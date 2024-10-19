Сили оборони знищили російський комплекс артилерійської розвідки "Яструб-АВ" із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО
Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" з РСЗВ M142 "HIMARS" атакували російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Яструб-АВ" на Луганщині. Вартість ворожої техніки може сягати $250 мільйонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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володимир омельянов
показати весь коментар19.10.2024 16:20 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Nestor Махно
показати весь коментар19.10.2024 16:23 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
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Vik Tor #521724
показати весь коментар19.10.2024 16:36 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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