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Новини
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Сибіга відвідає Туреччину: особливу увагу приділить "Плану перемоги"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, в Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

Особлива увага переговорів буде приділена "Плану перемоги", представленому президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у Стамбулі Андрій Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024", де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

Під час візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Міністр також відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.

Автор: 

Туреччина (3627) Сибіга Андрій (494)


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Топ коментарі
+4
"Стамбульські домовленості" спокою ОПі не дають, мабуть....
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20.10.2024 12:37 Відповісти
+4
Титан вже продали - поїде продавати уран та литій?
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20.10.2024 12:40 Відповісти
+3
Ці мерзотники уже не просто сміються над Українцями - вони кривляються і ржуть на нашій крові і кістках.
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20.10.2024 14:42 Відповісти
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так, вже їздили до стамбула.
знову за своє?
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20.10.2024 12:36 Відповісти
"Стамбульські домовленості" спокою ОПі не дають, мабуть....
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20.10.2024 12:37 Відповісти
Титан вже продали - поїде продавати уран та литій?
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20.10.2024 12:40 Відповісти
Всі призначення шашличної пошесті -це українська версія " тупого і ще тупішого".
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20.10.2024 13:04 Відповісти
капец дебилы
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20.10.2024 13:09 Відповісти
Пусті екскурсії продовжуються ДЕ ЗБРОЯ ДЛЯ ЗСУ???.
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20.10.2024 13:21 Відповісти
Турція економічно допомагає раші вести війну та обходити санкції, а ми їдемо про щось там домовлятись? Коли наш міністр закордонних справ востаннє був у Фінляндії, Швеції, Норвегії? Про Австралію і Нову Зеландію взагалі забули. Ці країни значно ближчі нам за цінностями.
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20.10.2024 14:11 Відповісти
Сибіга увагу "плану перемоги" приділить - бо Єрмак прослідкує.

А чи приділить увагу тому "плану" Туреччина ? - навряд.
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20.10.2024 14:17 Відповісти
Ці мерзотники уже не просто сміються над Українцями - вони кривляються і ржуть на нашій крові і кістках.
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20.10.2024 14:42 Відповісти
потрібно де-що підкоректувати із минулих Стамбульських збіговиськ ,щодо здачі певних українських територій і нейтральний статус ,та кількість ЗСУ і мацковський "сатанат" в Україні...
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20.10.2024 14:43 Відповісти
Там зараз тепло, опублікуйте фото та список делегації, цікаво там буде багато зі схожими прізвищами, може й зоряна перевершите з його місієй порятунку в свій час?
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20.10.2024 16:17 Відповісти
 
 