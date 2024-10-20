Из-за российской агрессии под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым владеет Украина, - Шмыгаль

Война России против Украины вызвала масштабные экологические разрушения, которые привели к беспрецедентному загрязнению окружающей среды - убытки украинским экосистемам оцениваются в 65 миллиардов долларов.

Такую цифру Денис Шмыгаль назвал в ходе Конференции по обсуждению пункта 8 "Экологическая безопасность" Формулы мира Президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал главы правительства.

"Нынешние убытки украинским экосистемам оцениваются в 65 миллиардов долларов. Треть украинских лесов и 20% природоохранных территорий Украины уже пострадала от войны. Под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым обладает Украина.

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Перед всеми нами стоит важная задача - выработать общее видение того, как защитить природу и жизнь людей. Украина готова разрабатывать общее видение и конкретные шаги на этом пути, применяя принцип "враг должен заплатить".



В частности, озвучил несколько ключевых задач, по которым нужно согласовать общую стратегию:

- отслеживание , регистрации и отчетности по всем экологическим последствиям, влияниям, потерям и убыткам войны российского агрессора в Украине;

, регистрации и отчетности по всем экологическим последствиям, влияниям, потерям и убыткам войны российского агрессора в Украине; - сбор ценных отзывов высокого уровня и технических комментариев от партнеров Украины;

ценных отзывов высокого уровня и технических комментариев от партнеров Украины; - наработки следующих совместных шагов для привлечения российского агрессора к ответственности за все экологические преступления, которые были совершены против Украины.

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Экологическая безопасность является предпосылкой экономического и социального развития. Поэтому мы должны найти решение и ресурсы как лучше можем защитить и восстановить нашу природу и экологию", - сообщил Шмыгаль.