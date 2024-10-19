Знищено усі "Шахеди", які загрожували Києву. Поранено жінку, пошкоджено будинок та автівки

У ніч на 19 жовтня 2024 року війська РФ вчергове атакували Київ ударних дронами. Через ворожу атаку постраждала жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", - уточнив він.

Своєю чергою, начальник КМВА Сергій Попко інформує, що тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці, пов'язана із загрозою БПлА, тривала понад три з половиною години.

"Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих. Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі

уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наразі у Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані. Напередодні Цензор.НЕТ зазначав, що окупанти запустили по Україні ударні БпЛА.