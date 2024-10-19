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Прикордонники уразили ворожі бліндажі, транспортний засіб в укритті та знищили гаубицю Д-20 росіян. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники FPV-дронами уразили ворожі бліндажі, транспортний засіб в укритті та знищили гаубицю Д-20 разом з її вогневою позицією. Знешкоджено щонайменше 7 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Сили оборони знищили російський комплекс артилерійської розвідки "Яструб-АВ" із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6138) знищення (7558)


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Кацапи кляті , ваше місце в пеклі ,
разом з кремлівським виб@ядком , який посилає
вас в нашу краіну на гарантовану смерть 😡
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19.10.2024 17:58 Відповісти
Кацапы строили, строили и блиндажи построили, а наши дрончики их расстроили и строителей упокоили...
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19.10.2024 18:26 Відповісти
 
 