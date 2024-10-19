Китай усиливает контроль над экспортом товаров двойного использования, - Reuters
Премьер-министр КНР Ли Цян подписал указ Госсовета о новых правилах экспортного контроля над товарами двойного использования. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что новые правила направлены на улучшение прозрачности и стандартизации политики экспортного контроля и усиление возможностей экспортного контроля товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Эти правила вводят разрешительную систему на экспорт товаров двойного использования и создают список товаров, ограниченных для экспорта.
Экспортеры таких товаров должны будут раскрывать конечного пользователя и целевое использование экспортируемых товаров.
Отметим, что товары двойного использования - это отдельные виды изделий, оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях.
Напомним, что недавно генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Пекин способствует российской агрессии в Украине. В частности, по его словам, Пекин обходя санкции, поставляет товары двойного назначения России.
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До того цей товарообмін в юанях і орки не можуть інакше їх потратити тільки як купити їх продукцію.
Тому ввели пошлини але на решту продукції пошлини не введуть, тому що це прибуток Європейських компаній які продають китайські вироби під своїми брендами або складають з них свою продукцію.
"І шоб ніхто нє даґадался", де ці подвійні товари опиняться.
Красит солдат ракету с лестницы. Прибегает прапор.
- Убирай лестницу, генерал идёт!
Солдат лестницу убрал, а про ведро забыл.
Подходит генерал, увидел ведро спрашивает:
- Что это?
У прапора всё опустилось ниже колен, но отвечать нужно.
- Обтекатель, товарищ генерал!
- Сам вижу, что обтекатель. Почему не покрашен???