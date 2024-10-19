РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5589 посетителей онлайн
Новости
1 987 9

Китай усиливает контроль над экспортом товаров двойного использования, - Reuters

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Премьер-министр КНР Ли Цян подписал указ Госсовета о новых правилах экспортного контроля над товарами двойного использования. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новые правила направлены на улучшение прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля и усиление возможностей экспортного контроля товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Эти правила вводят разрешительную систему на экспорт товаров двойного использования и создают список товаров, ограниченных для экспорта.

Экспортеры таких товаров должны будут раскрывать конечного пользователя и целевое использование экспортируемых товаров.

Отметим, что товары двойного использования - это отдельные виды изделий, оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях.

Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Пекин способствует российской агрессии в Украине. В частности, по его словам, Пекин обходя санкции, поставляет товары двойного назначения России.

Читайте также: США ввели санкции против Китая и РФ за совместное производство дронов "Гарпия"

Автор: 

Китай (3038) экспорт (878)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай заробляє на цьому, орки поставляють туди ресурси дешевше ринку на 20-30%. В той же час для нього відкриті всі ринки в тому числі і США де Байден при приході до влади повністю відкрив для них ринок знизивши податки і ці 20-30% це його чистий прибуток.

До того цей товарообмін в юанях і орки не можуть інакше їх потратити тільки як купити їх продукцію.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:52 Ответить
Це був захист своїх виробників більшість з яких то до прикладу Мерседес чи BMW замовляють в Китаї від кузовщини до електроніки і просто збирають у себе. А в елеткрокарах Китай обійшов західні компанії по начинці і почав їх витісняти з ринку.

Тому ввели пошлини але на решту продукції пошлини не введуть, тому що це прибуток Європейських компаній які продають китайські вироби під своїми брендами або складають з них свою продукцію.
показать весь комментарий
20.10.2024 10:00 Ответить
Ну не преміум Рено і Сітроєн чи той же VW то там взагалі більшість запчастин зараз перенесена в Китай, особливо що енергоємке.
показать весь комментарий
20.10.2024 10:18 Ответить
"Зазначається, що нові правила спрямовані на покращення прозорості та стандартизації політики експортного контролю" Джерело:
"І шоб ніхто нє даґадался", де ці подвійні товари опиняться.
показать весь комментарий
19.10.2024 20:52 Ответить
В тему:
Красит солдат ракету с лестницы. Прибегает прапор.
- Убирай лестницу, генерал идёт!
Солдат лестницу убрал, а про ведро забыл.
Подходит генерал, увидел ведро спрашивает:
- Что это?
У прапора всё опустилось ниже колен, но отвечать нужно.
- Обтекатель, товарищ генерал!
- Сам вижу, что обтекатель. Почему не покрашен???
показать весь комментарий
19.10.2024 21:05 Ответить
 
 