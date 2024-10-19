Пограничники атаковали вражеские блиндажи, транспортное средство в укрытии и уничтожили гаубицу Д-20 россиян. ВИДЕО
На Волчанском направлении пограничники FPV-дронами атаковали вражеские блиндажи, транспортное средство в укрытии и уничтожили гаубицу Д-20 вместе с ее огневой позицией. Обезврежены по меньшей мере 7 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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разом з кремлівським виб@ядком , який посилає
вас в нашу краіну на гарантовану смерть 😡