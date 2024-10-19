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Коррупция перестает быть нормой в Украине, – руководитель САП Клименко

Боротьба з корупцією в Україні

18 октября 2024 года руководитель САП Александр Клименко принял участие в мероприятии, посвященном 10-й годовщине Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", на котором заявил, что коррупция перестает быть нормой в нашем государстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

"Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что коррупция перестает быть нормой, и это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям", - заверил Клименко.

Также читайте: У главы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили еще $590 тыс. в польском банке, - СМИ

Как сообщалось, Кабмин расширил источники финансирования Государственной антикоррупционной программы

Автор: 

коррупция (8575) Клименко Александр САП (29)


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Топ комментарии
+88
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19.10.2024 15:01 Ответить
+55
Знову уриноофтальмологічні процедури...

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19.10.2024 15:03 Ответить
+52
Свіжу дурь підвезли? Бо це вже не корупція, а невимовний *******
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19.10.2024 15:02 Ответить
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Ахаха, зелена банда зовсім совість втратила
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19.10.2024 17:26 Ответить
Корупція перестає бути нормою в Україні, - тепер вона буде понаднормою.
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19.10.2024 17:49 Ответить
Оце.піз телепнув олу
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19.10.2024 18:06 Ответить
І стає трендом.
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19.10.2024 19:07 Ответить
на якому острові живе цей поц ?????????????????????????
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19.10.2024 19:27 Ответить
до речі він рослідував справу татарова,а потім став керівником сап-совпадєніє ??????
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19.10.2024 19:29 Ответить
Клименко пройшов чесно конкурс. Потім його більше року не хотіли погоджувати на цю посаду наші. Але Захід дотиснув. Про якого поца мова?
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19.10.2024 22:49 Ответить
на *** його оце *******
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19.10.2024 19:55 Ответить
чергова тупа квартальна шутка?
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19.10.2024 19:57 Ответить
Та невже? Це вже не корупція, це просто наглий неприкритий дерибан країни групою зелених паскуд разом з прислужниками...
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19.10.2024 20:04 Ответить
корупція перестане бути нормою в Україні, коли її носії почнуть ліквідовувати фізично
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19.10.2024 20:07 Ответить
Охрініти! Та тут кожен день зашквари з новітніми доляровими міліонерами. Вже забуваєш хто вчора попався, бо нового засвітився. А Зєрмачня нам про ударні перемоги запевняє.
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19.10.2024 21:44 Ответить
Вони газет не читають
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19.10.2024 22:04 Ответить
Нехай цей пан напише про реальні вироки з конфіскацією для топ корупціонерів, а не тільки про обшуки. Він видає бажане за дійсне. Тільки в Хмельницькій обл. В прокуратурі одні інваліди, як вони ними стали. Цей пан переплутав напевне державу.
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19.10.2024 23:29 Ответить
А можна мені трави цієї? Ну бо не смішно ні..я
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20.10.2024 09:30 Ответить
Клименко теж вживає? Писати таку маячню!!!
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20.10.2024 16:29 Ответить
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