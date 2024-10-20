Общие боевые потери РФ с начала войны – около 678 520 человек (+1340 в сутки), 9047 танков, 19 565 артсистем, 18 111 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 678 520 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 678520 (+1340) человек,

танков - 9047 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 18111 (+39) ед,

артиллерийских систем - 19565 (+17) ед,

РСЗО - 1232 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57),

крылатые ракеты - 2624 (+1),

корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 26987 (+41) ед,

специальная техника / special equipment - 3476 (+3)

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