Уничтожены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Ранена женщина, поврежден дом и автомобили

В ночь на 19 октября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Из-за вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет", - уточнил он.

В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко информирует, что тактика врага неизменна - БпЛА заходят на город с разных направлений.

Воздушная тревога в столице, связанная с угрозой БПлА, продолжалась более трех с половиной часов.

"Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице. Но на этот раз не обошлось без пострадавших. В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе

обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сейчас в Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани. Накануне Цензор.НЕТ отмечал, что оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА.