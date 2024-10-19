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Новини Мобілізація
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Домедичну підготовку мобілізованих збільшать на три години, - Генштаб

Начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак

У новій програмі базової військової підготовки, яку планує запровадити Генштаб у 2025 році, кількість годин на домедичну підготовку буде збільшено на 3 години – до 16 годин.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання з домедичної допомоги буде 16 годин, тобто на 3 години збільшилось", - повідомив Румак. Водночас він зауважив, що домедична підготовка відбувається не лише під час спеціалізованих занять, а відпрацьовується на інших етапах підготовки військовослужбовця.

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"Ми не говоримо, що 16 годин занять закінчуються і вони вже далі нічого не роблять. Це все удосконалюється під час польових занять, під час тактичної вогневої підготовки та іншого. Крім того, на завершальному комплексному занятті він отримує окрему оцінку за домедичну допомогу", - пояснив він.

Крім того, за словами Румака, навчання з домедичної допомоги запроваджені в програмах фахової підготовки.

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"Якщо він (військовослужбовець. – Ред.) навчається, наприклад, на члена екіпажу бойової машини, то у нього тактична медицина виключно по тематиці бойової машини, максимально вивчається евакуація пораненого з бойової машини. При цьому з танку треба знати, як витягувати, з БМП теж треба знати, як витягувати, з автомобільної техніки там є особливості. Тому в цих програмах фахової підготовки вже передбачається саме домедична допомога за фахом військового", - пояснив Румак.

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Генштаб ЗС (6772) підготовка (189) мобілізація (3117) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+9
Щоб підготувати нормального солдата потрібно не меньше трьох місяців.
Якщо готують меньше 3 місяців, то це швидко готують на м'ясо та швидку смерть на фронті.
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19.10.2024 22:58 Відповісти
+7
Підготовка, збільшена аж на три годин - то серйозна штука!
Піззєц...
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20.10.2024 00:33 Відповісти
+4
Я медик з 22 стажем, штурмую посадки. Бо нікому.
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19.10.2024 23:36 Відповісти
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Щоб підготувати нормального солдата потрібно не меньше трьох місяців.
Якщо готують меньше 3 місяців, то це швидко готують на м'ясо та швидку смерть на фронті.
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19.10.2024 22:58 Відповісти
Сирський про підготовку мобілізованих:
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19.10.2024 23:58 Відповісти
Хоч і 100 годин- все рівно при відстреленому пальці турнікет ледь не по шию накладають.
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19.10.2024 23:05 Відповісти
З іншого боку що робити щоб покращити ситуацію? Всі досвідчені люди вже 2 роки як на фронті. А думаю навіть прості терапевти лікарі, особливо молоді дівчата і жінки, яких якось можна було б використати як медиків на фронті поспішили покинути країну.
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19.10.2024 23:26 Відповісти
Я медик з 22 стажем, штурмую посадки. Бо нікому.
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19.10.2024 23:36 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.10.2024 23:56 Відповісти
Хоть 200 годин, для бусифікованого Україна як і кацапія ворог і воювати він не буде, а гроші платити ненька не хоче
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19.10.2024 23:42 Відповісти
За надто мало.
Необхідно як мінімум 48 годин,
а бажано ще більше, із ширшим спектром навчання.
Ті хто пройшов через найважче і мають гіркий досвід мене зрозуміють.
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20.10.2024 00:15 Відповісти
Підготовка, збільшена аж на три годин - то серйозна штука!
Піззєц...
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20.10.2024 00:33 Відповісти
счет ідьот на мінуты,быть ілі нє быть ?
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20.10.2024 06:54 Відповісти
 
 