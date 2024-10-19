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В ВСУ создадут Школу инструкторов, - Генштаб

У ЗСУ створять школу інструкторів

В Вооруженных силах Украины создадут Школу инструкторов. Она станет единым учебным подразделением, которое будет готовить инструкторов для всех ВСУ по одинаковым стандартам.

Об этом рассказали на брифинге представители Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ, полковники Евгений Межевикин и Василий Румак, передает Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

По словам полковника Межевикина, также рассматривается замещение офицерских должностей преподавателей на сержантские. Это, по его словам, повысит авторитет и престиж сержантского корпуса.

Он отметил, что Школа инструкторов станет единым учебным подразделением, которое будет готовить инструкторов для всех ВСУ по одинаковым стандартам. Также в Школе планируют организовать курсы повышения квалификации для действующих инструкторов.

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Кроме этого, по замыслу, инструкторов хотят освободить от выполнения несвойственных обязанностей, чтобы они могли полностью сосредоточиться на обучении новобранцев. В частности, это предусматривает исключение из их деятельности хозяйственных задач, мероприятий обеспечения и командировок, не связанных с подготовкой.

В свою очередь, Василий Румак рассказал, что из программы подготовки изымут те части, которые являются рудиментарными или не соответствуют нынешним потребностям.

"Зато инструкторы будут иметь больше времени на важные программы, направленные на сохранение жизни военнослужащих и их адаптацию к современным боевым условиям. В частности, это касается применения БпЛА, окопного РЭБ, топографии и т.д.", - рассказал офицер.

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Также полковники отметили важность привлечения офицеров и сержантов боевых частей к учебному процессу.

"Должен быть постоянный обмен опытом между воинскими частями и учебными центрами, ведь ситуация на поле боя меняется из-за применения новых тактик и технологий. Этот опыт должен оперативно попадать в учебные центры. Для этого будет введена ротация инструкторского состава между боевыми частями и учебными центрами", - добавил Межевикин.

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военные учения (3462) школа (3020) ВСУ (6686)


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Дуже вчасно, під кінець третього року війни.
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19.10.2024 18:26 Ответить
Можна одразу міністерство інструкторів
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19.10.2024 18:30 Ответить
І про няню, для інструкторів, не забути...
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19.10.2024 19:41 Ответить
А я, наївний, вважав, що тих інструкторів у нас є і відбиралися вони з тих тисяч воїнів, що пройшли підготовку за кордоном по стандартам НАТО.
А тут ось воно як...
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19.10.2024 18:39 Ответить
Нам потрібні генерали з мордами які в екран телевізора не влазять? Дивлячись на їх масні пики, величні пузяки і жирні сраки будь хто розуміє що це не воїни а свині... Чи будуть наші офіцери хоч колись схожими на воїнів? Для цього потрібно постійно тренуватись, підтримувати форму і здавати нормативи. Втратив форму - геть зі служби. Наші офіцери зараз не здають ніяких нормативів взагалі. Ні на розум, ні на фізичні кондиції. Ми досі як кацапи - головне декларована "гатовность умєрєть за родіну" відсиджуючись в бані з ******* і закусками...
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19.10.2024 19:02 Ответить
Відразу після виготовлення мільйону дронів та атомної бомби. Херпіду пусті слова на вітер не кидає, сказав-зробив. Ви подивіться, як росте мільярдний ліс. А які задоволені вчителі, бо кожного місяця вже 5 років отримують по 4 штуки баксів і отримали безкоштовно ноутбуки, а бідні пенсіонери отримали безкоштовно смартфони. Побудовано тисячі арен для зимових видів спорту, сто стадіонів, в кожній облоасті новенький завод і українці отримали білоьше 500 тисяч робочих місць. Ось скоро полетить в космос українська ракета, мабуть космонавтами буде Юзік і Кравець, кума Херпіду. Які ж молодці 73%, що відшукали такий діамань в Україні і змусили його працювати на українців і не знімати більше фільми для кацапів.
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19.10.2024 19:27 Ответить
Сподіваюсь головою поставлять Романа Доніка чи когось із його команди. Вони вже два роки тренують вояків, не дивлячись на протидію совкових м'ясників і придворних карє'ристів
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19.10.2024 22:53 Ответить
 
 