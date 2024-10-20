Стефанішина про рейди ТЦК: Це правильно. Я відчуваю багато несправедливості, коли бачу здорових чоловіків, які насолоджуються життям

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, сказала, що підтримує рейди працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За останні два тижні з'явилися повідомлення про масові перевірки співробітниками ТЦК військово-облікових документів у чоловіків у публічних місцях у різних містах України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Мосейчук запитала Стефанішину, яке її ставлення до таких рейдів як людини, як міністра юстиції.

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"Я б тут відповіла в першу чергу як людина. Я, чесно кажучи, вважаю, що це правильно. Я відчуваю багато несправедливості. Коли я знаходжуся в публічних місцях, я бачу абсолютно здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям. Можливо, це в якійсь реальності правильно. Можливо, у мене якесь там спотворене відчуття, але для мене це не нормально. Особливо коли там мої рідні, близькі, друзі воюють", – відповіла віцепрем'єрка.

На її думку, також несправедливо, що насамперед під мобілізацію підпадають люди, які справно сплачують податки, офіційно працевлаштовані й зареєстровані.

"А ті люди, які не інтегровані в державну систему, – вони невидимі. Тобто вони невидимі в системі, їх не можна побачити", – додала Стефанішина.

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Мосейчук запитала главу Мін'юсту, чи переконана вона, що ті чоловіки, яких скерували після рейдів у військкомат, "воюватимуть після концерту чи ресторану".

"Я не військова людина. Мені важко говорити... Але в нас є потреба виконувати закон, і є запит, на мою думку, на справедливість. Для мене це відчуття справедливості, тому що навіть у моєму близькому оточенні є різні люди. І в оточенні людей, із якими я спілкуюся, є несправедливість стосовно того, що одні люди справно платять податки, живуть по закону: вони йдуть у ТЦК, вони стають на облік, вони виконують свій обов'язок. А інші просто ховаються і роблять вигляд, що це їх не стосується", – наголосила Стефанішина.