Українські захисники виявили та атакували схованки російських загарбників. ВIДЕО
Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти виявили схованки окупантів і атакували їх дронами-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Тетяна Миколаївна
показати весь коментар19.10.2024 15:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Rostyslav Komarnytsky
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амфаш
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