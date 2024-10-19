Корупція перестає бути нормою в Україні, - керівник САП Клименко
18 жовтня 2024 року керівник САП Олександр Клименко взяв участь у заході, присвяченому 10-ій річниці Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", на якому заявив, що корупція перестає бути нормою у нашій державі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
"Сьогодні ми можемо з упевненістю стверджувати, що корупція перестає бути нормою, і це стало можливим завдяки нашим спільним зусиллям", - запевнив Клименко.
Як повідомлялося, Кабмін розширив джерела фінансування Державної антикорупційної програми.
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