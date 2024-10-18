Порошенко закликав Зеленського ветувати підвищення податків для легальних працівників і бізнесу
Закон про підвищення податків несправедливий, бо вдарить виключно по доходах легальних працівників та бізнесу, тому має бути заветований.
Про це заявив Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС.
"Чому ми не оподатковуємо гральний бізнес? Чому ми не оподатковуємо тютюн? Чому ми не оподатковуємо алкоголь? А чому ми вирішили, що військовим збором ми будемо оподатковувати лише і тільки чесних та сумлінних "білих" платників податків, які отримують мізерну заробітну плату? Санітарка, медсестра, прибиральниця в школі, вчителька", – зауважив Порошенко.
"Я зараз хочу використати цей ефір, щоб звернутися до Президента: Володимире Олександровичу, заветуйте цей закон. Він є несправедливий. Він нищить економіку. Я не кажу, що нам треба зараз робити якісь революційні речі. Не заважайте тим, хто вижив, залишитися на плаву", – закликав лідер "ЄС".
"Коли зараз ми маємо фактично продовження існування всіх цих індустріальних парків, інвест-нянь, кешбеків, на які витрачають мільярди і мільярди гривень, витягаючи з кишень тих, хто чесно і сумлінно платить податки – це несправедливо. А податки мають бути справедливі. Тим більше вони мають бути справедливі під час війни", – зазначив політик.
"Тому прохання: почуйте голос усіх без винятку бізнесових асоціацій. Є надія на ваше право вето. Зробіть цей закон справедливим", – закликав Порошенко.
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І тим більше, нахріна ЯЗ бе засобів доставки. На дрон "бобер" чи "паляницю" ядерна боєголовка точно не влізе.
Він спробував повернути хочі щось в армію, але більшість виборців дивилась разом з Зеленським в о*ко путлєру. Насолоджуйтесь тепер цим, без ядерної зброї.
Ніяку опозиційну партію не створить, волонтером не стане, політикою займатися не буде.
(За умови, що не буде заарештований).
це ази економіки.
ЕрЗе Прямий і 5-тий не дивляться