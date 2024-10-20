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Стефанішина про рейди ТЦК: Це правильно. Я відчуваю багато несправедливості, коли бачу здорових чоловіків, які насолоджуються життям

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, сказала, що підтримує рейди працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За останні два тижні з'явилися повідомлення про масові перевірки співробітниками ТЦК військово-облікових документів у чоловіків у публічних місцях у різних містах України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Мосейчук запитала Стефанішину, яке її ставлення до таких рейдів як людини, як міністра юстиції.

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"Я б тут відповіла в першу чергу як людина. Я, чесно кажучи, вважаю, що це правильно. Я відчуваю багато несправедливості. Коли я знаходжуся в публічних місцях, я бачу абсолютно здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям. Можливо, це в якійсь реальності правильно. Можливо, у мене якесь там спотворене відчуття, але для мене це не нормально. Особливо коли там мої рідні, близькі, друзі воюють", – відповіла віцепрем'єрка.

На її думку, також несправедливо, що насамперед під мобілізацію підпадають люди, які справно сплачують податки, офіційно працевлаштовані й зареєстровані.

"А ті люди, які не інтегровані в державну систему, – вони невидимі. Тобто вони невидимі в системі, їх не можна побачити", – додала Стефанішина.

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Мосейчук запитала главу Мін'юсту, чи переконана вона, що ті чоловіки, яких скерували після рейдів у військкомат, "воюватимуть після концерту чи ресторану".

"Я не військова людина. Мені важко говорити... Але в нас є потреба виконувати закон, і є запит, на мою думку, на справедливість. Для мене це відчуття справедливості, тому що навіть у моєму близькому оточенні є різні люди. І в оточенні людей, із якими я спілкуюся, є несправедливість стосовно того, що одні люди справно платять податки, живуть по закону: вони йдуть у ТЦК, вони стають на облік, вони виконують свій обов'язок. А інші просто ховаються і роблять вигляд, що це їх не стосується", – наголосила Стефанішина.

Автор: 

Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363) рейд (2) ТЦК та СП (654)


