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Руководитель теруправления БЭБ в Полтавской области Пахниц задекларировал $6,5 млн наличными и одномоторный самолет, - декларация

Олег Пахніц

Руководитель территориального управления БЭБ в Полтавской области Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год задекларировал наличные сбережения в размере 6,5 миллиона долларов, одномоторный самолет Socata TB 20 GT, а также автомобили, десятки земельных участков, квартиры, паркоместа и жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию чиновника.

Среди ценного имущества он также задекларировал несколько единиц охотничьего нарезного оружия, автомобили, полуприцепы. Есть также у него недвижимость в Словакии.

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Заметим, что указанный в декларации самолет Socata TB 20 GT принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс". По данным местного СМИ, Пахниц был его бенефициаром, самолет с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов.

Пахніц декларація
Пахніц декларація

Автор: 

декларация (1366) Бюро экономической безопасности (211) Полтавская область (1184)


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Топ комментарии
+65
Бюро економічної безпеки, БЕБ є правоохоронним органом, який розслідує кримінальні порушення в економіці.

Бджоли проти меду.
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20.10.2024 15:50 Ответить
+47
Країна мрії!

Насправді,держава прогнила скрізь!
Кожен мало-мальський поліцейський-заможня людина,що має бронювання,пільги від держави і оформить ще собі інвалідність в 25 через травму в кабінеті при ознайомленні з карною справою .Коли діти черкаського терапевта ,що володіє десятками квартир займають посади в ОВА та радники ***********,то це вже пиз...ець.
А захищати оцю всю пиз..оту підуть металурги,хлібороби та звичайні громадяни......Жахливо!!!
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20.10.2024 15:52 Ответить
+42
На двомоторний грошей не хватило. Ніщєброт...
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20.10.2024 15:47 Ответить
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Не брешіть. За 20 не воюють, це точно.
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20.10.2024 18:43 Ответить
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20.10.2024 17:29 Ответить
Зато як Петро Бампер: чисто та прозоро !)))
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20.10.2024 17:37 Ответить
...хачапури торговал, куртками торговал, Соней торговал, и имел уважение...
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20.10.2024 17:38 Ответить
.... головне накосити грошенят ,як і вся патужна команда, і вчасно втекти до Європи з повними кишенями , щоб же ж видно було, не злидні ж ми всі в Україні, а що є багаті у нас ,дарма, що злодії.
Тому і зачекалися нас ЄС і ната ...
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20.10.2024 17:45 Ответить
якесь прізвище незвичне......пахніц..
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20.10.2024 17:47 Ответить
Справжнє кошерне - ''соплємєннік'' Зєлі.
А Зєля своїх старається захищати - так що ніц тому літаючому ''бебівцю'' не буде.
Хіба, можливо збільшать преміальні...
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20.10.2024 18:11 Ответить
А по факту Смердич
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20.10.2024 22:01 Ответить
А що ви хотіли..?
Зеленський чесно виконує свою передвиборчу програму - ''Закінчення епохи бідності''.
Просто в нього був список своїх людей, в яких епоха бідності завершилась.
Він не обіцяв закінчення епохи бідності всім громадянам України.
Але Наймудріший у світі Український народ вирішив інакше.
''Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч по-вилазьте''.
Сумно...
Але потрібно боротись.
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20.10.2024 17:51 Ответить
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) https://www.youtube.com/watch?v=ZSfZXlhYLoU
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21.10.2024 07:51 Ответить
І це лише маленький камінчик величезної корупційної пираміди, збудованної в Україні.
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20.10.2024 17:56 Ответить
Готівкові кошти 6,5 млн долярів. Це мабуть у підземному броньованому сховищі.

Не довіряє банківській системі.

Як його у БЕБ приймали ??
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20.10.2024 18:46 Ответить
як і всюди, свої люди приймали, за послугу.
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21.10.2024 11:19 Ответить
біографія - просто фейерверк
прокуратура з 98, донецькі, Тарута, Коломойський, в березні 2014 (!) став в.о. прокурора Дніпропетровської області, Основа, і знов згодився в БЕБ в 2022. Професіонал.
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20.10.2024 19:03 Ответить
Яка **** дайте йому ще і премію може удавиця .
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20.10.2024 19:19 Ответить
В атаку за Батьківщину! В атаку за Пахнівця!
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20.10.2024 19:30 Ответить
З такими грошима давно б звільнився і поїхав до Європи, поки не спіймали. Жадібність до цугундера доведе.
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20.10.2024 19:32 Ответить
Нідочого не доведе, навіть якщо зараз його знімуть, за півроку, коли змі забудуть або поновиться із отриманням компенсації, або на якомусь іншому теплому місці в іншому відомстві або навіть області.

