Сибіга відвідає Туреччину: особливу увагу приділить "Плану перемоги"

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, в Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

Особлива увага переговорів буде приділена "Плану перемоги", представленому президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у Стамбулі Андрій Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

Під час візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Міністр також відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.