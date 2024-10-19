РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 854 3

Украинские защитники обнаружили и атаковали тайники российских захватчиков. ВИДЕО

Воины 501-го отдельного батальона морской пехоты обнаружили тайники оккупантов и атаковали их дронами-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Воины 3 ОШБр уничтожили вражескую БМП-3 и два танка на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) уничтожение (7229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ребята, бог в помощь, а кацабам люцифера на больное место
показать весь комментарий
19.10.2024 15:46 Ответить
Тут не дрони-камікадзе, тут кацапи-камікадзе! 😁 Дрони - то лише знаряддя для здійснення кацапської волі. Їх ніхто не змушував закінчувати життя так щвтдко і таким чином - цн буда їхня добра воля самовбивці.
показать весь комментарий
19.10.2024 16:04 Ответить
Бедная корова....
показать весь комментарий
20.10.2024 10:57 Ответить
 
 