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Силы обороны уничтожили российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ" из РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" из РСЗО M142 "HIMARS" атаковали российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" на Луганщине. Стоимость вражеской техники может достигать $250 миллионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

уничтожение (7229) HIMARS (288) 15-я отдельная бригада артразведки (10) Луганская область (6509)


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Слава Захисникам України !
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19.10.2024 16:20 Ответить
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
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19.10.2024 16:23 Ответить
так їм козлярам. іпать того пуйла. Слава ЗСУ!
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19.10.2024 16:36 Ответить
 
 