Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 678 520 осіб (+1340 за добу), 9047 танків, 19 565 артсистем, 18111 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 678 520 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9047 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
- артилерійських систем – 19565 (+17) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26987 (+41) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3476 (+3)
Топ коментарі
+20 Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар20.10.2024 08:25 Відповісти Посилання
+19 Qq Qqq #455433
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+9 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар20.10.2024 08:36 Відповісти Посилання
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СТО!
Тисяч!
Київ за три дні. Все за планом. Цілі будуть досягнуті…
Сто тисяч техніки!!!
124! одиниці техніки та 1340! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 678 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
Арту з капустою по корейськи почнемо шинкувати в листопаді, десь на тиждень роботи.
Наземка 3 тис з початку місяця.
І да, 100 тисяч навіть без плаваючого лайна, тільки з літаючим з початку війни.