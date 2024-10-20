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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 678 520 человек (+1340 в сутки), 9047 танков, 19 565 артсистем, 18 111 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 678 520 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 678520 (+1340) человек,
  • танков - 9047 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 18111 (+39) ед,
  • артиллерийских систем - 19565 (+17) ед,
  • РСЗО - 1232 (+0) ед,
  • средства ППО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57),
  • крылатые ракеты - 2624 (+1),
  • корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 26987 (+41) ед,
  • специальная техника / special equipment - 3476 (+3)

Также смотрите: Пограничники уничтожили боевую машину пехоты, поразили бронетранспортер оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19665) ликвидация (3686) уничтожение (7238)


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Топ комментарии
+20
Сто тисяч техніки!

СТО!

Тисяч!

Київ за три дні. Все за планом. Цілі будуть досягнуті…

Сто тисяч техніки!!!
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20.10.2024 08:25 Ответить
+19
Минув 3896 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1340! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 678 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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20.10.2024 09:16 Ответить
+9
При сирку і втрати орків типу збільшились, і кожен день прой..ні кілометри землі української
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20.10.2024 08:36 Ответить
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Сто тисяч техніки!

СТО!

Тисяч!

Київ за три дні. Все за планом. Цілі будуть досягнуті…

Сто тисяч техніки!!!
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20.10.2024 08:25 Ответить
При сирку і втрати орків типу збільшились, і кожен день прой..ні кілометри землі української
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20.10.2024 08:36 Ответить
Ага, ху@ло у пухляша солдатиків за для розваги виклянчів.
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20.10.2024 09:04 Ответить
Це не свідчить про збільшення втрат, лише про втрати
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20.10.2024 10:48 Ответить
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20.10.2024 08:53 Ответить
Минув 3896 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1340! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 678 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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20.10.2024 09:16 Ответить
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20.10.2024 09:18 Ответить
Арту ховають, скоти...
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20.10.2024 12:59 Ответить
Тиждень ППО по нулям.
Арту з капустою по корейськи почнемо шинкувати в листопаді, десь на тиждень роботи.
Наземка 3 тис з початку місяця.
І да, 100 тисяч навіть без плаваючого лайна, тільки з літаючим з початку війни.
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20.10.2024 17:54 Ответить
 
 