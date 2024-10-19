В настоящее время одновременно проходят подготовку 20 тысяч мобилизованных, ранее было 35 тысяч, - Генштаб

Сейчас учебную подготовку в учебных центрах Вооруженных сил Украины одновременно проходят более 20 тысяч мобилизованных. Несколько месяцев назад эта цифра составляла почти 35 тысяч.

Об этом на брифиге сообщил начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Вооруженных силах развернута мощная сеть учебных центров. ...Есть более 25 учебных объектов, каждый имеет свою специфику. Мы создали их так, чтобы почти каждый вид, род войск имел свой учебный центр, соответственно, там обучают для своих нужд военных специалистов. Это позволило органам военного управления влиять на содержание, на качество подготовки военнослужащих. Поэтому объемы сейчас очень большие, прежде всего мы говорим о численности - более 20 тысяч человек одновременно на подготовке", - сказал Румак.

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В то же время он отметил, что несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35 тысяч.

Представитель Генштаба рассказал, что процесс подготовки постоянно совершенствуется.

По его словам, до начала полномасштабной войны акцент в подготовке делался на умении военного метко стрелять по целям, которые движутся. А сейчас, как рассказал Румак, отрабатываются ближний бой, зачистка окопов, стрельба из укрытия, стрельба с левого-правого плеча с быстрой переменой, стрельба из неудобных положений и тому подобное.

Он добавил, что обучение одного мобилизованного стоит государству около 100 тысяч гривен, что включает зарплату, вещевое и медицинское обеспечение, топливо, боеприпасы и прочее.

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