Прикордонники уразили ворожі бліндажі, транспортний засіб в укритті та знищили гаубицю Д-20 росіян. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку прикордонники FPV-дронами уразили ворожі бліндажі, транспортний засіб в укритті та знищили гаубицю Д-20 разом з її вогневою позицією. Знешкоджено щонайменше 7 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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разом з кремлівським виб@ядком , який посилає
вас в нашу краіну на гарантовану смерть 😡