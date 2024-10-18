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Порошенко закликав Зеленського ветувати підвищення податків для легальних працівників і бізнесу

порошенко

Закон про підвищення податків несправедливий, бо вдарить виключно по доходах легальних працівників та бізнесу, тому має бути заветований.

Про це заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС.

"Чому ми не оподатковуємо гральний бізнес? Чому ми не оподатковуємо тютюн? Чому ми не оподатковуємо алкоголь? А чому ми вирішили, що військовим збором ми будемо оподатковувати лише і тільки чесних та сумлінних "білих" платників податків, які отримують мізерну заробітну плату? Санітарка, медсестра, прибиральниця в школі, вчителька", – зауважив Порошенко.

"Я зараз хочу використати цей ефір, щоб звернутися до Президента: Володимире Олександровичу, заветуйте цей закон. Він є несправедливий. Він нищить економіку. Я не кажу, що нам треба зараз робити якісь революційні речі. Не заважайте тим, хто вижив, залишитися на плаву", – закликав лідер "ЄС".

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"Коли зараз ми маємо фактично продовження існування всіх цих індустріальних парків, інвест-нянь, кешбеків, на які витрачають мільярди і мільярди гривень, витягаючи з кишень тих, хто чесно і сумлінно платить податки – це несправедливо. А податки мають бути справедливі. Тим більше вони мають бути справедливі під час війни", – зазначив політик.

"Тому прохання: почуйте голос усіх без винятку бізнесових асоціацій. Є надія на ваше право вето. Зробіть цей закон справедливим", – закликав Порошенко.

Також читайте: Рішення про підвищення податків буде руйнівним для української економіки, - Порошенко

Автор: 

