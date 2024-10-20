Керівник теруправління БЕБ на Полтавщині Пахніц задекларував $6,5 млн готівкою та одномоторний літак, - декларація
Керівник територіального управління БЕБ у Полтавській області Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік задекларував готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів, одномоторний літак Socata TB 20 GT, а також автівки, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на декларацію чиновника.
Серед цінного майна він також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Є також у нього нерухомість у Словаччині.
Зауважимо, що вказаний у декларації літак Socata TB 20 GT належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес". За даними місцевого ЗМІ, Пахніц був його бенефіціаром, літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів.
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Тому і зачекалися нас ЄС і ната ...
А Зєля своїх старається захищати - так що ніц тому літаючому ''бебівцю'' не буде.
Хіба, можливо збільшать преміальні...
Зеленський чесно виконує свою передвиборчу програму - ''Закінчення епохи бідності''.
Просто в нього був список своїх людей, в яких епоха бідності завершилась.
Він не обіцяв закінчення епохи бідності всім громадянам України.
Але Наймудріший у світі Український народ вирішив інакше.
''Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч по-вилазьте''.
Сумно...
Але потрібно боротись.
Не довіряє банківській системі.
Як його у БЕБ приймали ??
прокуратура з 98, донецькі, Тарута, Коломойський, в березні 2014 (!) став в.о. прокурора Дніпропетровської області, Основа, і знов згодився в БЕБ в 2022. Професіонал.
А поїде в ЄС то втратить джерело доходів і будуть тільки витрати.
А в подальшому кожен претендент на найвищу за рангом посаду має підпадати під дію https://x.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=**********************&s=19 Антикорупційної застави , коли все придбане ним майно автоматично переходить у власність Держави чи територіальної громади, допоки не буде доведено його некорупційне походження.
Схиляю голову низько перед вами !!!
І молюся щоб мотлох в Україні був заметений в одну смердючу яму !!
Закінчиться крадівництво - закінчиться війна.
Наразі на посаду керівника Територіального управління БЕБ у Полтавській області призначено Олега Вікторовича Пахніца
Нагадаємо також, що керівником Волинського ТУ БЕБ став також бувший прокурор Сергій Юлдашев, - батько якого був помічником нардепа-зрадника Рената Кузьміна, кар'єра якого пішла в гору, коли Кузьмін став першим заступником генпрокурора Пшонки
Адже ж не Boeing все таки !
у них нова мулька тепер-
задекларував, значить все чесно
Тільки за вашими методичками "збагатився, в 100500 разів" один Порошенко