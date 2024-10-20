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Керівник теруправління БЕБ на Полтавщині Пахніц задекларував $6,5 млн готівкою та одномоторний літак, - декларація

Олег Пахніц

Керівник територіального управління БЕБ у Полтавській області Олег Пахніц у річній декларації за 2023 рік задекларував готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів, одномоторний літак Socata TB 20 GT, а також автівки, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на декларацію чиновника.

Серед цінного майна він також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи.  Є також у нього нерухомість у Словаччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатку Хмельницької міськради викрито на незаконному збагаченні на $1,5 млн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зауважимо, що вказаний у декларації літак Socata TB 20 GT належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес". За даними місцевого ЗМІ, Пахніц був його бенефіціаром, літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів.

Пахніц декларація
Пахніц декларація

Автор: 

декларація (1437) Бюро економічної безпеки (645) Полтавська область (1140)


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Топ коментарі
+65
Бюро економічної безпеки, БЕБ є правоохоронним органом, який розслідує кримінальні порушення в економіці.

Бджоли проти меду.
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20.10.2024 15:50 Відповісти
+47
Країна мрії!

Насправді,держава прогнила скрізь!
Кожен мало-мальський поліцейський-заможня людина,що має бронювання,пільги від держави і оформить ще собі інвалідність в 25 через травму в кабінеті при ознайомленні з карною справою .Коли діти черкаського терапевта ,що володіє десятками квартир займають посади в ОВА та радники ***********,то це вже пиз...ець.
А захищати оцю всю пиз..оту підуть металурги,хлібороби та звичайні громадяни......Жахливо!!!
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20.10.2024 15:52 Відповісти
+42
На двомоторний грошей не хватило. Ніщєброт...
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20.10.2024 15:47 Відповісти
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Не брешіть. За 20 не воюють, це точно.
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20.10.2024 18:43 Відповісти
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20.10.2024 17:29 Відповісти
Зато як Петро Бампер: чисто та прозоро !)))
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20.10.2024 17:37 Відповісти
...хачапури торговал, куртками торговал, Соней торговал, и имел уважение...
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20.10.2024 17:38 Відповісти
.... головне накосити грошенят ,як і вся патужна команда, і вчасно втекти до Європи з повними кишенями , щоб же ж видно було, не злидні ж ми всі в Україні, а що є багаті у нас ,дарма, що злодії.
Тому і зачекалися нас ЄС і ната ...
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20.10.2024 17:45 Відповісти
якесь прізвище незвичне......пахніц..
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20.10.2024 17:47 Відповісти
Справжнє кошерне - ''соплємєннік'' Зєлі.
А Зєля своїх старається захищати - так що ніц тому літаючому ''бебівцю'' не буде.
Хіба, можливо збільшать преміальні...
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20.10.2024 18:11 Відповісти
А по факту Смердич
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20.10.2024 22:01 Відповісти
А що ви хотіли..?
Зеленський чесно виконує свою передвиборчу програму - ''Закінчення епохи бідності''.
Просто в нього був список своїх людей, в яких епоха бідності завершилась.
Він не обіцяв закінчення епохи бідності всім громадянам України.
Але Наймудріший у світі Український народ вирішив інакше.
''Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч по-вилазьте''.
Сумно...
Але потрібно боротись.
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20.10.2024 17:51 Відповісти
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) https://www.youtube.com/watch?v=ZSfZXlhYLoU
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21.10.2024 07:51 Відповісти
І це лише маленький камінчик величезної корупційної пираміди, збудованної в Україні.
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20.10.2024 17:56 Відповісти
Готівкові кошти 6,5 млн долярів. Це мабуть у підземному броньованому сховищі.

Не довіряє банківській системі.

Як його у БЕБ приймали ??
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20.10.2024 18:46 Відповісти
як і всюди, свої люди приймали, за послугу.
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21.10.2024 11:19 Відповісти
біографія - просто фейерверк
прокуратура з 98, донецькі, Тарута, Коломойський, в березні 2014 (!) став в.о. прокурора Дніпропетровської області, Основа, і знов згодився в БЕБ в 2022. Професіонал.
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20.10.2024 19:03 Відповісти
Яка **** дайте йому ще і премію може удавиця .
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20.10.2024 19:19 Відповісти
В атаку за Батьківщину! В атаку за Пахнівця!
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20.10.2024 19:30 Відповісти
З такими грошима давно б звільнився і поїхав до Європи, поки не спіймали. Жадібність до цугундера доведе.
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20.10.2024 19:32 Відповісти
Нідочого не доведе, навіть якщо зараз його знімуть, за півроку, коли змі забудуть або поновиться із отриманням компенсації, або на якомусь іншому теплому місці в іншому відомстві або навіть області.

