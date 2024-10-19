У ЗСУ створять Школу інструкторів, - Генштаб
У Збройних силах України створять Школу інструкторів. Вона стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх ЗСУ за однаковими стандартами.
Про це розповіли на брифінгу представники Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ, полковники Євген Межевікін і Василь Румак, передає Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
За словами полковника Межевікіна, також розглядається заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські. Це, за його словами, підвищить авторитет та престиж сержантського корпусу.
Він зазначив, що Школа інструкторів стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх ЗСУ за однаковими стандартами. Також у Школі планують організувати курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів.
Окрім цього, за задумом, інструкторів хочуть звільнити від виконання невластивих обов'язків, щоб вони могли повністю зосередитися на навчанні новобранців. Зокрема, це передбачає виключення з їхньої діяльності господарських завдань, заходів забезпечення та відряджень, не пов'язаних із підготовкою.
Своєю чергою Василь Румак розповів, що із програми підготовки вилучать ті частини, які є рудиментарними або не відповідають нинішнім потребам.
"Натомість інструктори матимуть більше часу на важливі програми, спрямовані на збереження життя військовослужбовців та їхню адаптацію до сучасних бойових умов. Зокрема, це стосується застосування БпЛА, окопного РЕБ, топографії тощо", - розповів офіцер.
Також полковники наголосили на важливості залучення офіцерів та сержантів бойових частин до навчального процесу.
"Повинен бути постійний обмін досвідом між військовими частинами та навчальними центрами, адже ситуація на полі бою змінюється через застосування нових тактик і технологій. Цей досвід має оперативно потрапляти до навчальних центрів. Для цього буде запроваджена ротація інструкторського складу між бойовими частинами та навчальними центрами", - додав Межевікін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут ось воно як...