Наразі одночасно проходять підготовку 20 тисяч мобілізованих, раніше було 35 тисяч, - Генштаб

Нині навчальну підготовку у навчальних центрах Збройних сил України одночасно проходять понад 20 тисяч мобілізованих. Кілька місяців тому ця цифра становила майже 35 тисяч.

Про це на брифігу повідомив начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у Збройних силах розгорнута потужна мережа навчальних центрів. ...Є понад 25 навчальних об'єктів, кожен має свою специфіку. Ми створили їх так, щоб майже кожен вид, рід військ мав свій навчальний центр, відповідно, там навчають для своїх потреб військових фахівців. Це дало змогу органам військового управління впливати на зміст, на якість підготовки військовослужбовців. Тому обсяги зараз дуже великі, перш за все ми говоримо про чисельність - більше 20 тисяч осіб одночасно на підготовці", - сказав Румак.

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Водночас він зазначив, що декілька місяців тому ця цифра сягала майже 35 тисяч.

Представник Генштабу розповів, що процес підготовки постійно вдосконалюється.

За його словами, до початку повномасштабної війни акцент в підготовці робився на вмінні військового влучно стріляти по цілях, які рухаються. А зараз, як розповів Румак, відпрацьовуються ближній бій, зачищення окопів, стрільба з укриття, стрільба з лівого-правого плеча зі швидкою переміною, стрільба з незручних положень тощо.

Він додав, що навчання одного мобілізованого коштує державі близько 100 тисяч гривень, що включає зарплату, речове та медичне забезпечення, пальне, боєприпаси та інше.

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