А поїде в ЄС то втратить джерело доходів і будуть тільки витрати.
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20.10.2024 21:49 Ответить
Да это мало.!
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20.10.2024 19:38 Ответить
Утібоземой , керівничка "Бабиного Яру" розочка тапанова " заробила" майже 10 млн за рік, оце кадри в " молодій команді"!
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20.10.2024 19:42 Ответить
Таваґісчь Ліфшиц
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20.10.2024 19:48 Ответить
воно задекларувало... !!! А пояснити, звідкіля взялося...!?!? Наколядував ???
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20.10.2024 20:13 Ответить
Треба перевірити чи він не є однокровним родичем тієї Крупи. Хоча, якщо так подивитися відсторонено, то виявиться що всі ці ******** є близькими родичами якщо не по крові, то точно по духу.
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20.10.2024 20:16 Ответить
У ЗМІ сказали Крупа є родичкою хряка Стефанчука
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21.10.2024 13:27 Ответить
Де взяв? Оце економічно забеспечився !Чергова гнида.
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20.10.2024 20:16 Ответить
Все це майно має бути вилучене у того пахніца і його родичів, як і у всіх чиновників, які наразі перебувають на вищих щаблях влади, в дохід Держави.
А в подальшому кожен претендент на найвищу за рангом посаду має підпадати під дію https://x.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=**********************&s=19 Антикорупційної застави , коли все придбане ним майно автоматично переходить у власність Держави чи територіальної громади, допоки не буде доведено його некорупційне походження.
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20.10.2024 20:18 Ответить
спочатку переходить, а потім доводить? у тебе з гловою все в порядку, хоча що я питаю. про презумпцію невинуватості чуло? чи слава дідоф нкеведешних спокою не дає? це не в захист цього ліфшица чи пахвіца, а в загальному.
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20.10.2024 21:42 Ответить
Так. Це було б дуже добре. Не хочеш доводити - не лізь у владу.
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20.10.2024 22:42 Ответить
спочатку доводить, а якщо ні - конфіскація, може так логічніше?
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21.10.2024 09:17 Ответить
Вище написано-"під заставу". Чим ви читаєте?
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21.10.2024 10:32 Ответить
ти в очі довбешся? в тому коментарі під яким я писав, немає "під заставу"
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21.10.2024 12:03 Ответить
Вибачаюсь, читайте не сракою. Вона читає не вірно.
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21.10.2024 12:07 Ответить
воно взагалі не читає, а тільки тупі коментарі строчить, а потім адмінам скаржиться.
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21.10.2024 12:10 Ответить
Наколядував
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20.10.2024 21:03 Ответить
Ось вона, нова «еліта» стара набридла, несіть нову, стара хоч якісь підприємства мала, банки, бізнеси, те се, а тут гроші з повітря…ну а що таке, люди самі несуть, чого б не брати..
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20.10.2024 21:21 Ответить
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20.10.2024 21:21 Ответить
Неактуально, дешева радянська пропаганда. Ну по нашому, тут "ржущого" мудрого наріда невистача.
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21.10.2024 07:55 Ответить
Херлуф Бідструп назавжди увійшов у корифеї жорсткої художньої сатири усіх режимів...
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21.10.2024 14:06 Ответить
з таким грошима і на волі?
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20.10.2024 21:44 Ответить
Це його примусили кацапи нахапати та задекларувати!! Бо українські можновладці не виставляють свої статки на показ,живуть скромно,на заробітну плату!
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20.10.2024 22:08 Ответить
В Україні сталася підміна багатьох понять про чесність , справедливість , просто порядність . Але паростки на щастя залишилися, тому фронт тримається , тому батько загиблого сина не втікає а продовжує воювати , і син загиблого батька не оформляє інвалідність а проситься в штурмовики . І дівчинка яка могла б жити в достатку і спокоі вибирає ТІЛЬКИ боротьбу і можливо смерть !!!
Схиляю голову низько перед вами !!!
І молюся щоб мотлох в Україні був заметений в одну смердючу яму !!
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20.10.2024 22:45 Ответить
Як говорив батько " Не вмієш красти, працюй за платню "
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20.10.2024 22:53 Ответить
Да ну нахер, що за маячня.
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21.10.2024 07:57 Ответить
Так вот ты какой "Призрак Киева".
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20.10.2024 23:21 Ответить
Мабуть інвалід 2 групи.....бо перша група уся в Раді та не декларує,щоб вороги не заздрили,як живуть в Україні народні слуги!! Слава Україні!
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20.10.2024 23:25 Ответить
Війна в Україні то є звичайний наслідок побудованої системи систематичного і планового крадівництво, яке вилазить зі всіх боків саме через війну. І доки це крадівництво триватиме, доки буде війна, бо саме воно є головним союзником Путіна, і навіть не Китай чи Північна Корея.
Закінчиться крадівництво - закінчиться війна.
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21.10.2024 00:57 Ответить
Територіальне управління БЕБ у Полтавській області формує команду і… знову з бувших прокурорських часів Януковича…

