Комитет ВР поддержал историческое увеличение налогов ко второму чтению, - Железняк

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 19 нардепов, воздержались - 3, против - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об экономическом бронировании уже принято, - нардеп Железняк

Да, в законопроекте:

оставили увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;

внедрение ВС для ФЛП;

50% налог на банки;

увеличение МПЗ для земель;

25% ПП для финкомпаний;

освобождение кэшбэка от налогообложения;

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня;

Повысить НДС правительство отказалось.

По словам нардепа, рассмотрят проект на следующей неделе, подпишут во второй половине октября, часть норм вступит в силу "задним числом" с 1 октября.

Также читайте: Прежде чем повышать налоги власти должны сократить миллиардные расходы на телемарафон и строительство дорог, - Порошенко