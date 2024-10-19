Знищено усі "Шахеди", які загрожували Києву. Поранено жінку, пошкоджено будинок та автівки
У ніч на 19 жовтня 2024 року війська РФ вчергове атакували Київ ударних дронами. Через ворожу атаку постраждала жінка.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", - уточнив він.
Своєю чергою, начальник КМВА Сергій Попко інформує, що тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків.
Повітряна тривога у столиці, пов'язана із загрозою БПлА, тривала понад три з половиною години.
"Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих. Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі
уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, наразі у Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані. Напередодні Цензор.НЕТ зазначав, що окупанти запустили по Україні ударні БпЛА.
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А щодо місць, де ця вірогідність менша, то у прикордонних областях повно ПС потужністю 100+ MVA, і там точно нема ніякого ППО. Я вже не кажу про тягові ПС у прикордонних областях рф на логістичних напрямках до теріторії України. Там взагалі не повинно бути електротяги.
Такой пальбы давно не было, сперва где-то над лаврой, а потом за Днепром.
Причём если раньше стреляли красненьким, отдельно медленно летящим, то в этот раз - беленьким очередями. Гепард?