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У ЗСУ створять Школу інструкторів, - Генштаб

У ЗСУ створять школу інструкторів

У Збройних силах України створять Школу інструкторів. Вона стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх ЗСУ за однаковими стандартами.

Про це розповіли на брифінгу представники Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ, полковники Євген Межевікін і Василь Румак, передає Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

За словами полковника Межевікіна, також розглядається заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські. Це, за його словами, підвищить авторитет та престиж сержантського корпусу.

Він зазначив, що Школа інструкторів стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх ЗСУ за однаковими стандартами. Також у Школі планують організувати курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів.

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Окрім цього, за задумом, інструкторів хочуть звільнити від виконання невластивих обов'язків, щоб вони могли повністю зосередитися на навчанні новобранців. Зокрема, це передбачає виключення з їхньої діяльності господарських завдань, заходів забезпечення та відряджень, не пов'язаних із підготовкою.

Своєю чергою Василь Румак розповів, що із програми підготовки вилучать ті частини, які є рудиментарними або не відповідають нинішнім потребам.

"Натомість інструктори матимуть більше часу на важливі програми, спрямовані на збереження життя військовослужбовців та їхню адаптацію до сучасних бойових умов. Зокрема, це стосується застосування БпЛА, окопного РЕБ, топографії тощо", - розповів офіцер.

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Також полковники наголосили на важливості залучення офіцерів та сержантів бойових частин до навчального процесу.

"Повинен бути постійний обмін досвідом між військовими частинами та навчальними центрами, адже ситуація на полі бою змінюється через застосування нових тактик і технологій. Цей досвід має оперативно потрапляти до навчальних центрів. Для цього буде запроваджена ротація інструкторського складу між бойовими частинами та навчальними центрами", - додав Межевікін.

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Автор: 

військові навчання (2781) школа (2224) ЗСУ (7666)


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Дуже вчасно, під кінець третього року війни.
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19.10.2024 18:26 Відповісти
Можна одразу міністерство інструкторів
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19.10.2024 18:30 Відповісти
І про няню, для інструкторів, не забути...
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19.10.2024 19:41 Відповісти
А я, наївний, вважав, що тих інструкторів у нас є і відбиралися вони з тих тисяч воїнів, що пройшли підготовку за кордоном по стандартам НАТО.
А тут ось воно як...
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19.10.2024 18:39 Відповісти
Нам потрібні генерали з мордами які в екран телевізора не влазять? Дивлячись на їх масні пики, величні пузяки і жирні сраки будь хто розуміє що це не воїни а свині... Чи будуть наші офіцери хоч колись схожими на воїнів? Для цього потрібно постійно тренуватись, підтримувати форму і здавати нормативи. Втратив форму - геть зі служби. Наші офіцери зараз не здають ніяких нормативів взагалі. Ні на розум, ні на фізичні кондиції. Ми досі як кацапи - головне декларована "гатовность умєрєть за родіну" відсиджуючись в бані з ******* і закусками...
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19.10.2024 19:02 Відповісти
Відразу після виготовлення мільйону дронів та атомної бомби. Херпіду пусті слова на вітер не кидає, сказав-зробив. Ви подивіться, як росте мільярдний ліс. А які задоволені вчителі, бо кожного місяця вже 5 років отримують по 4 штуки баксів і отримали безкоштовно ноутбуки, а бідні пенсіонери отримали безкоштовно смартфони. Побудовано тисячі арен для зимових видів спорту, сто стадіонів, в кожній облоасті новенький завод і українці отримали білоьше 500 тисяч робочих місць. Ось скоро полетить в космос українська ракета, мабуть космонавтами буде Юзік і Кравець, кума Херпіду. Які ж молодці 73%, що відшукали такий діамань в Україні і змусили його працювати на українців і не знімати більше фільми для кацапів.
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19.10.2024 19:27 Відповісти
Сподіваюсь головою поставлять Романа Доніка чи когось із його команди. Вони вже два роки тренують вояків, не дивлячись на протидію совкових м'ясників і придворних карє'ристів
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19.10.2024 22:53 Відповісти
 
 