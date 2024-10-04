Комітет ВР підтримав історичне збільшення податків до другого читання, - Железняк

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про історичне збільшення податків №11416-д.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 19 нардепів, утрималися - 3, проти - 1.

Також читайте: У Нацбанку оцінили вплив оновленого плану підвищення податків на інфляцію

Так, у законопроєкті:

залишили збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення МПЗ для земель;

25% ПП для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебеню;

Підвищити ПДВ уряд відмовився.

За словами нардепа, розглянуть проєкт наступного тижня, підпишуть у другій половині жовтня, частина норм набуде чинності "заднім числом" з 1 жовтня.

Також читайте: Боротьба з "тінню": Податкова донарахувала продавцям електроніки 2,1 мільярда податків