Украинские защитники обнаружили и атаковали тайники российских захватчиков. ВИДЕО
Воины 501-го отдельного батальона морской пехоты обнаружили тайники оккупантов и атаковали их дронами-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий19.10.2024 15:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
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амфаш
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