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Топ коментарі
+66
А когда она видит бугаев из квартала на сцене - что она чувствует? Облегчение или благословенный трепет?
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20.10.2024 01:32 Відповісти
+47
З початку кинули людей на безробіття, потім на самовиживання, а тепер залишилось кинути на смерть. А чи не мають бути першими на нулю ті, кого батьківщина годувала, одягала, лікувала за державні гроші. Мабуть, це буде більш справедливо.Прості дівчата на фронті, а чому ти в тилу сидиш?
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20.10.2024 01:46 Відповісти
+44
Мобилизация конечно нужна. Но нормальная, с понятными и прозрачными правилами абсолютно для всех, включая родню, друзей и холуев власти. С последующим обучением и подготовкой в течение 6-12 месяцев, как и просил Залужный. А не тот треш, который творится на улицах.
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20.10.2024 01:35 Відповісти
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Теж саме відчувають й інші родичі військових. Які бачать як здорові молоді чоловіки жеруть в ресторан,тренуються в тренажерах і весело ходять в кіно. А в нас вдома діти плачуть за татом. А мами за синами. Тому так,потрібна справедлива мобілізація,щоб всі пройшли війну,а не тільки частина,яка вже 3 роки не бачить сім'ї. Треба мінятись якось.
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20.10.2024 09:45 Відповісти
Ви знаєте , так само війна для деяких почалась у 14 році , а решта країни навіть не помічала цього. Хтось тікав з однією сумкою з трусами та майками та двома котами в переносці , а інші здавали житло за всі гроші світу, хтось підстрибував від яблука , яке впало на дах будинку, а хтось влаштовував салюти. Хтось починав свій день від прочитання новин на цензорі починаючі з 14 року , а хтось вважав що в нас війни нема та продовжував жити звичайним життям і так само ходити в кіно., в в клуби.
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20.10.2024 09:58 Відповісти
ну ви в Німеччині ВСЕ знаєте! Які ви там ,на дармових євро,всезнаючі.....
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20.10.2024 10:01 Відповісти
розслабся -в ресторани ходять також прокурори мусора і чинуші, їх не пакують в бусік, у них не то що закон у них інвалідності з виплатами під 150000 в міс., а трактористи на яких кожен день облави сумніваюсь що кудись ходять
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20.10.2024 09:59 Відповісти
Та хоча б собі чесно скажіть:"я сцикун". Цю пластинку весь час транслюють сцикуни. Про прокурорів/нема за кого воювати/країна гімно. А тим часом розумні,чудові чоловіки захищають і вашу жопу також. Згадайте про це.
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20.10.2024 13:18 Відповісти
Не юродствуй, це тому, що ви обрали пройдисвітив, які нашу жопу розглядають своєю власністю і нікуди не випускають. Ми нікого захищати її не просили.
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20.10.2024 15:12 Відповісти
причому тут я??? може це ти побачила на вулиці прокурора і думаєш що всі такі? прокурор має бронь по закону і ЗП 150000 в міс. то чому йому не можна ходити в рестроран і тратити зароблене бабло??
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20.10.2024 21:24 Відповісти
Щоб всі пройшли війну, це щоб типу всі були несчасні?
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20.10.2024 10:21 Відповісти
Чого? Якщо одних заберуть с фронту і дадуть відпочити,а інших відправлять,то всі будуть в більш-менш нормальному стані. Чи ці ресторанні дегустатори чимось кращі за хлопців на фронті?
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20.10.2024 13:21 Відповісти
Ні. Якщо людина рік воює,рік в тилу,вона буде в набагато кращому стані,ніж 5 років без перерви. Тому потрібна справедлива мобілізація,ротація,демобілізація. Одні жеруть в ресторанах,інші стікають кров'ю - це взагалі не про справедливість і баланс. ПТСР лікується.
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20.10.2024 15:00 Відповісти
Все ясно, а посеред перших та других для вас більше нікого не існує. Що ти будешь жерти та куди хєзати, коли мобілізують всіх пекарів, водіїв та водопровідників.
