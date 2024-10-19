Через російську агресію під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна, - Шмигаль

Війна Росії проти України спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля - збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів.

Таку цифру Денис Шмигаль назвав у ході Конференції з обговорення пункту 8 "Екологічна безпека" Формули миру Президента України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал глави уряду.

"Нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів та 20% природоохоронних територій України уже постраждала від війни. Під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна.

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Перед усіма нами стоїть важливе завдання — виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення та конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип "ворог повинен заплатити".



Зокрема, озвучив декілька ключових завдань, щодо яких потрібно узгодити спільну стратегію:

- відстеження, реєстрації та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків війни російського агресора в Україні;

відстеження, реєстрації та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків війни російського агресора в Україні; - збір цінних відгуків високого рівня та технічних коментарів від партнерів України;

збір цінних відгуків високого рівня та технічних коментарів від партнерів України; - напрацювання наступних спільних кроків для притягнення російського агресора до відповідальності за всі екологічні злочини, які були здійснені проти України.

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Екологічна безпека є передумовою економічного та соціального розвитку. Тому ми маємо знайти рішення та ресурси як найкраще можемо захистити та відновити нашу природу та екологію", - повідомив Шмигаль.