Домедичну підготовку мобілізованих збільшать на три години, - Генштаб

У новій програмі базової військової підготовки, яку планує запровадити Генштаб у 2025 році, кількість годин на домедичну підготовку буде збільшено на 3 години – до 16 годин.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання з домедичної допомоги буде 16 годин, тобто на 3 години збільшилось", - повідомив Румак. Водночас він зауважив, що домедична підготовка відбувається не лише під час спеціалізованих занять, а відпрацьовується на інших етапах підготовки військовослужбовця.

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"Ми не говоримо, що 16 годин занять закінчуються і вони вже далі нічого не роблять. Це все удосконалюється під час польових занять, під час тактичної вогневої підготовки та іншого. Крім того, на завершальному комплексному занятті він отримує окрему оцінку за домедичну допомогу", - пояснив він.

Крім того, за словами Румака, навчання з домедичної допомоги запроваджені в програмах фахової підготовки.

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"Якщо він (військовослужбовець. – Ред.) навчається, наприклад, на члена екіпажу бойової машини, то у нього тактична медицина виключно по тематиці бойової машини, максимально вивчається евакуація пораненого з бойової машини. При цьому з танку треба знати, як витягувати, з БМП теж треба знати, як витягувати, з автомобільної техніки там є особливості. Тому в цих програмах фахової підготовки вже передбачається саме домедична допомога за фахом військового", - пояснив Румак.