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20.10.2024 15:09 Відповісти
А що жеруть і куди хезають в Ізраїлі,де кожен чоловік вміє воювати? Отак і у нас. І пекарь,і водопровідники має це робити,і всі інші,міняючись.
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20.10.2024 18:12 Відповісти
Не кожен, це маячня. Тільки резервісти, а не будь-який тракторист, який зброї в руках ніколи не тримав. Крім того, будь хто, будь коли може залишити Ізраїль і ніколи туди не повертатися. І контрольний в голову - там є ціла верства населення, яка проти держави Ізраїль в поточному вигляді, яких ніхто не може мобілізувати і навіть позбавити громадянства. Ще питання?
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20.10.2024 19:02 Відповісти
І в Ізраїлі ситуація, коли 800к кадрових військових, які все життя отримували зарплатню з бюджета, сидять в тилу, а замість них воює 300к наловлених ними ж по вулицях навіть не резервістів - це взагалі якийсь неуявимий *******.
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20.10.2024 19:10 Відповісти
О какой справедливости вы говорите? Если Ваш муж 5 лет в армии, значит он там с 2019 года, в то время люди шли абсолютно добровольно, каждый из разных побуждений но в основном за большими зарплатами, пусть теперь и выполняет свою работу. Почему вы считаете, что остальные должны рисковать своим здоровьем или жизнью и ради чего? Большинство людей понимает, что это билет в одну сторону и защищать бесплатно интересы коррумпированной власти они не хотят, а многие видя отношение этой власти к тем же военным где нет ни выплат ни гарантий и т.д. то и за деньги не хотят воевать. Если вы это не понимаете, вам никто не запрещает записаться в ряды ВСУ, вот и смените своего уставшего супруга. Вы же за равноправие полов?
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20.10.2024 20:40 Відповісти
А ви вибачаюсь взагалі хто? З кацапстану чи з білорусі? Що за мова така? Про що взагалі пишете? Нащо мені ваші розрахунки і поради. Йдіть за російським кораблем.
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20.10.2024 22:38 Відповісти
Так ты бы так и сказала, что у тебя задача как можно больше уничтожить мужского населения Украины. Тогда не жалуйся здесь, а иди в армию там и здохни не призывая к этому других.
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21.10.2024 08:57 Відповісти
Кацап,за кораблем шуруй російським.
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21.10.2024 16:31 Відповісти
Какой я тебе кацап? Если у тебя отсутствуют извилины в голове, то пользуйся интернетом, может там найдешь по изображению флага правильный ответ с какой я страны, хотя это не про тебя там тоже нужно иметь элементарные знания. Так как на счет поднять свой зад взять с собой Стефанишину и пойти пополнить ряды ВСУ? Или будешь рассказывать, что ты жэнщына, ты не можешь!
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21.10.2024 22:58 Відповісти
Та звісно. Ізвіліни і все таке. А кацапи тим часом розповзається,як щури по всьому світі. Де повзуть,там гадять. Але найбільше в інтернеті. Іди,читай методику,бот. Не "ВСУ",а ЗСУ у українців кажуть.
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21.10.2024 23:24 Відповісти
Навіщо ви відправили тата чи сина на війну? Захищати державу, яка заборонила йому разом в вами виїхати в нормальну країну та жити щасливе сімейне життя? То в держави і питайте.
А якщо сам пішов з якихось переконань - то звиняйте, не всі повинні розділяти чужі ідеї.
А інших туди відправляти - то вже не вашого ума справа.
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20.10.2024 14:45 Відповісти
От і почалось. "Ми вас туда не прислали". Довбойоби. Щиро бажаю зустріти ТЦК на своєму праведному шляху.
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20.10.2024 14:59 Відповісти
От і почалось - ми в лайні, і всіх туди ж треба.
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20.10.2024 15:00 Відповісти
Всі ви зелеботи такі. І так - я туди нікого не посилав, задовбали приписувати всім те, чого вони не робили. А самі посилати в перших рядах.
