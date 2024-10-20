Керівник теруправління БЕБ на Полтавщині Пахніц задекларував $6,5 млн готівкою та одномоторний літак, - декларація

Керівник територіального управління БЕБ у Полтавській області Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік задекларував готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів, одномоторний літак Socata TB 20 GT, а також автівки, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на декларацію чиновника.

Серед цінного майна він також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Є також у нього нерухомість у Словаччині.

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Зауважимо, що вказаний у декларації літак Socata TB 20 GT належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес". За даними місцевого ЗМІ, Пахніц був його бенефіціаром, літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів.



