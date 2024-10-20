Стефанішина про рейди ТЦК: Це правильно. Я відчуваю багато несправедливості, коли бачу здорових чоловіків, які насолоджуються життям
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, сказала, що підтримує рейди працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
За останні два тижні з'явилися повідомлення про масові перевірки співробітниками ТЦК військово-облікових документів у чоловіків у публічних місцях у різних містах України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Мосейчук запитала Стефанішину, яке її ставлення до таких рейдів як людини, як міністра юстиції.
"Я б тут відповіла в першу чергу як людина. Я, чесно кажучи, вважаю, що це правильно. Я відчуваю багато несправедливості. Коли я знаходжуся в публічних місцях, я бачу абсолютно здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям. Можливо, це в якійсь реальності правильно. Можливо, у мене якесь там спотворене відчуття, але для мене це не нормально. Особливо коли там мої рідні, близькі, друзі воюють", – відповіла віцепрем'єрка.
На її думку, також несправедливо, що насамперед під мобілізацію підпадають люди, які справно сплачують податки, офіційно працевлаштовані й зареєстровані.
"А ті люди, які не інтегровані в державну систему, – вони невидимі. Тобто вони невидимі в системі, їх не можна побачити", – додала Стефанішина.
Мосейчук запитала главу Мін'юсту, чи переконана вона, що ті чоловіки, яких скерували після рейдів у військкомат, "воюватимуть після концерту чи ресторану".
"Я не військова людина. Мені важко говорити... Але в нас є потреба виконувати закон, і є запит, на мою думку, на справедливість. Для мене це відчуття справедливості, тому що навіть у моєму близькому оточенні є різні люди. І в оточенні людей, із якими я спілкуюся, є несправедливість стосовно того, що одні люди справно платять податки, живуть по закону: вони йдуть у ТЦК, вони стають на облік, вони виконують свій обов'язок. А інші просто ховаються і роблять вигляд, що це їх не стосується", – наголосила Стефанішина.
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А якщо сам пішов з якихось переконань - то звиняйте, не всі повинні розділяти чужі ідеї.
А інших туди відправляти - то вже не вашого ума справа.
Чи знову "патріотизм з голим задом"?
"Українціукраїнчики...."
Війна не десь там. Вона біля ваших домівок.
КОжен чоловік, якщо вважає себе чоловіком, повинен був ще в лютому 22-го мобілізуватися. Так, були добробати.
Якби зараз знову їх організували - було б прекрасно.
Наприклад, я після двох років на нулі ледве звільнився вже стертим повністю. Але підриває знову. Зупиняє, що знрову опинюся "рабом на галєрах".
А так, в якості вільного стрільця, звичайно б повернувся.
Досвід вже не проп'єш ))
А скількох українців перетворили на тремтячих тварин у клітці, які сидять вдома вже роки з 2, без роботи, без віри в майбутьнє та зпиваються? Їм теж заїбись таке життя жити?
В чому проблема?
Проблема ще в тому, що навіть зараз, тут, з вами я почуваю себе некомфортно. Зустрічаю на вулицях бойових військових (воно помітно) - таке враження, ніби вони в мені теж бачуть такого собі слоупока.
Підмиває дістати з під одягу жетон (там в мене ще й чека від гранати як амулет - колись від смерті врятувала).
А вам, цивільним як воно - дивитися в очі ветеранам?
Така ж сама маячня, ні?
А просто відпустити людину, хай шукає собі нове місце для життя та займається тією справою, якою звикла все життя?
А в очі ветеранам я не дивлюся - поперше, нікуди не ходжу і з ними не зустрічаюся, по-друге - не розумію, за що мені має бути соромно - це їх вибір воювати за цю державу, мені вона не потрібна, і ніколи не була потрібна, а зараз і поготів.
Во-во, саме так і вони кажуть.
І яка проблема, стати військовою - у владу поперлася, ще й у силовий блок, замість того, щоб борщі варити, а зараз чоловіків повчає. А я як на фронт - так одразу жіночка.
Бо потрібно щоб під час війни було держслужбовець=військовий.
Ізраїль проводять через війско всіх,от якщо б мосєйчук з цією строчанишенною Хоча б чотири місяці провели на вишколах,замість елітних спа,тоді могли б і *******
"у нас в Україні все по справедливості! Не по закону" (іншою мовою)
хотілось би почути в якій штурмовій бригаді служать її родичі і друзі ? Не в війську!