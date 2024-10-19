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Китай посилює контроль над експортом товарів подвійного використання, - Reuters

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Прем'єр-міністр КНР Лі Цян підписав указ Держради щодо нових правил експортного контролю над товарами подвійного використання. Указ набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нові правила спрямовані на покращення прозорості та стандартизації політики експортного контролю та посилення можливостей експортного контролю товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Ці правила запроваджують дозвільну систему на експорт товарів подвійного використання та створюють список товарів, обмежених для експорту.

Експортери таких товарів повинні будуть розкривати кінцевого користувача та цільове використання експортованих товарів.

Зазначимо, що товари подвійного використання - це окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, які можуть бути використані як у цивільних, так і військових цілях.

Нагадаємо, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Пекін сприяє російській агресії в Україні. Зокрема, за його словами, Пекін обходячи санкції, постачає товари подвійного призначення Росії.

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Автор: 

Китай (4699) експорт (4517)


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Китай заробляє на цьому, орки поставляють туди ресурси дешевше ринку на 20-30%. В той же час для нього відкриті всі ринки в тому числі і США де Байден при приході до влади повністю відкрив для них ринок знизивши податки і ці 20-30% це його чистий прибуток.

До того цей товарообмін в юанях і орки не можуть інакше їх потратити тільки як купити їх продукцію.
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19.10.2024 22:52 Відповісти
Це був захист своїх виробників більшість з яких то до прикладу Мерседес чи BMW замовляють в Китаї від кузовщини до електроніки і просто збирають у себе. А в елеткрокарах Китай обійшов західні компанії по начинці і почав їх витісняти з ринку.

Тому ввели пошлини але на решту продукції пошлини не введуть, тому що це прибуток Європейських компаній які продають китайські вироби під своїми брендами або складають з них свою продукцію.
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20.10.2024 10:00 Відповісти
Ну не преміум Рено і Сітроєн чи той же VW то там взагалі більшість запчастин зараз перенесена в Китай, особливо що енергоємке.
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20.10.2024 10:18 Відповісти
"Зазначається, що нові правила спрямовані на покращення прозорості та стандартизації політики експортного контролю" Джерело:
"І шоб ніхто нє даґадался", де ці подвійні товари опиняться.
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19.10.2024 20:52 Відповісти
В тему:
Красит солдат ракету с лестницы. Прибегает прапор.
- Убирай лестницу, генерал идёт!
Солдат лестницу убрал, а про ведро забыл.
Подходит генерал, увидел ведро спрашивает:
- Что это?
У прапора всё опустилось ниже колен, но отвечать нужно.
- Обтекатель, товарищ генерал!
- Сам вижу, что обтекатель. Почему не покрашен???
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19.10.2024 21:05 Відповісти
 
 