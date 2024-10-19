Китай посилює контроль над експортом товарів подвійного використання, - Reuters

Прем'єр-міністр КНР Лі Цян підписав указ Держради щодо нових правил експортного контролю над товарами подвійного використання. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нові правила спрямовані на покращення прозорості та стандартизації політики експортного контролю та посилення можливостей експортного контролю товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Ці правила запроваджують дозвільну систему на експорт товарів подвійного використання та створюють список товарів, обмежених для експорту.

Експортери таких товарів повинні будуть розкривати кінцевого користувача та цільове використання експортованих товарів.

Зазначимо, що товари подвійного використання - це окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, які можуть бути використані як у цивільних, так і військових цілях.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Пекін сприяє російській агресії в Україні. Зокрема, за його словами, Пекін обходячи санкції, постачає товари подвійного призначення Росії.

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