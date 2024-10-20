Домедицинскую подготовку мобилизованных увеличат на три часа, - Генштаб

В новой программе базовой военной подготовки, которую планирует ввести Генштаб в 2025 году, количество часов на домедицинскую подготовку будет увеличено на 3 часа - до 16 часов.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак, передает Цензор.НЕТ.

"Обучение по домедицинской помощи будет 16 часов, то есть на 3 часа увеличилось", - сообщил Румак. В то же время он отметил, что домедицинская подготовка происходит не только во время специализированных занятий, а отрабатывается на других этапах подготовки военнослужащего.

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"Мы не говорим, что 16 часов занятий заканчиваются и они уже дальше ничего не делают. Это все совершенствуется во время полевых занятий, во время тактической огневой подготовки и прочего. Кроме того, на завершающем комплексном занятии он получает отдельную оценку за домедицинскую помощь", - пояснил он.

Кроме того, по словам Румака, обучение по домедицинской помощи введены в программах профессиональной подготовки.

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"Если он (военнослужащий. - Ред.) учится, например, на члена экипажа боевой машины, то у него тактическая медицина исключительно по тематике боевой машины, максимально изучается эвакуация раненого из боевой машины. При этом из танка надо знать, как вытаскивать, из БМП тоже надо знать, как вытаскивать, из автомобильной техники там есть особенности. Поэтому в этих программах профессиональной подготовки уже предусматривается именно домедицинская помощь по специальности военного", - пояснил Румак.