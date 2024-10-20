Руководитель теруправления БЭБ в Полтавской области Пахниц задекларировал $6,5 млн наличными и одномоторный самолет, - декларация

Руководитель территориального управления БЭБ в Полтавской области Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год задекларировал наличные сбережения в размере 6,5 миллиона долларов, одномоторный самолет Socata TB 20 GT, а также автомобили, десятки земельных участков, квартиры, паркоместа и жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию чиновника.

Среди ценного имущества он также задекларировал несколько единиц охотничьего нарезного оружия, автомобили, полуприцепы. Есть также у него недвижимость в Словакии.

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Заметим, что указанный в декларации самолет Socata TB 20 GT принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс". По данным местного СМИ, Пахниц был его бенефициаром, самолет с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов.



