. А там за рік 2-3 млрд набігає. Тоді погашення триватиме років 20-25. Тобто це разова допомога. Кожен рік так не даватимуть. І ми маємо розтягнути цю суму на багато років.
04.10.2024 14:42 Ответить
І ми маємо розтягнути цю суму на багато років. - Скільки у вас помилок у фразі "сьогоднішня влада вкраде їх за 1-2 роки, списавши на авантюрні та безтолкові (зате креативні!) проекти, які не дадуть ніякої віддачі, окрім вкрай суттєвого покращення матеріального становища влади та наближених до неї"
Якщо не згодні поцікавтесь деякими речами - скільки на вже надали грошей та кредитів, та які проекти "відновлення" презентували зелені на Заході і чому там крутили пальцем біля скроні дивлячись на них. Буде як з захистом енергетики - грошей немає, захисту немає, і енергетики вже теж немає. Є лише вілли та борги.
04.10.2024 15:53 Ответить
Колеса для Зеленського, і колеса для фронту: які ж вони різні!
https://www.youtube.com/watch?v=fyfaMu8UO3E
04.10.2024 14:37 Ответить
Жгі,володька
04.10.2024 14:38 Ответить
Ввести налоги задним числом это нонсенс. Да,мы уже в стране светлого будущего или еще в темном прошлом.Проголосовали зеленые, хуже не будет.
04.10.2024 14:45 Ответить
"частина норм набуде чинності "заднім числом" з 1 жовтня"
Гуманісти яких мало. А могли б і з 01.01.2024
04.10.2024 16:25 Ответить
скоро ця "планета ЖелезнякА " буде пустелею. ,
люди ( нормальні) просто не витримають всю цю погань зеленого болота
04.10.2024 14:45 Ответить
Цікаво хто такі ці 3 депутати-утримувачі? Чого вони засунули руки до кишень і що вони там цими руками роблять? Гроші ховають, щоб ніхто не забрав чи просто свої кульки мнуть?
04.10.2024 14:49 Ответить
Історично!Потужно!
04.10.2024 14:53 Ответить
той, хто гадає, що гусещіпалки відмовились остаточно від ідеї підвищити ставку ПДВ, той "думкою багатіє"... скоріше за все, цей крок буде наступним... не вводити ж диференційований ПДФО чи податок на розкіш, тим більше - прикривати опшори та дири на митниці... скоріше податок на домашніх улюбленців додадуть та на дерева для селян... перепрошую, - а коли вже чекати на "продразверстки"?...
04.10.2024 15:06 Ответить
Історичний кінець епохи бідності!
04.10.2024 15:11 Ответить
збільшити податки може і мавпа, а отже, все йде за планом.
Крім того, запроваджується новий податок на опади: за звичайний дощ - 100 лір, за зливу - 200 лір, з громом та блискавкою - 300 лір. Мовчки-а-а-ать...
04.10.2024 15:26 Ответить
де прогресивна шкала по ПДФО?
04.10.2024 15:27 Ответить
головне щоб побільше людей вмирало, а то пенсіонери гади такі, ще виживають, зовсім нахабніли.
04.10.2024 15:28 Ответить
От самі нехай і плотять.Я закрив фоп
04.10.2024 15:48 Ответить
І шо, і податкова його закрила? Чи "ну в нас нема сроків закриття, нехай поки повисить"?
04.10.2024 16:00 Ответить
А трохи згодом "а ви знаєте? А у вас тут борг і ми вже на нього пеню нараховуємо"
04.10.2024 16:01 Ответить
В процесі закриття.Відкрити просто закрити дурдом
04.10.2024 16:23 Ответить
Наснаги!
04.10.2024 16:26 Ответить
Мій ФОП провисів три роки в процессі закриття. Я туди ходив, дьоргав їх, лаявся, закривав неїснуючі борги, потім плюнув і вирішив - ніколи знову я не буду робити жодного бізнеса в Україні і всіх кого зможу - відмовлю.
04.10.2024 16:29 Ответить
Неіснуючі борги за що? Якщо закрили ФОП через дію і є сплата за попередній період.
04.10.2024 17:35 Ответить
-"Так, це наша помилка але ви повинні сплатити"
Через рік, ті самі, там само:
"Так, це наша помилка але ми не можемо її виправити, ви повинні сплатити"
Ще через рік....
04.10.2024 17:53 Ответить
Мені сказали "ой, це в нас сбой в компʼютері пішов. Ось бачите цей клаптик туалетного папіру? Я на нього записую ваші дані і вважайте, що все вже виправлено".
07.10.2024 11:15 Ответить
По ходу в комітеті один розумний був шо проти
04.10.2024 16:25 Ответить
А як же ж весело було у 2019-му!
04.10.2024 17:30 Ответить
А історичну боротьбу з корупцією та зменшення витрат на чиновників не хочуть підтримати заднім числом.
04.10.2024 17:34 Ответить
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду за виконану роботу завжди платили жебрацьку зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
04.10.2024 18:10 Ответить
А тим часом...
Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян

https://biz.censor.net/news/3513036/uryad_frantsiyi_poobitsyav_pidvyschyty_podatky_dlya_nayizamojnishyh_gromadyan

04.10.2024 18:13 Ответить
.... чудовий експеримент, треба придушити людей із малою зарплатою,пенсією а потім оголосити вибори. За маленьку доплату ,і великі обіцянки привести можна нових аматорів до влади.
04.10.2024 18:53 Ответить
Військовий збір (ВЗ) з мінімалки (8000) зросте на 280 грн./міс.
ВЗ з середньої ЗП (19000) зросте на 665 грн./міс.
ВЗ для 1, 2 гр. ФОП стане (зросте) 800 грн./міс., тобто умовно на рівні середньої ЗП.
ВЗ з високих зарплат держслужбовців (умовно 60.000) зросте на 2100 грн./міс.
для ФОП 3 гр. (які майже в 95% використовуються саме бізнесом для оптимізації та сірих зп) навантаження стане не 5%, а 6% з обороту

Податок прямий, швидко адмініструється і має цільове спрямування на війну. Ефект буде швидкий. Ніяка прогресивна ставка ПДФО, ніякий податок на розкіш і т.п. не дасть того ж ефекту та потрібних сум надходжень. Підвищення ПДВ зсуне всю економіку дуже швидко. Підвищення податку на майно матиме значно сильніший негативний ефект для бізнесу, ніж податки на зп.

Фактично всі українці, які отримують офіційний дохід, сплачуватимуть певні збільшені суми - на війну. Хто ттримує неофіційний - більшість теж сплатять опосередковано, отам де стане 6 замість 5.
По суті це все. Невже хтось на свої доходи донатив менше (якшо так, то вибачайте, це необхідно)

Якщо без істерик і без зради-заради-зради, то це потрібно було вже зробити, а не досі обговорювати. Це моя думка, зрадойо6ня може йти лісом.
04.10.2024 18:58 Ответить
А може треба печати красти
04.10.2024 19:12 Ответить
Економіка буде ідти в тінь,ось і весь результат підвищення податків,такі рішення приймали в середньовіччі королі результат був, це програна війна та бунт населення проти короля,коороль втрачав все владу і країну.Ці дибіли стріляють собі в ноги та зливають суверенітет країни,з кожним днем я перестаю бачити нашу перемогу поки при владі клоуни.
04.10.2024 19:32 Ответить
 
 