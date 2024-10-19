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Уничтожены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Ранена женщина, поврежден дом и автомобили

шахед атакують Київ

В ночь на 19 октября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Из-за вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет", - уточнил он.

В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко информирует, что тактика врага неизменна - БпЛА заходят на город с разных направлений.

Воздушная тревога в столице, связанная с угрозой БПлА, продолжалась более трех с половиной часов.

"Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице. Но на этот раз не обошлось без пострадавших. В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе
обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сейчас в Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани. Накануне Цензор.НЕТ отмечал, что оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА.

Автор: 

Воздушные атаки на Киев (751) Шахед (1150)


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Топ комментарии
+7
пора починати турбувати дешевими дронами велику москву. Там є достатньо військових цілей. Якщо навіть дрон не влучить у корпус ЦНДІ "Курс" або РСК "МіГ", то шо ж зробиш... це війна.
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19.10.2024 07:29 Ответить
+6
Там суцільна військова ціль
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19.10.2024 07:41 Ответить
+3
Рашисти-терористи
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19.10.2024 07:25 Ответить
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Рашисти-терористи
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19.10.2024 07:25 Ответить
пора починати турбувати дешевими дронами велику москву. Там є достатньо військових цілей. Якщо навіть дрон не влучить у корпус ЦНДІ "Курс" або РСК "МіГ", то шо ж зробиш... це війна.
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19.10.2024 07:29 Ответить
Там суцільна військова ціль
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19.10.2024 07:41 Ответить
Угу...Алягер ком,***,алягер.Прошу прощения за мой французкий
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19.10.2024 07:42 Ответить
Пане Олеже, якщо "***" замінити на "кю" - то і вибачатись не буде потреби .
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19.10.2024 08:42 Ответить
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19.10.2024 09:54 Ответить
вірогідність прорвати ПВО мацкви невелика, потрібно бити туди де ця вірогідність суттєво більша - що і робиться
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19.10.2024 08:44 Ответить
ну, якось з першого разу у вересні це ж вдалось успішно зробити, і після того не було жодної спроби. То чому б через два місяці знов не повторити. Хай не розслабляються.
А щодо місць, де ця вірогідність менша, то у прикордонних областях повно ПС потужністю 100+ MVA, і там точно нема ніякого ППО. Я вже не кажу про тягові ПС у прикордонних областях рф на логістичних напрямках до теріторії України. Там взагалі не повинно бути електротяги.
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19.10.2024 09:22 Ответить
ще візьміть до уваги наші, досить скромні, мождивості - і Ви побачете те що зараз, приблизно, маємо
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19.10.2024 09:33 Ответить
я не бачу скромних можливостей. Півроку тому нахєр зупиняли ПС на 1000 і на 2000 MVA. А зараз бачу якісь інші фактори, які впливають на припинення уражень розподільчих потужностей.
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19.10.2024 09:45 Ответить
он у дах корпусу "Крємній Ел" знов прилетіли дрони, персонал знову трохи обістявся, на тому і все. Виробнитво від того не стане. А відкрите трансформаторне поле - це не бетонна будівля. І якщо згорить автотрансформатор вагою 100-150 тон, то за тиждень його не поміняєш, і від Ына його на шару не привезуть.
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19.10.2024 09:52 Ответить
Один обломок - ну не знаю......
Такой пальбы давно не было, сперва где-то над лаврой, а потом за Днепром.
Причём если раньше стреляли красненьким, отдельно медленно летящим, то в этот раз - беленьким очередями. Гепард?
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19.10.2024 10:33 Ответить
 
 