Стефанишина о рейдах ТЦК: Это правильно. Я чувствую много несправедливости, когда вижу здоровых мужчин, наслаждающихся жизнью
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в интервью журналистке Наталье Мосейчук, сказала, что поддерживает рейды работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
За последние две недели появились сообщения о массовых проверках сотрудниками ТЦК военно-учетных документов у мужчин в публичных местах в разных городах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Мосейчук спросила Стефанишину, какое ее отношение к таким рейдам как человека, как министра юстиции.
"Я бы здесь ответила в первую очередь как человек. Я, честно говоря, считаю, что это правильно. Я чувствую много несправедливости. Когда я нахожусь в публичных местах, я вижу абсолютно здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью. Возможно, это в какой-то реальности правильно. Возможно, у меня какое-то там искаженное ощущение, но для меня это не нормально. Особенно когда там мои родные, близкие, друзья воюют", - ответила вице-премьер.
По ее мнению, также несправедливо, что в первую очередь под мобилизацию подпадают люди, которые исправно платят налоги, официально трудоустроены и зарегистрированы.
"А те люди, которые не интегрированы в государственную систему, - они невидимы. То есть они невидимы в системе, их нельзя увидеть", - добавила Стефанишина.
Мосейчук спросила главу Минюста, убеждена ли она, что те мужчины, которых направили после рейдов в военкомат, "будут воевать после концерта или ресторана".
"Я не военный человек. Мне трудно говорить... Но у нас есть потребность выполнять закон, и есть запрос, по моему мнению, на справедливость. Для меня это ощущение справедливости, потому что даже в моем близком окружении есть разные люди. И в окружении людей, с которыми я общаюсь, есть несправедливость по отношению к тому, что одни люди исправно платят налоги, живут по закону: они идут в ТЦК, они становятся на учет, они выполняют свой долг. А другие просто прячутся и делают вид, что это их не касается", - отметила Стефанишина.
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А якщо сам пішов з якихось переконань - то звиняйте, не всі повинні розділяти чужі ідеї.
А інших туди відправляти - то вже не вашого ума справа.
Чи знову "патріотизм з голим задом"?
"Українціукраїнчики...."
Війна не десь там. Вона біля ваших домівок.
КОжен чоловік, якщо вважає себе чоловіком, повинен був ще в лютому 22-го мобілізуватися. Так, були добробати.
Якби зараз знову їх організували - було б прекрасно.
Наприклад, я після двох років на нулі ледве звільнився вже стертим повністю. Але підриває знову. Зупиняє, що знрову опинюся "рабом на галєрах".
А так, в якості вільного стрільця, звичайно б повернувся.
Досвід вже не проп'єш ))
А скількох українців перетворили на тремтячих тварин у клітці, які сидять вдома вже роки з 2, без роботи, без віри в майбутьнє та зпиваються? Їм теж заїбись таке життя жити?
В чому проблема?
Проблема ще в тому, що навіть зараз, тут, з вами я почуваю себе некомфортно. Зустрічаю на вулицях бойових військових (воно помітно) - таке враження, ніби вони в мені теж бачуть такого собі слоупока.
Підмиває дістати з під одягу жетон (там в мене ще й чека від гранати як амулет - колись від смерті врятувала).
А вам, цивільним як воно - дивитися в очі ветеранам?
Така ж сама маячня, ні?
А просто відпустити людину, хай шукає собі нове місце для життя та займається тією справою, якою звикла все життя?
А в очі ветеранам я не дивлюся - поперше, нікуди не ходжу і з ними не зустрічаюся, по-друге - не розумію, за що мені має бути соромно - це їх вибір воювати за цю державу, мені вона не потрібна, і ніколи не була потрібна, а зараз і поготів.
Во-во, саме так і вони кажуть.
І яка проблема, стати військовою - у владу поперлася, ще й у силовий блок, замість того, щоб борщі варити, а зараз чоловіків повчає. А я як на фронт - так одразу жіночка.
Бо потрібно щоб під час війни було держслужбовець=військовий.
Ізраїль проводять через війско всіх,от якщо б мосєйчук з цією строчанишенною Хоча б чотири місяці провели на вишколах,замість елітних спа,тоді могли б і *******
"у нас в Україні все по справедливості! Не по закону" (іншою мовою)
хотілось би почути в якій штурмовій бригаді служать її родичі і друзі ? Не в війську!