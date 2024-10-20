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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 678 520 осіб (+1340 за добу), 9047 танків, 19 565 артсистем, 18111 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 678 520 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9047 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
  • артилерійських систем   – 19565 (+17) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26987 (+41) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3476 (+3)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) знищення (7558)


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Топ коментарі
+20
Сто тисяч техніки!

СТО!

Тисяч!

Київ за три дні. Все за планом. Цілі будуть досягнуті…

Сто тисяч техніки!!!
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20.10.2024 08:25 Відповісти
+19
Минув 3896 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1340! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 678 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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20.10.2024 09:16 Відповісти
+9
При сирку і втрати орків типу збільшились, і кожен день прой..ні кілометри землі української
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20.10.2024 08:36 Відповісти
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Сто тисяч техніки!

СТО!

Тисяч!

Київ за три дні. Все за планом. Цілі будуть досягнуті…

Сто тисяч техніки!!!
показати весь коментар
20.10.2024 08:25 Відповісти
При сирку і втрати орків типу збільшились, і кожен день прой..ні кілометри землі української
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20.10.2024 08:36 Відповісти
Ага, ху@ло у пухляша солдатиків за для розваги виклянчів.
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20.10.2024 09:04 Відповісти
Це не свідчить про збільшення втрат, лише про втрати
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20.10.2024 10:48 Відповісти
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20.10.2024 08:53 Відповісти
Минув 3896 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1340! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 678 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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20.10.2024 09:16 Відповісти
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20.10.2024 09:18 Відповісти
Арту ховають, скоти...
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20.10.2024 12:59 Відповісти
Тиждень ППО по нулям.
Арту з капустою по корейськи почнемо шинкувати в листопаді, десь на тиждень роботи.
Наземка 3 тис з початку місяця.
І да, 100 тисяч навіть без плаваючого лайна, тільки з літаючим з початку війни.
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20.10.2024 17:54 Відповісти
 
 