податки (3878) Порошенко Петро (15192) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+29
Бил в Украине ВМЕНЯЕМЫЙ президент. Так умственно отсталые выбрали криворожского шута в президенты Украины.Результат мы все видим.
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18.10.2024 22:40 Відповісти
+23
Точно , точно. и при Порошенко полномасштабная война в Украине была , и города ракетами накрывали. Гдеж столько зелёных де...ов берётся на цензоре.
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18.10.2024 22:45 Відповісти
+13
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18.10.2024 22:30 Відповісти
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18.10.2024 22:29 Відповісти
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18.10.2024 22:30 Відповісти
Не пригадую щоб Порошенко знижував податки. Навпаки" Він їх збільшував, а сам та його свинарчуки з аваковими розтягували по офшорам. Того й вибори програв...
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18.10.2024 22:33 Відповісти
Він їх програв , тому що вони були.
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18.10.2024 22:40 Відповісти
він їх "програв", оскільки так і задумано було ще з 2010, а відтоді виборів і не було.
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18.10.2024 22:46 Відповісти
ага, всім керують жидомасони і рептилоїди
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19.10.2024 07:13 Відповісти
Точно , точно. и при Порошенко полномасштабная война в Украине была , и города ракетами накрывали. Гдеж столько зелёных де...ов берётся на цензоре.
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18.10.2024 22:45 Відповісти
нагугли як змінилось оподаткування при баризі, аби ляпнути.
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18.10.2024 23:14 Відповісти
Спеціально для ЗЕбілів - за Пороха економіка зростала, починаючи з початку 2016 року. З 2014 по початок 2019 на законодавчому рівні була заборона будь-яких перевірок малого та середнього бізнесу, люди спокійно працювали та планували майбутнє своїх підприємств. Щодо так званої "справи свінарчуків", то про неї навіть смішно згадувати на тлі багатомільярдного (в доларах) мародерства ЗЕлідора та його дефективних менеджерів. Сума, яку інкримінувала прокуратура у справі свінарчуків 17,4 млн грн. за три роки (за тим курсом це 650 тисяч доларів за три роки, тобто десь 220 тис дол. на рік) Нагадаю, що лише за 2022 рік Міноборони ЗЕ-Єрмака вивело через фірми-прокладки за кордон 33,3 мільярдів гривень (це майже 1 мільярд доларів за тим курсом) ніби то на закупівлю озброєння та амуніції для ЗСУ і досі немає ані грошей ані зброї. https://tsn.ua/********/groshoviy-skandal-z-minoboroni-cpk-povidomiv-pro-36-mlrd-na-zabezpechennya-i-zbroyu-yakih-viyskovi-ne-pobachili-2369656.html І ці цифри вас, ЗЕ-вилупків юніфіга не бентежать, так само, як вас не бентежать ті 5 мільярдів гривень на які через підставні фірми зернотрейдери підконтрольні людям з ОП вивели за 2022р. гроші поставивши зерно за кордон і не отримавши за нього ані копійки в Україну, бо всі оплати йшли на офшорні рахунки за кордоном. Чи є хоч якісь карні справи по цим фактам? Ні. Чи хтось сидить? Ні. Бо таке шалене мародерство покривається з ЗЕленої ОПи, під час кривавої війни. Але ЗЕбілов це не курвить, їх курвлять "свинарчуки". А щодо виведення грошей в офшори, то ось цікаве розслідування про виведення в офшори мільйонів баксів Зеленським та його квартально-Коломойською шоблою Офшор 95 https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
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19.10.2024 00:13 Відповісти
Ви інфантильна, безвідповідальна людина, яка наобирала в 2019 найгірше з того що пропонував український тодішній політикум, а тепер фарисействуєте про "національно свідомих українців". Ви, як та нерозумна дитина, обирали Голобородька з серіалу, замість того, щоб побачити який аморальний безпринципний ватний покидьок грав того Голобородька. Я в першому турі голосував за Кошулинського, хоча розумів що його не обире мудрий нарід. Але В ДРУГОМУ ТУРІ я голосував за Порошенка, бо розумів що зеленський це троянська конячка кремля. І нажаль я не помилився. Все що ми зараз маємо - і широкомасштабну війну і падіння економіки і знищений парламентаризм і свобода слова, все це наслідки вибору па пріколу мільйонів здитинілих какіхразніц, які тепер нікому не признаються що голосували за кремлівську обманку.
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19.10.2024 00:58 Відповісти
С таким же успехом можно было бы обращаться к моей соседской дворняжке , за забором.. Результат был бы тот же. Но Порошенко все делает правильно..
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18.10.2024 22:37 Відповісти
А хіба нелегальні працівники хоч де-небудь платять податки
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18.10.2024 22:39 Відповісти
В кінці кінців платять - непрямо, при купівлі товарів.
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18.10.2024 23:17 Відповісти
Ще й як платять! У нас бомж платить 20% ПДВ коли здає метал, а потім ще 20% коли купує булочку. А якщо ви не бомж то податки разом з прихованими (латентними) уже досягли 80% з заробленої гривні... За совка було 93%. Тобто від совка ми за 13%. Саме тому ми в пятірці країн з "податковим пеклом" і половиною економіки "в тіні" ... Що далі? СРСР?...
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19.10.2024 02:17 Відповісти
Бил в Украине ВМЕНЯЕМЫЙ президент. Так умственно отсталые выбрали криворожского шута в президенты Украины.Результат мы все видим.
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18.10.2024 22:40 Відповісти
ну як він може його ветувати, якщо це - частина плану... оманського... знищення країни зсередини...
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18.10.2024 22:44 Відповісти
Клоун зробить на зло Порошенку.
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18.10.2024 22:45 Відповісти
Не заважайте Сівковичу гробити Україну.
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18.10.2024 22:48 Відповісти
Порошенко - де наша ядерна зброя яку ти мав поаернути у 2014 році а не п-ти з ****** у мінськах
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18.10.2024 22:51 Відповісти
А навіщо йому було відновлювати ядерну зброю? Щоб 73% разом зі своїм лідером знищили її в 2019-2020 роках? Знищили так само, як знищили ракетну програму (в т.ч. систем ППО)?
І тим більше, нахріна ЯЗ бе засобів доставки. На дрон "бобер" чи "паляницю" ядерна боєголовка точно не влізе.
Він спробував повернути хочі щось в армію, але більшість виборців дивилась разом з Зеленським в о*ко путлєру. Насолоджуйтесь тепер цим, без ядерної зброї.
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18.10.2024 23:16 Відповісти
це ******* зелене лайно, не чіпай його.
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18.10.2024 23:20 Відповісти
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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19.10.2024 08:35 Відповісти
" Ми ж всі розуміємо, що після президентства зеленський не залишиться жити в Україні.
Ніяку опозиційну партію не створить, волонтером не стане, політикою займатися не буде.
(За умови, що не буде заарештований).
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18.10.2024 22:55 Відповісти
Тобто: скасувати податки на легальних платників, і накласти податки на нелегальних неплатників.. Паленим цукром дме((
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18.10.2024 23:13 Відповісти
підвищивши податки тим хто ще платить ти отримаєш ще менше податків через деякий час, бо всі підуть в тінь, або закриють бізнес.
це ази економіки.
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18.10.2024 23:19 Відповісти
Дави 🤡 всіх ,хто за тебе горло драв ...хай скиглять до потері голосу ...поки не озвіріють ...та тобі голову відобють ,всеодно там розуму нема !!!
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18.10.2024 23:22 Відповісти
не допоможе. Вони навіть не знатимуть про це звернення.
ЕрЗе Прямий і 5-тий не дивляться
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18.10.2024 23:51 Відповісти
Зайдіть в любий супермаркет, всі сухі вина без акцизних марок, а це податки і не малі!!! Це що, якийсь дядя з чесним бізнесом???
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19.10.2024 07:35 Відповісти
Ти теж об стінку ********* лідор всіх аж в Ізраїль плакав щоб пуця не вбив. Ти де було 24 мабуть ,думав за три дні і все Ок шашлики, підорюга
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19.10.2024 12:27 Відповісти
Саме головне, підвищення податків спонукатиме до неймовірного зростання цін та тарифів. Подивіться вже зараз як вони "потроху" зростають кожного дня. Скорійше би скінчилася війна та відбулися би вибори, щоб скинути геть цю владу шахраїв та профанів - геть у всьому.
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19.10.2024 13:57 Відповісти
 
 