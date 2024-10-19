Силы обороны уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ" из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" из РСЗО M142 "HIMARS" атаковали российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" на Луганщине. Стоимость вражеской техники может достигать $250 миллионов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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володимир омельянов
показать весь комментарий19.10.2024 16:20 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Nestor Махно
показать весь комментарий19.10.2024 16:23 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий19.10.2024 16:36 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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