Китай усиливает контроль над экспортом товаров двойного использования, - Reuters

Премьер-министр КНР Ли Цян подписал указ Госсовета о новых правилах экспортного контроля над товарами двойного использования. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новые правила направлены на улучшение прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля и усиление возможностей экспортного контроля товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Эти правила вводят разрешительную систему на экспорт товаров двойного использования и создают список товаров, ограниченных для экспорта.

Экспортеры таких товаров должны будут раскрывать конечного пользователя и целевое использование экспортируемых товаров.

Отметим, что товары двойного использования - это отдельные виды изделий, оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях.

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Пекин способствует российской агрессии в Украине. В частности, по его словам, Пекин обходя санкции, поставляет товары двойного назначения России.

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