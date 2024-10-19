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Сили оборони знищили російський комплекс артилерійської розвідки "Яструб-АВ" із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" з РСЗВ M142 "HIMARS" атакували російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Яструб-АВ" на Луганщині. Вартість ворожої техніки може сягати $250 мільйонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Українські захисники виявили та атакували схованки російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7558) HIMARS (310) 15 окрема бригада артрозвідки (10) Луганська область (4892)


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Слава Захисникам України !
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19.10.2024 16:20 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
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19.10.2024 16:23 Відповісти
так їм козлярам. іпать того пуйла. Слава ЗСУ!
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19.10.2024 16:36 Відповісти
 
 