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Новини
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Рішення про підвищення податків буде руйнівним для української економіки, - Порошенко

Порошенко пропонує зміни до бюджету

У законі про підвищення податків вдалося зняти правку про підвищення військового збору для самих військових. Проте ухвалення цього закону буде руйнівним для економіки України.

Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час брифінгу в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Починаючи з 1 жовтня обкладуть податками український бізнес, українських ФОПів і найменш захищені верстви населення, тих, хто отримує білу зарплату, сплачує в повному обсязі податки. Голосували за цей закон ті, хто в більшості своїй взагалі в своєму житті не сплачували чесно податки. П’ять років у Верховній раді вони сиділи на конвертах. І тому монобільшість плюс ОПЗЖ заборонена гвалтують економіку України, український бізнес, народ України", - пояснив він.

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За словами Порошенка, сьогодні заднім числом, пояснюючи, що гроші нібито йдуть на фінансування ЗСУ, вони фінансують інвестнянь, телемарафон та силовиків.

"Замість того, щоб секвеструвати бюджет, наприклад, на 42 млрд грн по дорогах, які вони будують в прифронтовій зоні. У дорожньому фонді є стаття розрахунку за попередні борги "Великого будівництва". Звертаю вашу увагу – по цінним паперам українських суверенних державних євробондів вони зробили реструктуризацію. А по боргам собі вони заклали гроші в бюджет, витягаючи при цьому кошти з кишень найменш захищених верств населення", - зазначив лідер "ЄС".

Водночас, зауважив п'ятий президент, запропоновані владою податки не чіпають детінізації.

"В першу чергу це стосується спирту, табачки, ігорки, митниці. Пропозиція нашої команди нараховує 256 мільярдів, які ми запропонували як джерела щодо оподаткування багатіїв, оподаткування розкоші і забезпечення детінізації, так і питання секвестрування або скорочення неефективних видатків бюджету.

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Вони думають, що завдяки цьому зберуть більше податків. Бізнес закриється, а закритий бізнес податки не буде платити взагалі. Вони думають, що їх врятує 800 гривень, які вони збирають з кожного ФОПа в селі. Вони забирають гроші в найманих працівників і з приватного сектору, і з державного. Опитування показують, що більше 55% суб’єктів господарювання не зможуть найманим працівникам компенсувати підвищення воєнного збору", - пояснив Порошенко.

Підсумовуючи, лідер "ЄС" заявив, що гроші йдуть для живлення чинної влади, тому варто забезпечити прозорість, звітність і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.

Читайте: Юруправління Ради розкритикувало законопроєкт про підвищення податків. Деякі норми не відповідають Конституції

Автор: 

ВР (15022) податки (3871) Порошенко Петро (15190)


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Топ коментарі
+28
цього і домагається зе-шобла і кацапська консерва Гетьманцев
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10.10.2024 13:46
+21
Они просто каждым своим шагом работают на Ху#ло, а быдлоскот, который их выбрал, этому рад.
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10.10.2024 13:48
+11
Чем ближе враг к Киеву,тем наглее агентура сивковича в деле удушения экономики.
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10.10.2024 13:48
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Ну, я впевнений, все за Великим планом Великої Перемоги Зеленського.
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10.10.2024 13:45 Відповісти
А що ж взяли з великий буржуїв? А ні.уя. Все здерли з простого люду. Скоти.
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10.10.2024 14:21 Відповісти
цього і домагається зе-шобла і кацапська консерва Гетьманцев
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10.10.2024 13:46 Відповісти
хужи ні будіт
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10.10.2024 13:46 Відповісти
фантазер. Єкономіки і так немає . це вони себе підстраховують на той випадок якщо західна допомога з НГ перестане надходити а красти владі потрібно не знижаючи темпів
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10.10.2024 13:47 Відповісти
Вася, Порошенко був міністром економіки у тому числі, він в курсі справ.
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10.10.2024 14:16 Відповісти
Чому? Зараз Порошенко в опозиції.
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10.10.2024 14:27 Відповісти
А чієму уряді він був міністром еканоміки?
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10.10.2024 14:47 Відповісти
в тому, який декларував вступ України до Євросоюзу, і навіть запросив в ЄС, які реформи економіки потрібні для цього; на що Порох і погодився.
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10.10.2024 14:49 Відповісти
Васья, поц тобі ранком дурну либу в дзеркалі тяне
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10.10.2024 17:21 Відповісти
Грошики то таке, а от як він спромігся вкрасти те, чого й не було ніколи - мозок у Васьки путлєра?
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10.10.2024 17:22 Відповісти
Повышение налогов всегда способствует стремительному росту экономики, это любой, "трускавецкий" спец. знает
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10.10.2024 14:20 Відповісти
Они просто каждым своим шагом работают на Ху#ло, а быдлоскот, который их выбрал, этому рад.
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10.10.2024 13:48 Відповісти
Чем ближе враг к Киеву,тем наглее агентура сивковича в деле удушения экономики.
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10.10.2024 13:48 Відповісти
Пане Порошенко, може досить грати в толерантність з ''внутрішніми гнидами'' які є ворогами та ще й до того всього прострочені!
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10.10.2024 13:51 Відповісти
смєтунов много, пусть и смєтают. Порох и майдановцы не хотят этим заниматься и потом выслушивать нытьё от зебилов и идиотов, что это нахер никому не надо было
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10.10.2024 14:04 Відповісти
Зато хоть паржом (С)
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10.10.2024 13:51 Відповісти
Ну то ж "Парашенка зарабативал на вайнє", а Вова "нітакой".
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10.10.2024 13:54 Відповісти
"Новейший средний разведывательный корабль "Коррупция" Джерело:
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10.10.2024 15:48 Відповісти
А гєтьманцеву насрати. В нього вже квиток на засрашку для доповіді господарям.
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10.10.2024 13:54 Відповісти
ну, є і позитивні сторони - проблему сміття у Львові як рукою зняло
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10.10.2024 14:02 Відповісти
Треба Гетьмана в крісло повертати... Бо це зелешобло угробить економіку...
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10.10.2024 14:29 Відповісти
Він одразу попереджав що не політик, а зато посміємось, так шо все за планом!)
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10.10.2024 14:37 Відповісти
Ну так риги-антимайданівці це за ціль і ставлять.
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10.10.2024 14:38 Відповісти
Собі та помічникам підняли зарплати, а "мудрому" наріду податки, де соціальна справедливість??
Де податки на розкіш та надприбудки?
А тим часом, Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян
https://biz.censor.net/n3513036
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10.10.2024 14:39 Відповісти
Робили їх разом, як могли...
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10.10.2024 19:13 Відповісти
****** параша!
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10.10.2024 14:49 Відповісти
Во всем виновата соссия! Следующим-будет закон уже чисто ради прикола и куража-на.рать каждому...на голову.Сидите....ждите.Вот одного не пойму,як гідність,переродилась в терпил??Когда этот момент произошел??Что сломалось?
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10.10.2024 15:53 Відповісти
Покращення вже сьогодні!!!
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10.10.2024 17:12 Відповісти
Буде руйнівним для економіки - а вони що хочуть чогось іншого?
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10.10.2024 17:20 Відповісти
 
 