РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5589 посетителей онлайн
Новости
16 192 14

В настоящее время одновременно проходят подготовку 20 тысяч мобилизованных, ранее было 35 тысяч, - Генштаб

У Генштабі розповіли про військову підготовку мобілізованих

Сейчас учебную подготовку в учебных центрах Вооруженных сил Украины одновременно проходят более 20 тысяч мобилизованных. Несколько месяцев назад эта цифра составляла почти 35 тысяч.

Об этом на брифиге сообщил начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Вооруженных силах развернута мощная сеть учебных центров. ...Есть более 25 учебных объектов, каждый имеет свою специфику. Мы создали их так, чтобы почти каждый вид, род войск имел свой учебный центр, соответственно, там обучают для своих нужд военных специалистов. Это позволило органам военного управления влиять на содержание, на качество подготовки военнослужащих. Поэтому объемы сейчас очень большие, прежде всего мы говорим о численности - более 20 тысяч человек одновременно на подготовке", - сказал Румак.

Читайте также: Более 100 тыс. украинских военных прошли подготовку за границей с начала полномасштабного вторжения РФ, - Генштаб

В то же время он отметил, что несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35 тысяч.

Представитель Генштаба рассказал, что процесс подготовки постоянно совершенствуется.

По его словам, до начала полномасштабной войны акцент в подготовке делался на умении военного метко стрелять по целям, которые движутся. А сейчас, как рассказал Румак, отрабатываются ближний бой, зачистка окопов, стрельба из укрытия, стрельба с левого-правого плеча с быстрой переменой, стрельба из неудобных положений и тому подобное.

Он добавил, что обучение одного мобилизованного стоит государству около 100 тысяч гривен, что включает зарплату, вещевое и медицинское обеспечение, топливо, боеприпасы и прочее.

Читайте также: В ВСУ создадут Школу инструкторов, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6461) военные учения (3462) ВСУ (6686)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
проходять підготовку 20 тисяч мобілізованих, раніше було 35 тисяч, - Генштаб Джерело:
****************
"Вчєра ракі билі большиє, по 5 рублєй. А сєводня - по 3, но малєнькіє..." (с)

показать весь комментарий
19.10.2024 19:30 Ответить
+8
владі начхати на людей
показать весь комментарий
19.10.2024 19:28 Ответить
+7
бусифікація, два тижні підготовки, два тижні на передку і 200. так переможемо
показать весь комментарий
19.10.2024 19:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В клятому совку мобілізаційні плани були однією з найтаємничих держтаємниць.
Але якщо виходити з тези "рускіє і так фсьо знают"...
показать весь комментарий
19.10.2024 19:19 Ответить
В часи СРСР не було компьютерного обліку людей. Якщо є реєстр в інтернеті, то зламати його, або знайти бажаючих поділитися паролем порівняно просто з обох сторін. Тому думаю, що всі вже все знають що ''вони про нас'', що ''ми про них''.
показать весь комментарий
19.10.2024 19:25 Ответить
А я про що?
Та на хуана ті "військові таємниці"!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:29 Ответить
Зброя проти літаків з кабами зекономить і людей і техніку.
показать весь комментарий
19.10.2024 19:21 Ответить
владі начхати на людей
показать весь комментарий
19.10.2024 19:28 Ответить
проходять підготовку 20 тисяч мобілізованих, раніше було 35 тисяч, - Генштаб Джерело:
****************
"Вчєра ракі билі большиє, по 5 рублєй. А сєводня - по 3, но малєнькіє..." (с)

показать весь комментарий
19.10.2024 19:30 Ответить
сраки
показать весь комментарий
19.10.2024 20:26 Ответить
місяць підготовки - це злочин.а півтора місяці - це вирок.народ тримають за баранів.
показать весь комментарий
19.10.2024 19:41 Ответить
бусифікація, два тижні підготовки, два тижні на передку і 200. так переможемо
показать весь комментарий
19.10.2024 19:48 Ответить
Судя по описанию сейчас нужна только штурмовая пехота
показать весь комментарий
19.10.2024 20:35 Ответить
Всі інші посади (десь 3/4 а то й більше від загальної кількості ЗСУ) вже давно зайняті, і звідти ніхто не поспішає демобілізовуватися. Для ротації вони теж "не підходять". Не просто так же "злився" аудит Сирського.
показать весь комментарий
20.10.2024 09:50 Ответить
А осередок мразот в "навчальному центрі Десна" уже розігнали?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:36 Ответить
Как и говорилось неоднократно, мобпредел Украины в месяц 20-30 тысяч.
И то при сокращенных сроках обучения.
В год 240 тысяч если обучать более-менее или 360 тысяч если кое-как.
показать весь комментарий
20.10.2024 09:46 Ответить
 
 