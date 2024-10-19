Уничтожены все "Шахеды", угрожавшие Киеву. Ранена женщина, поврежден дом и автомобили
В ночь на 19 октября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Из-за вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет", - уточнил он.
В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко информирует, что тактика врага неизменна - БпЛА заходят на город с разных направлений.
Воздушная тревога в столице, связанная с угрозой БПлА, продолжалась более трех с половиной часов.
"Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице. Но на этот раз не обошлось без пострадавших. В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе
обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сейчас в Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани. Накануне Цензор.НЕТ отмечал, что оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А щодо місць, де ця вірогідність менша, то у прикордонних областях повно ПС потужністю 100+ MVA, і там точно нема ніякого ППО. Я вже не кажу про тягові ПС у прикордонних областях рф на логістичних напрямках до теріторії України. Там взагалі не повинно бути електротяги.
Такой пальбы давно не было, сперва где-то над лаврой, а потом за Днепром.
Причём если раньше стреляли красненьким, отдельно медленно летящим, то в этот раз - беленьким очередями. Гепард?