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20.10.2024 15:02 Відповісти
Це ви в лайні і лайно в голові.
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20.10.2024 15:02 Відповісти
А хмара радників-порадників ОПи та депутатів це чоловіки чи всі поголовно інваліди?
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20.10.2024 09:51 Відповісти
Ах ти **** білобриса!! А що ти думала , коли всі прокурори та мусора з твого оточення массово отримували групи інвалідності ? Нічого ти нікчемне пвдло не думало ?
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20.10.2024 09:53 Відповісти
Треба запроваджувати Ізраїльський варіант військового обов'язку на зараз та майбутнє. А рейди ТЦК активізувати саме по рестораціях та елітним закладам "відпочинку" (від хабарів),а не по концертах Вакарчука - патріота та громадянина.
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20.10.2024 09:54 Відповісти
Ти спочатку ізраїльскій рівень життя запровадь. Ізраїльські зарплати та пенсії.
Чи знову "патріотизм з голим задом"?
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20.10.2024 10:23 Відповісти
Здорові чоловіки з цього форуму відповіли незадоволеним ревінням,а їх боєвиє подругі-біженки під дойчепрапорцями,кричать як базарні баби. Дойчефройляйн,так не личить,ви повинні триматися образу знедолених біженок,зламаних стражданнями від війни. А то німці євро не дадуть!
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20.10.2024 10:00 Відповісти
А , ну тоді не треба і писдіти , що хтось там не поверниться . Як так розумію що ви вже опри ділились , хто буде підіймати країну ? Ну шоб у майбутньому не виникало питань , так , патріоте ?
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20.10.2024 10:06 Відповісти
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20.10.2024 10:16 Відповісти
Насправді то прокурори-інваліди.
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20.10.2024 10:06 Відповісти
Українці втомилися від війни, вони хочуть травневих свят і шашликів.
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20.10.2024 10:08 Відповісти
"Українці українчики...."
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20.10.2024 13:28 Відповісти
Никакой мобилизации, только по контракту и за большие деньги. Да и за кого и за что воевать в нынешних реалиях? И самое главное - ДАЙТЕ ПРАВДИВЫЕ ДАННЫЕ, СКОЛЬКО У НАС УБИТЫХ и раненых с 2022?
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20.10.2024 10:08 Відповісти
Все правильно каже. Взагалі не розумію цю гламурно-************ публіку, що косить під чоловіків і вважає, що це не їх війна.
Війна не десь там. Вона біля ваших домівок.
КОжен чоловік, якщо вважає себе чоловіком, повинен був ще в лютому 22-го мобілізуватися. Так, були добробати.
Якби зараз знову їх організували - було б прекрасно.
Наприклад, я після двох років на нулі ледве звільнився вже стертим повністю. Але підриває знову. Зупиняє, що знрову опинюся "рабом на галєрах".
А так, в якості вільного стрільця, звичайно б повернувся.
Досвід вже не проп'єш ))
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20.10.2024 10:17 Відповісти
Так ото і інших зупиняє, щоб не стати "рабом на галерах". Чи ти вважаєшь всіх такими слоупоками, кому теж потрібно аж 2 роки на нулі, щоб це зрозуміти?
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20.10.2024 10:30 Відповісти
Я тобі більше скажу - вже навіть мільони людей розуміють, що буде після війни, та як їм віддячать влада та суспільство, щоб мотивація кудись йти зникла остаточно.
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20.10.2024 10:54 Відповісти
"Гламурно-************ публіка" - це тільки верхівка айсбергу, навіть не крапля в морі.
А скількох українців перетворили на тремтячих тварин у клітці, які сидять вдома вже роки з 2, без роботи, без віри в майбутьнє та зпиваються? Їм теж заїбись таке життя жити?
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20.10.2024 10:36 Відповісти
А є варіанти? Ок, нема грошей, йди в ЗСУ. В мене з першого ж дня, коли нас перевели до ЗСУ (06.22) ні разу не було в місяць менше за 120 000 грн. (ну, коли був в відпустцві, а потім з пораненням - там без бойових, так).
В чому проблема?

Проблема ще в тому, що навіть зараз, тут, з вами я почуваю себе некомфортно. Зустрічаю на вулицях бойових військових (воно помітно) - таке враження, ніби вони в мені теж бачуть такого собі слоупока.
Підмиває дістати з під одягу жетон (там в мене ще й чека від гранати як амулет - колись від смерті врятувала).

А вам, цивільним як воно - дивитися в очі ветеранам?
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20.10.2024 11:31 Відповісти
Нема грошей - йди в космонавти(с)
Така ж сама маячня, ні?
А просто відпустити людину, хай шукає собі нове місце для життя та займається тією справою, якою звикла все життя?
А в очі ветеранам я не дивлюся - поперше, нікуди не ходжу і з ними не зустрічаюся, по-друге - не розумію, за що мені має бути соромно - це їх вибір воювати за цю державу, мені вона не потрібна, і ніколи не була потрібна, а зараз і поготів.
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20.10.2024 11:47 Відповісти
Ти ще скажи скаженій собаці у очі подивитися. Та подякуй тцкунам. Зараз цивільні шугаються людей у пікселі як ошпарені.
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20.10.2024 11:51 Відповісти
"Я не військова людина..."

Во-во, саме так і вони кажуть.
І яка проблема, стати військовою - у владу поперлася, ще й у силовий блок, замість того, щоб борщі варити, а зараз чоловіків повчає. А я як на фронт - так одразу жіночка.
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20.10.2024 10:28 Відповісти
Скільки сцикунів повилазило. Не подобаються ТЦК, приходь без них (зараз можна напряму в частину попасти через рекрутинговий центр, підібрати фах і навчитися) і доведи, що ти чоловік, а не барбершопний *****!!!
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20.10.2024 10:29 Відповісти
А у кого є хоч якісь задатки інтелекту, і йому нах не потрібно щось комусь доводити? Такою ****** займаються тільки тупі малолітки у підворотні.
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20.10.2024 10:32 Відповісти
Байдуже що відчуває зелена прокацапська шмара, головне посадити її разом з лукаш.
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20.10.2024 10:37 Відповісти
Люди які займаються відловом бродячих собак і котів називаються "гицлями" - а як цих покидьків що відловлюють людей називати???
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20.10.2024 10:41 Відповісти
Вони самі себе давно обізвали, і ця абревіатура буде поруч з "гіцелями" у тлумачному словнику на століття.
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20.10.2024 11:02 Відповісти
А ще розкажи нам , як підпорядковані тобі тюрми крадуть мільйони з бюджету на закупівлі продуктів харчування , ліків !! Розкажи давай ! І який ти відкат отримуєш від цього.
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20.10.2024 10:44 Відповісти
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20.10.2024 10:57 Відповісти
це все російське ыпсо
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20.10.2024 11:28 Відповісти
Що ще могла сказати міністерка буцигарень та вертухаїв...
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20.10.2024 11:00 Відповісти
Хто ти чмо таке щоб когось на убой відправляти ?
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20.10.2024 11:07 Відповісти
А де знаходиться чоловік(коханнць) цієїдеПутанши? В монакському батальйоні чи може в танковій бригаді ім Кагалу 95???
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20.10.2024 11:20 Відповісти
Несправедливим і є те, що під мобілізацію попадають лише чоловіки. В нас не арабська країна і не середньовічна, де в жінок не має права а лише обов'язки перед чоловіком. В нас правова держава з РІВНИМИ правами і обов'язками. Після досягнення повноліття жінки получають всі ті права, що й чоловіки - голосують, водять авто, мають право бути обраними на любу державну посаду вплоть до президента. Та й війна зараз не на мечах, у війську є багато посад, які можуть жінки виконувати на рівні з чоловіками - дроноводи, аеророзвідники, снайпера і так далі. В ЗСУ можуть сміло служити 20-25% жінок, як у Верховній Раді, а нє на 350 тисяч чоловік на лінії фронту 5 тисяч жінок-доброволець
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20.10.2024 11:30 Відповісти
Ваші речі звучать як пригнічення жінок шовіністичними чоловіками.
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20.10.2024 12:45 Відповісти
Мені здається, що навпаки жінки, пенсіонери, багаті, заброньовані й інші непідпадаючі під мобілізацію з тих чи інших причин чоловіки яких вкупі з 25 мільйонів якось шовіністично ставляться до тих кількох мільйонів несчасних чоловіків, котрим по закону випала "честь" пройти через цю війну безпосередньо
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20.10.2024 13:03 Відповісти
Так кожна зелена шмаркля відчуває несправедливість, коли бачить українців які насолоджуюся життям,незалежно від статі,як до цього 73%божевілля відчували комуняки,регіАнали.
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20.10.2024 12:20 Відповісти
Платите деньги нормальные по контракту,с понятным пакетом по ранениям и инвалидности...Как делают для примера те же кацапы..и у Вас от желающих отбоя не будет..А не ловите "бесплатных крепостных" по улицам,которые к армии никакого отношения никогда не имели и воевать не хотят совершенно...Партнеры дают кучу бабла..В чем проблема??В том,что деньги лучше *****.... и укатать в асфальт,а бесплатного Миколу,отправить пистюлями в армию..Здесь Украина тоже-особенная в своем роде
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20.10.2024 12:33 Відповісти
Я не військова..,так тоді їдиш ***** з влади!
Бо потрібно щоб під час війни було держслужбовець=військовий.
Ізраїль проводять через війско всіх,от якщо б мосєйчук з цією строчанишенною Хоча б чотири місяці провели на вишколах,замість елітних спа,тоді могли б і *******
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20.10.2024 12:34 Відповісти
Типовий менталітет типової "хохлушки". Комусь погано - тому нехай буде погано всім "для справедливості", а змінити щось в інший бік немає клепки.
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20.10.2024 14:40 Відповісти
Міністерка юстиції натякає на життя по понятіях, по "справедливості", а закон то таке - непотреб.
"у нас в Україні все по справедливості! Не по закону" (іншою мовою)
хотілось би почути в якій штурмовій бригаді служать її родичі і друзі ? Не в війську!
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20.10.2024 14:40 Відповісти
две мрази спрятавшие своих мужиков и ублюдков за бугром решили покмничкть
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20.10.2024 15:55 Відповісти
Там может сначала военнообязанных,которые в форме устраивают эти рейды,мобилизируют,потом вернут в страну всех депутатов,детей депутатов и их отправят на фронт,а потом посмотрим,как скоро закончится война. И чтоб не было вопросов,мой сын находится на нуле.
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20.10.2024 16:28 Відповісти
Пусть эту ***** кастылем **** во все щели! И ********* ее тоже...
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20.10.2024 16:44 Відповісти
А я от її розумію, і погоджуюсь.Звісно апріорі неправильно засуджувати кожного зустрічного цивільного, бо причини його не-мобілізації можуть бути реально законними.Але так, багато просто бикуючих пофігвстів, які відхрестились проблем країни
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20.10.2024 19:46 Відповісти
А чого тоді не хотять воювати чинуши,поліцейські ,прокурори ,які понабирали довідки про інвалідність ,їхні родичі та інші ,розумна дуже
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21.10.2024 13:19 Відповісти
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