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Новини
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Наразі одночасно проходять підготовку 20 тисяч мобілізованих, раніше було 35 тисяч, - Генштаб

У Генштабі розповіли про військову підготовку мобілізованих

Нині навчальну підготовку у навчальних центрах Збройних сил України одночасно проходять понад 20 тисяч мобілізованих. Кілька місяців тому ця цифра становила майже 35 тисяч.

Про це на брифігу повідомив начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у Збройних силах розгорнута потужна мережа навчальних центрів. ...Є понад 25 навчальних об'єктів, кожен має свою специфіку. Ми створили їх так, щоб майже кожен вид, рід військ мав свій навчальний центр, відповідно, там навчають для своїх потреб військових фахівців. Це дало змогу органам військового управління впливати на зміст, на якість підготовки військовослужбовців. Тому обсяги зараз дуже великі, перш за все ми говоримо про чисельність - більше 20 тисяч осіб одночасно на підготовці", - сказав Румак.

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Водночас він зазначив, що декілька місяців тому ця цифра сягала майже 35 тисяч.

Представник Генштабу розповів, що процес підготовки постійно вдосконалюється.

За його словами, до початку повномасштабної війни акцент в підготовці робився на вмінні військового влучно стріляти по цілях, які рухаються. А зараз, як розповів Румак, відпрацьовуються ближній бій, зачищення окопів, стрільба з укриття, стрільба з лівого-правого плеча зі швидкою переміною, стрільба з незручних положень тощо.

Він додав, що навчання одного мобілізованого коштує державі близько 100 тисяч гривень, що включає зарплату, речове та медичне забезпечення, пальне, боєприпаси та інше. 

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Автор: 

Генштаб ЗС (6772) військові навчання (2781) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+9
проходять підготовку 20 тисяч мобілізованих, раніше було 35 тисяч, - Генштаб Джерело:
****************
"Вчєра ракі билі большиє, по 5 рублєй. А сєводня - по 3, но малєнькіє..." (с)

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19.10.2024 19:30 Відповісти
+8
владі начхати на людей
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19.10.2024 19:28 Відповісти
+7
бусифікація, два тижні підготовки, два тижні на передку і 200. так переможемо
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19.10.2024 19:48 Відповісти
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В клятому совку мобілізаційні плани були однією з найтаємничих держтаємниць.
Але якщо виходити з тези "рускіє і так фсьо знают"...
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19.10.2024 19:19 Відповісти
В часи СРСР не було компьютерного обліку людей. Якщо є реєстр в інтернеті, то зламати його, або знайти бажаючих поділитися паролем порівняно просто з обох сторін. Тому думаю, що всі вже все знають що ''вони про нас'', що ''ми про них''.
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19.10.2024 19:25 Відповісти
А я про що?
Та на хуана ті "військові таємниці"!
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19.10.2024 19:29 Відповісти
Зброя проти літаків з кабами зекономить і людей і техніку.
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19.10.2024 19:21 Відповісти
владі начхати на людей
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19.10.2024 19:28 Відповісти
проходять підготовку 20 тисяч мобілізованих, раніше було 35 тисяч, - Генштаб Джерело:
****************
"Вчєра ракі билі большиє, по 5 рублєй. А сєводня - по 3, но малєнькіє..." (с)

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19.10.2024 19:30 Відповісти
сраки
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19.10.2024 20:26 Відповісти
місяць підготовки - це злочин.а півтора місяці - це вирок.народ тримають за баранів.
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19.10.2024 19:41 Відповісти
бусифікація, два тижні підготовки, два тижні на передку і 200. так переможемо
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19.10.2024 19:48 Відповісти
Судя по описанию сейчас нужна только штурмовая пехота
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19.10.2024 20:35 Відповісти
Всі інші посади (десь 3/4 а то й більше від загальної кількості ЗСУ) вже давно зайняті, і звідти ніхто не поспішає демобілізовуватися. Для ротації вони теж "не підходять". Не просто так же "злився" аудит Сирського.
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20.10.2024 09:50 Відповісти
А осередок мразот в "навчальному центрі Десна" уже розігнали?
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19.10.2024 21:36 Відповісти
Как и говорилось неоднократно, мобпредел Украины в месяц 20-30 тысяч.
И то при сокращенных сроках обучения.
В год 240 тысяч если обучать более-менее или 360 тысяч если кое-как.
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20.10.2024 09:46 Відповісти
 
 