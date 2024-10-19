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Українські захисники виявили та атакували схованки російських загарбників. ВIДЕО

Воїни 501-го окремого батальйону морської піхоти виявили схованки окупантів і атакували їх дронами-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17821) знищення (7558)


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ребята, бог в помощь, а кацабам люцифера на больное место
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19.10.2024 15:46 Відповісти
Тут не дрони-камікадзе, тут кацапи-камікадзе! 😁 Дрони - то лише знаряддя для здійснення кацапської волі. Їх ніхто не змушував закінчувати життя так щвтдко і таким чином - цн буда їхня добра воля самовбивці.
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19.10.2024 16:04 Відповісти
Бедная корова....
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20.10.2024 10:57 Відповісти
 
 