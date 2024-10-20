Сибига посетит Турцию: особое внимание уделит "Плану победы"

С 20 по 22 октября министр иностранных дел Андрей Сибига совершит визит в Турцию для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым вопросам украинско-турецкого сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, в Анкаре запланированы переговоры главы МИД Украины с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

"В фокусе переговоров будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.

Особое внимание переговоров будет уделено "Плану победы", представленному президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира как пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Стамбуле Андрей Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.

Во время визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

Министр также посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции.