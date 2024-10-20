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Новости
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Сибига посетит Турцию: особое внимание уделит "Плану победы"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

С 20 по 22 октября министр иностранных дел Андрей Сибига совершит визит в Турцию для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым вопросам украинско-турецкого сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, в Анкаре запланированы переговоры главы МИД Украины с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

"В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.

Особое внимание переговоров будет уделено "Плану победы", представленному президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Стамбуле Андрей Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.

Во время визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

Министр также посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции.

Автор: 

Турция (3500) Сибига Андрей (489)


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Топ комментарии
+4
"Стамбульські домовленості" спокою ОПі не дають, мабуть....
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20.10.2024 12:37 Ответить
+4
Титан вже продали - поїде продавати уран та литій?
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20.10.2024 12:40 Ответить
+3
Ці мерзотники уже не просто сміються над Українцями - вони кривляються і ржуть на нашій крові і кістках.
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20.10.2024 14:42 Ответить
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так, вже їздили до стамбула.
знову за своє?
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20.10.2024 12:36 Ответить
"Стамбульські домовленості" спокою ОПі не дають, мабуть....
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20.10.2024 12:37 Ответить
Титан вже продали - поїде продавати уран та литій?
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20.10.2024 12:40 Ответить
Всі призначення шашличної пошесті -це українська версія " тупого і ще тупішого".
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20.10.2024 13:04 Ответить
капец дебилы
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20.10.2024 13:09 Ответить
Пусті екскурсії продовжуються ДЕ ЗБРОЯ ДЛЯ ЗСУ???.
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20.10.2024 13:21 Ответить
Турція економічно допомагає раші вести війну та обходити санкції, а ми їдемо про щось там домовлятись? Коли наш міністр закордонних справ востаннє був у Фінляндії, Швеції, Норвегії? Про Австралію і Нову Зеландію взагалі забули. Ці країни значно ближчі нам за цінностями.
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20.10.2024 14:11 Ответить
Сибіга увагу "плану перемоги" приділить - бо Єрмак прослідкує.

А чи приділить увагу тому "плану" Туреччина ? - навряд.
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20.10.2024 14:17 Ответить
Ці мерзотники уже не просто сміються над Українцями - вони кривляються і ржуть на нашій крові і кістках.
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20.10.2024 14:42 Ответить
потрібно де-що підкоректувати із минулих Стамбульських збіговиськ ,щодо здачі певних українських територій і нейтральний статус ,та кількість ЗСУ і мацковський "сатанат" в Україні...
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20.10.2024 14:43 Ответить
Там зараз тепло, опублікуйте фото та список делегації, цікаво там буде багато зі схожими прізвищами, може й зоряна перевершите з його місієй порятунку в свій час?
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20.10.2024 16:17 Ответить
 
 