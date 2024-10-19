Війська РФ атакували Черкащину ракетами та дронами: загинула жінка, атаковано об’єкт критичної інфраструктури (оновлено). ФОТО

З ночі ворог атакував Черкащину з використанням ракет та ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей сили ППО знищити, однак на території регіону є влучання, а також наслідки через падіння уламків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі.

"У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюємо. Окрім того, "шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.

Обстеження території наразі триває.

Згодом у ДСНС повідомили, що у Черкаському районі ворожий безпілотник влучив у складське приміщення приватного підприємства. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Травмовано одну особу. До гасіння пожежі залучено 36 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Раніше Повітряні сили інформували про ракету у напрямку Умані.