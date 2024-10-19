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Пограничники атаковали вражеские блиндажи, транспортное средство в укрытии и уничтожили гаубицу Д-20 россиян. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники FPV-дронами атаковали вражеские блиндажи, транспортное средство в укрытии и уничтожили гаубицу Д-20 вместе с ее огневой позицией. Обезврежены по меньшей мере 7 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6572) уничтожение (7229)


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Кацапи кляті , ваше місце в пеклі ,
разом з кремлівським виб@ядком , який посилає
вас в нашу краіну на гарантовану смерть 😡
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19.10.2024 17:58 Ответить
Кацапы строили, строили и блиндажи построили, а наши дрончики их расстроили и строителей упокоили...
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19.10.2024 18:26 Ответить
 
 