В ВСУ создадут Школу инструкторов, - Генштаб

В Вооруженных силах Украины создадут Школу инструкторов. Она станет единым учебным подразделением, которое будет готовить инструкторов для всех ВСУ по одинаковым стандартам.

Об этом рассказали на брифинге представители Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ, полковники Евгений Межевикин и Василий Румак, передает Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

По словам полковника Межевикина, также рассматривается замещение офицерских должностей преподавателей на сержантские. Это, по его словам, повысит авторитет и престиж сержантского корпуса.

Он отметил, что Школа инструкторов станет единым учебным подразделением, которое будет готовить инструкторов для всех ВСУ по одинаковым стандартам. Также в Школе планируют организовать курсы повышения квалификации для действующих инструкторов.

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Кроме этого, по замыслу, инструкторов хотят освободить от выполнения несвойственных обязанностей, чтобы они могли полностью сосредоточиться на обучении новобранцев. В частности, это предусматривает исключение из их деятельности хозяйственных задач, мероприятий обеспечения и командировок, не связанных с подготовкой.

В свою очередь, Василий Румак рассказал, что из программы подготовки изымут те части, которые являются рудиментарными или не соответствуют нынешним потребностям.

"Зато инструкторы будут иметь больше времени на важные программы, направленные на сохранение жизни военнослужащих и их адаптацию к современным боевым условиям. В частности, это касается применения БпЛА, окопного РЭБ, топографии и т.д.", - рассказал офицер.

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Также полковники отметили важность привлечения офицеров и сержантов боевых частей к учебному процессу.

"Должен быть постоянный обмен опытом между воинскими частями и учебными центрами, ведь ситуация на поле боя меняется из-за применения новых тактик и технологий. Этот опыт должен оперативно попадать в учебные центры. Для этого будет введена ротация инструкторского состава между боевыми частями и учебными центрами", - добавил Межевикин.

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