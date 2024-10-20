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Новости
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Из-за российской агрессии под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым владеет Украина, - Шмыгаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Война России против Украины вызвала масштабные экологические разрушения, которые привели к беспрецедентному загрязнению окружающей среды - убытки украинским экосистемам оцениваются в 65 миллиардов долларов.

Такую цифру Денис Шмыгаль назвал в ходе Конференции по обсуждению пункта 8 "Экологическая безопасность" Формулы мира Президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал главы правительства.

"Нынешние убытки украинским экосистемам оцениваются в 65 миллиардов долларов. Треть украинских лесов и 20% природоохранных территорий Украины уже пострадала от войны. Под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым обладает Украина.

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Перед всеми нами стоит важная задача - выработать общее видение того, как защитить природу и жизнь людей. Украина готова разрабатывать общее видение и конкретные шаги на этом пути, применяя принцип "враг должен заплатить".

В частности, озвучил несколько ключевых задач, по которым нужно согласовать общую стратегию:

  • - отслеживание , регистрации и отчетности по всем экологическим последствиям, влияниям, потерям и убыткам войны российского агрессора в Украине;
  • - сбор ценных отзывов высокого уровня и технических комментариев от партнеров Украины;
  • - наработки следующих совместных шагов для привлечения российского агрессора к ответственности за все экологические преступления, которые были совершены против Украины.

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Экологическая безопасность является предпосылкой экономического и социального развития. Поэтому мы должны найти решение и ресурсы как лучше можем защитить и восстановить нашу природу и экологию", - сообщил Шмыгаль.

Автор: 

природа (245) убытки (397) экология (1609) Шмыгаль Денис (2725)


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між інших 99,99% унікального тваринного різномаіття України знаходиться в лавах одніє правлячої партії )))
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19.10.2024 23:52 Ответить
наступною інформацією від ніщо на прізвисько шмугель буде про процент жиров у маслі та про зрослі надої...
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20.10.2024 00:08 Ответить
То прийміть постанову щоб кожен зникаючий вид платив штраф 25 тисяч за своє зникнення. Одразу бюджет наповниться і на хатинку в монако ще буде
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20.10.2024 00:17 Ответить
А за нєй воробушек
Шмиг-шмиг-шмигаль...
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20.10.2024 00:27 Ответить
І це перша особа, за конституцією, України, *******…
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20.10.2024 06:25 Ответить
Вже якщо українці Європу не цікавлять, то може хоч поголів'ям дикої природи озаботяться. Зеленим аби монета крапала
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20.10.2024 08:40 Ответить
Налічкою дати?
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20.10.2024 15:03 Ответить
 
 