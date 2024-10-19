Коррупция перестает быть нормой в Украине, – руководитель САП Клименко
18 октября 2024 года руководитель САП Александр Клименко принял участие в мероприятии, посвященном 10-й годовщине Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", на котором заявил, что коррупция перестает быть нормой в нашем государстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
"Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что коррупция перестает быть нормой, и это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям", - заверил Клименко.
Как сообщалось, Кабмин расширил источники финансирования Государственной антикоррупционной программы
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