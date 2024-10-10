Рішення про підвищення податків буде руйнівним для української економіки, - Порошенко

У законі про підвищення податків вдалося зняти правку про підвищення військового збору для самих військових. Проте ухвалення цього закону буде руйнівним для економіки України.

Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час брифінгу в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Починаючи з 1 жовтня обкладуть податками український бізнес, українських ФОПів і найменш захищені верстви населення, тих, хто отримує білу зарплату, сплачує в повному обсязі податки. Голосували за цей закон ті, хто в більшості своїй взагалі в своєму житті не сплачували чесно податки. П’ять років у Верховній раді вони сиділи на конвертах. І тому монобільшість плюс ОПЗЖ заборонена гвалтують економіку України, український бізнес, народ України", - пояснив він.

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За словами Порошенка, сьогодні заднім числом, пояснюючи, що гроші нібито йдуть на фінансування ЗСУ, вони фінансують інвестнянь, телемарафон та силовиків.

"Замість того, щоб секвеструвати бюджет, наприклад, на 42 млрд грн по дорогах, які вони будують в прифронтовій зоні. У дорожньому фонді є стаття розрахунку за попередні борги "Великого будівництва". Звертаю вашу увагу – по цінним паперам українських суверенних державних євробондів вони зробили реструктуризацію. А по боргам собі вони заклали гроші в бюджет, витягаючи при цьому кошти з кишень найменш захищених верств населення", - зазначив лідер "ЄС".

Водночас, зауважив п'ятий президент, запропоновані владою податки не чіпають детінізації.

"В першу чергу це стосується спирту, табачки, ігорки, митниці. Пропозиція нашої команди нараховує 256 мільярдів, які ми запропонували як джерела щодо оподаткування багатіїв, оподаткування розкоші і забезпечення детінізації, так і питання секвестрування або скорочення неефективних видатків бюджету.

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Вони думають, що завдяки цьому зберуть більше податків. Бізнес закриється, а закритий бізнес податки не буде платити взагалі. Вони думають, що їх врятує 800 гривень, які вони збирають з кожного ФОПа в селі. Вони забирають гроші в найманих працівників і з приватного сектору, і з державного. Опитування показують, що більше 55% суб’єктів господарювання не зможуть найманим працівникам компенсувати підвищення воєнного збору", - пояснив Порошенко.

Підсумовуючи, лідер "ЄС" заявив, що гроші йдуть для живлення чинної влади, тому варто забезпечити прозорість, звітність і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Рада підтримала історичне підвищення податків.

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