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Корупція перестає бути нормою в Україні, - керівник САП Клименко

Боротьба з корупцією в Україні

18 жовтня 2024 року керівник САП Олександр Клименко взяв участь у заході, присвяченому 10-ій річниці Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", на якому заявив, що  корупція перестає бути нормою у нашій державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю стверджувати, що корупція перестає бути нормою, і це стало можливим завдяки нашим спільним зусиллям", - запевнив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $590 тис. у польському банку, - ЗМІ

Як повідомлялося, Кабмін розширив джерела фінансування Державної антикорупційної програми.

Автор: 

корупція (4705) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+88
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19.10.2024 15:01 Відповісти
+55
Знову уриноофтальмологічні процедури...

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19.10.2024 15:03 Відповісти
+52
Свіжу дурь підвезли? Бо це вже не корупція, а невимовний *******
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19.10.2024 15:02 Відповісти
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Ахаха, зелена банда зовсім совість втратила
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19.10.2024 17:26 Відповісти
Корупція перестає бути нормою в Україні, - тепер вона буде понаднормою.
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19.10.2024 17:49 Відповісти
Оце.піз телепнув олу
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19.10.2024 18:06 Відповісти
І стає трендом.
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19.10.2024 19:07 Відповісти
на якому острові живе цей поц ?????????????????????????
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19.10.2024 19:27 Відповісти
до речі він рослідував справу татарова,а потім став керівником сап-совпадєніє ??????
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19.10.2024 19:29 Відповісти
Клименко пройшов чесно конкурс. Потім його більше року не хотіли погоджувати на цю посаду наші. Але Захід дотиснув. Про якого поца мова?
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19.10.2024 22:49 Відповісти
на *** його оце *******
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19.10.2024 19:55 Відповісти
чергова тупа квартальна шутка?
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19.10.2024 19:57 Відповісти
Та невже? Це вже не корупція, це просто наглий неприкритий дерибан країни групою зелених паскуд разом з прислужниками...
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19.10.2024 20:04 Відповісти
корупція перестане бути нормою в Україні, коли її носії почнуть ліквідовувати фізично
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19.10.2024 20:07 Відповісти
Охрініти! Та тут кожен день зашквари з новітніми доляровими міліонерами. Вже забуваєш хто вчора попався, бо нового засвітився. А Зєрмачня нам про ударні перемоги запевняє.
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19.10.2024 21:44 Відповісти
Вони газет не читають
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19.10.2024 22:04 Відповісти
Нехай цей пан напише про реальні вироки з конфіскацією для топ корупціонерів, а не тільки про обшуки. Він видає бажане за дійсне. Тільки в Хмельницькій обл. В прокуратурі одні інваліди, як вони ними стали. Цей пан переплутав напевне державу.
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19.10.2024 23:29 Відповісти
А можна мені трави цієї? Ну бо не смішно ні..я
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20.10.2024 09:30 Відповісти
Клименко теж вживає? Писати таку маячню!!!
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20.10.2024 16:29 Відповісти
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