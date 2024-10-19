Войска РФ атаковали Черкасщину ракетами и дронами: погибла женщина, атакован объект критической инфраструктуры

С ночи враг атаковал Черкасскую область с использованием ракет и ударных беспилотников. Большинство вражеских целей силы ПВО уничтожить, однако на территории региона есть попадания, а также последствия из-за падения обломков.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 г.р. Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны.

"В Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры. Последствия уточняем. Кроме того, "шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже ликвидировали. Один человек травмирован. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в частном секторе областного центра обломками БпЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.

Обследование территории сейчас продолжается.

Ранее Воздушные силы информировали о ракете в направлении Умани.