Руководитель теруправления БЭБ в Полтавской области Пахниц задекларировал $6,5 млн наличными и одномоторный самолет, - декларация
Руководитель территориального управления БЭБ в Полтавской области Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год задекларировал наличные сбережения в размере 6,5 миллиона долларов, одномоторный самолет Socata TB 20 GT, а также автомобили, десятки земельных участков, квартиры, паркоместа и жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию чиновника.
Среди ценного имущества он также задекларировал несколько единиц охотничьего нарезного оружия, автомобили, полуприцепы. Есть также у него недвижимость в Словакии.
Заметим, что указанный в декларации самолет Socata TB 20 GT принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс". По данным местного СМИ, Пахниц был его бенефициаром, самолет с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов.
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Тому і зачекалися нас ЄС і ната ...
А Зєля своїх старається захищати - так що ніц тому літаючому ''бебівцю'' не буде.
Хіба, можливо збільшать преміальні...
Зеленський чесно виконує свою передвиборчу програму - ''Закінчення епохи бідності''.
Просто в нього був список своїх людей, в яких епоха бідності завершилась.
Він не обіцяв закінчення епохи бідності всім громадянам України.
Але Наймудріший у світі Український народ вирішив інакше.
''Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч по-вилазьте''.
Сумно...
Але потрібно боротись.
Не довіряє банківській системі.
Як його у БЕБ приймали ??
прокуратура з 98, донецькі, Тарута, Коломойський, в березні 2014 (!) став в.о. прокурора Дніпропетровської області, Основа, і знов згодився в БЕБ в 2022. Професіонал.
А поїде в ЄС то втратить джерело доходів і будуть тільки витрати.
А в подальшому кожен претендент на найвищу за рангом посаду має підпадати під дію https://x.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=**********************&s=19 Антикорупційної застави , коли все придбане ним майно автоматично переходить у власність Держави чи територіальної громади, допоки не буде доведено його некорупційне походження.
Схиляю голову низько перед вами !!!
І молюся щоб мотлох в Україні був заметений в одну смердючу яму !!
Закінчиться крадівництво - закінчиться війна.
Наразі на посаду керівника Територіального управління БЕБ у Полтавській області призначено Олега Вікторовича Пахніца
Нагадаємо також, що керівником Волинського ТУ БЕБ став також бувший прокурор Сергій Юлдашев, - батько якого був помічником нардепа-зрадника Рената Кузьміна, кар'єра якого пішла в гору, коли Кузьмін став першим заступником генпрокурора Пшонки
Адже ж не Boeing все таки !
у них нова мулька тепер-
задекларував, значить все чесно
Тільки за вашими методичками "збагатився, в 100500 разів" один Порошенко