Стефанишина о рейдах ТЦК: Это правильно. Я чувствую много несправедливости, когда вижу здоровых мужчин, наслаждающихся жизнью

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в интервью журналистке Наталье Мосейчук, сказала, что поддерживает рейды работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

За последние две недели появились сообщения о массовых проверках сотрудниками ТЦК военно-учетных документов у мужчин в публичных местах в разных городах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Мосейчук спросила Стефанишину, какое ее отношение к таким рейдам как человека, как министра юстиции.

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"Я бы здесь ответила в первую очередь как человек. Я, честно говоря, считаю, что это правильно. Я чувствую много несправедливости. Когда я нахожусь в публичных местах, я вижу абсолютно здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью. Возможно, это в какой-то реальности правильно. Возможно, у меня какое-то там искаженное ощущение, но для меня это не нормально. Особенно когда там мои родные, близкие, друзья воюют", - ответила вице-премьер.

По ее мнению, также несправедливо, что в первую очередь под мобилизацию подпадают люди, которые исправно платят налоги, официально трудоустроены и зарегистрированы.

"А те люди, которые не интегрированы в государственную систему, - они невидимы. То есть они невидимы в системе, их нельзя увидеть", - добавила Стефанишина.

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Мосейчук спросила главу Минюста, убеждена ли она, что те мужчины, которых направили после рейдов в военкомат, "будут воевать после концерта или ресторана".

"Я не военный человек. Мне трудно говорить... Но у нас есть потребность выполнять закон, и есть запрос, по моему мнению, на справедливость. Для меня это ощущение справедливости, потому что даже в моем близком окружении есть разные люди. И в окружении людей, с которыми я общаюсь, есть несправедливость по отношению к тому, что одни люди исправно платят налоги, живут по закону: они идут в ТЦК, они становятся на учет, они выполняют свой долг. А другие просто прячутся и делают вид, что это их не касается", - отметила Стефанишина.