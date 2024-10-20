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Новости мобилизации
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Домедицинскую подготовку мобилизованных увеличат на три часа, - Генштаб

Начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак

В новой программе базовой военной подготовки, которую планирует ввести Генштаб в 2025 году, количество часов на домедицинскую подготовку будет увеличено на 3 часа - до 16 часов.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак, передает Цензор.НЕТ.

"Обучение по домедицинской помощи будет 16 часов, то есть на 3 часа увеличилось", - сообщил Румак. В то же время он отметил, что домедицинская подготовка происходит не только во время специализированных занятий, а отрабатывается на других этапах подготовки военнослужащего.

Читайте: Программу базовой военной подготовки планируется увеличить до 1,5 месяца, - Генштаб ВСУ

"Мы не говорим, что 16 часов занятий заканчиваются и они уже дальше ничего не делают. Это все совершенствуется во время полевых занятий, во время тактической огневой подготовки и прочего. Кроме того, на завершающем комплексном занятии он получает отдельную оценку за домедицинскую помощь", - пояснил он.

Кроме того, по словам Румака, обучение по домедицинской помощи введены в программах профессиональной подготовки.

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"Если он (военнослужащий. - Ред.) учится, например, на члена экипажа боевой машины, то у него тактическая медицина исключительно по тематике боевой машины, максимально изучается эвакуация раненого из боевой машины. При этом из танка надо знать, как вытаскивать, из БМП тоже надо знать, как вытаскивать, из автомобильной техники там есть особенности. Поэтому в этих программах профессиональной подготовки уже предусматривается именно домедицинская помощь по специальности военного", - пояснил Румак.

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Генштаб ВС (6461) подготовка (234) мобилизация (2809) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+9
Щоб підготувати нормального солдата потрібно не меньше трьох місяців.
Якщо готують меньше 3 місяців, то це швидко готують на м'ясо та швидку смерть на фронті.
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19.10.2024 22:58 Ответить
+7
Підготовка, збільшена аж на три годин - то серйозна штука!
Піззєц...
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20.10.2024 00:33 Ответить
+4
Я медик з 22 стажем, штурмую посадки. Бо нікому.
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19.10.2024 23:36 Ответить
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Щоб підготувати нормального солдата потрібно не меньше трьох місяців.
Якщо готують меньше 3 місяців, то це швидко готують на м'ясо та швидку смерть на фронті.
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19.10.2024 22:58 Ответить
Сирський про підготовку мобілізованих:
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19.10.2024 23:58 Ответить
Хоч і 100 годин- все рівно при відстреленому пальці турнікет ледь не по шию накладають.
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19.10.2024 23:05 Ответить
З іншого боку що робити щоб покращити ситуацію? Всі досвідчені люди вже 2 роки як на фронті. А думаю навіть прості терапевти лікарі, особливо молоді дівчата і жінки, яких якось можна було б використати як медиків на фронті поспішили покинути країну.
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19.10.2024 23:26 Ответить
Я медик з 22 стажем, штурмую посадки. Бо нікому.
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19.10.2024 23:36 Ответить
🙏🙏🙏
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19.10.2024 23:56 Ответить
Хоть 200 годин, для бусифікованого Україна як і кацапія ворог і воювати він не буде, а гроші платити ненька не хоче
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19.10.2024 23:42 Ответить
За надто мало.
Необхідно як мінімум 48 годин,
а бажано ще більше, із ширшим спектром навчання.
Ті хто пройшов через найважче і мають гіркий досвід мене зрозуміють.
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20.10.2024 00:15 Ответить
Підготовка, збільшена аж на три годин - то серйозна штука!
Піззєц...
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20.10.2024 00:33 Ответить
счет ідьот на мінуты,быть ілі нє быть ?
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20.10.2024 06:54 Ответить
 
 