Наразі на посаду керівника Територіального управління БЕБ у Полтавській області призначено Олега Вікторовича Пахніца

Нагадаємо також, що керівником Волинського ТУ БЕБ став також бувший прокурор Сергій Юлдашев, - батько якого був помічником нардепа-зрадника Рената Кузьміна, кар'єра якого пішла в гору, коли Кузьмін став першим заступником генпрокурора Пшонки
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21.10.2024 01:13 Ответить
Напевно бабця за продану петрушку купила бо просто інакшого шляху НЕМА .
Адже ж не Boeing все таки !
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21.10.2024 04:44 Ответить
і все це нажито непосильним трудом
у них нова мулька тепер-
задекларував, значить все чесно
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21.10.2024 06:28 Ответить
Твоє місце НА ЗОНІ! Коли ви нажретеся? Мабуть теж ІНВАЛІД?
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21.10.2024 08:42 Ответить
Так він інвалід, чи ні?
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21.10.2024 08:46 Ответить
ти ба...диви який "профі" - сразу и самолет прибарахлил что б было на чем в Словаччину свалить
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21.10.2024 09:09 Ответить
Ні ви що таке подумали?! Він ним ночами шахеди збиває ! Йому Звізду потрібно присвоїти
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21.10.2024 10:55 Ответить
Ну ви прям як діти малі. Що тут дивного при таких посадах чиновників, які по суті кришують владу?
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21.10.2024 09:38 Ответить
Українська Держава має бути перезаснована, бо інакше нам *****...
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21.10.2024 09:41 Ответить
Слуги кажуть, що хочуть реформувати митницю за зразком як БЕБ. Так виходить вона вже рефомована саме так. Можна ставити "галочку", ще одна реформа зроблена успішно.
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21.10.2024 10:12 Ответить
Інвалід,подвійне громадянство,діти навчаються за кордоном,жінка народжує в США, нерухомість в Європі і💯 т.д.і т.п.ЦЕ МИ ІНВАЛІДИ💯
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21.10.2024 10:16 Ответить
А якби ще перевірити, скільки він НЕ задекларував…
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21.10.2024 10:41 Ответить
талант!
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21.10.2024 11:31 Ответить
Ви гонітє панове, ця країна приречена на сомалійський шлях без чинних територій на 55%.
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21.10.2024 12:51 Ответить
подрабатывает грузчиком по ночам, поэтому хорошо живет. не завидуйте и не скиглите, берите лопаты.
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21.10.2024 14:04 Ответить
Сиротка!
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21.10.2024 14:21 Ответить
Кругом гній лізе. Треба ампутувати цю гангрену, а то загинемо всі.
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21.10.2024 16:49 Ответить
Убоп, беб, СБУ, МВС, прокурорчики та інші абвгдейки - там жодної порядної людини не було і не має, та й невідомо чи буде у найближчому майбутньому...
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21.10.2024 18:13 Ответить
Тому і не дивні "інваліди", яйця по 17 грн за шт, квартири, елітні авто, втікаючи закордон. Як казав нєзабвєнний ММ: что проізводім, то внутрі себя і потребляем". Що мусимо розслідувати- те і використовуємо. Ну, зелепутінці-73, оце б і вам таке?
Тільки за вашими методичками "збагатився, в 100500 разів" один Порошенко
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22.10.2024 08:16 Ответить
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