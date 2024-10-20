Общие боевые потери РФ с начала войны – около 678 520 человек (+1340 в сутки), 9047 танков, 19 565 артсистем, 18 111 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 678 520 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 678520 (+1340) человек,
- танков - 9047 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 18111 (+39) ед,
- артиллерийских систем - 19565 (+17) ед,
- РСЗО - 1232 (+0) ед,
- средства ППО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17287 (+57),
- крылатые ракеты - 2624 (+1),
- корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 26987 (+41) ед,
- специальная техника / special equipment - 3476 (+3)
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+20 Михаил Сергиенко #582158
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СТО!
Тисяч!
Київ за три дні. Все за планом. Цілі будуть досягнуті…
Сто тисяч техніки!!!
124! одиниці техніки та 1340! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 678 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
Арту з капустою по корейськи почнемо шинкувати в листопаді, десь на тиждень роботи.
Наземка 3 тис з початку місяця.
І да, 100 тисяч навіть без плаваючого лайна, тільки з літаючим з початку війни.