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Новини
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Знищено усі "Шахеди", які загрожували Києву. Поранено жінку, пошкоджено будинок та автівки

шахед атакують Київ

У ніч на 19 жовтня 2024 року війська РФ вчергове атакували Київ ударних дронами. Через ворожу атаку постраждала жінка. 

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", - уточнив він.

Своєю чергою, начальник КМВА Сергій Попко інформує, що тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці, пов'язана із загрозою БПлА, тривала понад три з половиною години.

"Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих. Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі
уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наразі у Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані. Напередодні Цензор.НЕТ зазначав, що окупанти запустили по Україні ударні БпЛА.

Автор: 

Повітряні атаки на Київ (808) Шахед (1160)


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Топ коментарі
+7
пора починати турбувати дешевими дронами велику москву. Там є достатньо військових цілей. Якщо навіть дрон не влучить у корпус ЦНДІ "Курс" або РСК "МіГ", то шо ж зробиш... це війна.
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19.10.2024 07:29 Відповісти
+6
Там суцільна військова ціль
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19.10.2024 07:41 Відповісти
+3
Рашисти-терористи
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19.10.2024 07:25 Відповісти
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Рашисти-терористи
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19.10.2024 07:25 Відповісти
пора починати турбувати дешевими дронами велику москву. Там є достатньо військових цілей. Якщо навіть дрон не влучить у корпус ЦНДІ "Курс" або РСК "МіГ", то шо ж зробиш... це війна.
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19.10.2024 07:29 Відповісти
Там суцільна військова ціль
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19.10.2024 07:41 Відповісти
Угу...Алягер ком,***,алягер.Прошу прощения за мой французкий
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19.10.2024 07:42 Відповісти
Пане Олеже, якщо "***" замінити на "кю" - то і вибачатись не буде потреби .
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19.10.2024 08:42 Відповісти
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19.10.2024 09:54 Відповісти
вірогідність прорвати ПВО мацкви невелика, потрібно бити туди де ця вірогідність суттєво більша - що і робиться
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19.10.2024 08:44 Відповісти
ну, якось з першого разу у вересні це ж вдалось успішно зробити, і після того не було жодної спроби. То чому б через два місяці знов не повторити. Хай не розслабляються.
А щодо місць, де ця вірогідність менша, то у прикордонних областях повно ПС потужністю 100+ MVA, і там точно нема ніякого ППО. Я вже не кажу про тягові ПС у прикордонних областях рф на логістичних напрямках до теріторії України. Там взагалі не повинно бути електротяги.
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19.10.2024 09:22 Відповісти
ще візьміть до уваги наші, досить скромні, мождивості - і Ви побачете те що зараз, приблизно, маємо
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19.10.2024 09:33 Відповісти
я не бачу скромних можливостей. Півроку тому нахєр зупиняли ПС на 1000 і на 2000 MVA. А зараз бачу якісь інші фактори, які впливають на припинення уражень розподільчих потужностей.
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19.10.2024 09:45 Відповісти
он у дах корпусу "Крємній Ел" знов прилетіли дрони, персонал знову трохи обістявся, на тому і все. Виробнитво від того не стане. А відкрите трансформаторне поле - це не бетонна будівля. І якщо згорить автотрансформатор вагою 100-150 тон, то за тиждень його не поміняєш, і від Ына його на шару не привезуть.
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19.10.2024 09:52 Відповісти
Один обломок - ну не знаю......
Такой пальбы давно не было, сперва где-то над лаврой, а потом за Днепром.
Причём если раньше стреляли красненьким, отдельно медленно летящим, то в этот раз - беленьким очередями. Гепард?
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19.10.2024 10:33 Відповісти
 
 