А поїде в ЄС то втратить джерело доходів і будуть тільки витрати.
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20.10.2024 21:49 Відповісти
Да это мало.!
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20.10.2024 19:38 Відповісти
Утібоземой , керівничка "Бабиного Яру" розочка тапанова " заробила" майже 10 млн за рік, оце кадри в " молодій команді"!
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20.10.2024 19:42 Відповісти
Таваґісчь Ліфшиц
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20.10.2024 19:48 Відповісти
воно задекларувало... !!! А пояснити, звідкіля взялося...!?!? Наколядував ???
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20.10.2024 20:13 Відповісти
Треба перевірити чи він не є однокровним родичем тієї Крупи. Хоча, якщо так подивитися відсторонено, то виявиться що всі ці ******** є близькими родичами якщо не по крові, то точно по духу.
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20.10.2024 20:16 Відповісти
У ЗМІ сказали Крупа є родичкою хряка Стефанчука
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21.10.2024 13:27 Відповісти
Де взяв? Оце економічно забеспечився !Чергова гнида.
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20.10.2024 20:16 Відповісти
Все це майно має бути вилучене у того пахніца і його родичів, як і у всіх чиновників, які наразі перебувають на вищих щаблях влади, в дохід Держави.
А в подальшому кожен претендент на найвищу за рангом посаду має підпадати під дію https://x.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=**********************&s=19 Антикорупційної застави , коли все придбане ним майно автоматично переходить у власність Держави чи територіальної громади, допоки не буде доведено його некорупційне походження.
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20.10.2024 20:18 Відповісти
спочатку переходить, а потім доводить? у тебе з гловою все в порядку, хоча що я питаю. про презумпцію невинуватості чуло? чи слава дідоф нкеведешних спокою не дає? це не в захист цього ліфшица чи пахвіца, а в загальному.
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20.10.2024 21:42 Відповісти
Так. Це було б дуже добре. Не хочеш доводити - не лізь у владу.
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20.10.2024 22:42 Відповісти
спочатку доводить, а якщо ні - конфіскація, може так логічніше?
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21.10.2024 09:17 Відповісти
Вище написано-"під заставу". Чим ви читаєте?
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21.10.2024 10:32 Відповісти
ти в очі довбешся? в тому коментарі під яким я писав, немає "під заставу"
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21.10.2024 12:03 Відповісти
Вибачаюсь, читайте не сракою. Вона читає не вірно.
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21.10.2024 12:07 Відповісти
воно взагалі не читає, а тільки тупі коментарі строчить, а потім адмінам скаржиться.
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21.10.2024 12:10 Відповісти
Наколядував
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20.10.2024 21:03 Відповісти
Ось вона, нова «еліта» стара набридла, несіть нову, стара хоч якісь підприємства мала, банки, бізнеси, те се, а тут гроші з повітря…ну а що таке, люди самі несуть, чого б не брати..
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20.10.2024 21:21 Відповісти
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20.10.2024 21:21 Відповісти
Неактуально, дешева радянська пропаганда. Ну по нашому, тут "ржущого" мудрого наріда невистача.
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21.10.2024 07:55 Відповісти
Херлуф Бідструп назавжди увійшов у корифеї жорсткої художньої сатири усіх режимів...
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21.10.2024 14:06 Відповісти
з таким грошима і на волі?
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20.10.2024 21:44 Відповісти
Це його примусили кацапи нахапати та задекларувати!! Бо українські можновладці не виставляють свої статки на показ,живуть скромно,на заробітну плату!
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20.10.2024 22:08 Відповісти
В Україні сталася підміна багатьох понять про чесність , справедливість , просто порядність . Але паростки на щастя залишилися, тому фронт тримається , тому батько загиблого сина не втікає а продовжує воювати , і син загиблого батька не оформляє інвалідність а проситься в штурмовики . І дівчинка яка могла б жити в достатку і спокоі вибирає ТІЛЬКИ боротьбу і можливо смерть !!!
Схиляю голову низько перед вами !!!
І молюся щоб мотлох в Україні був заметений в одну смердючу яму !!
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20.10.2024 22:45 Відповісти
Як говорив батько " Не вмієш красти, працюй за платню "
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20.10.2024 22:53 Відповісти
Да ну нахер, що за маячня.
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21.10.2024 07:57 Відповісти
Так вот ты какой "Призрак Киева".
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20.10.2024 23:21 Відповісти
Мабуть інвалід 2 групи.....бо перша група уся в Раді та не декларує,щоб вороги не заздрили,як живуть в Україні народні слуги!! Слава Україні!
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20.10.2024 23:25 Відповісти
Війна в Україні то є звичайний наслідок побудованої системи систематичного і планового крадівництво, яке вилазить зі всіх боків саме через війну. І доки це крадівництво триватиме, доки буде війна, бо саме воно є головним союзником Путіна, і навіть не Китай чи Північна Корея.
Закінчиться крадівництво - закінчиться війна.
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21.10.2024 00:57 Відповісти
Територіальне управління БЕБ у Полтавській області формує команду і… знову з бувших прокурорських часів Януковича…

Наразі на посаду керівника Територіального управління БЕБ у Полтавській області призначено Олега Вікторовича Пахніца

Нагадаємо також, що керівником Волинського ТУ БЕБ став також бувший прокурор Сергій Юлдашев, - батько якого був помічником нардепа-зрадника Рената Кузьміна, кар'єра якого пішла в гору, коли Кузьмін став першим заступником генпрокурора Пшонки
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21.10.2024 01:13 Відповісти
Напевно бабця за продану петрушку купила бо просто інакшого шляху НЕМА .
Адже ж не Boeing все таки !
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21.10.2024 04:44 Відповісти
і все це нажито непосильним трудом
у них нова мулька тепер-
задекларував, значить все чесно
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21.10.2024 06:28 Відповісти
Твоє місце НА ЗОНІ! Коли ви нажретеся? Мабуть теж ІНВАЛІД?
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21.10.2024 08:42 Відповісти
Так він інвалід, чи ні?
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21.10.2024 08:46 Відповісти
ти ба...диви який "профі" - сразу и самолет прибарахлил что б было на чем в Словаччину свалить
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21.10.2024 09:09 Відповісти
Ні ви що таке подумали?! Він ним ночами шахеди збиває ! Йому Звізду потрібно присвоїти
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21.10.2024 10:55 Відповісти
Ну ви прям як діти малі. Що тут дивного при таких посадах чиновників, які по суті кришують владу?
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21.10.2024 09:38 Відповісти
Українська Держава має бути перезаснована, бо інакше нам *****...
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21.10.2024 09:41 Відповісти
Слуги кажуть, що хочуть реформувати митницю за зразком як БЕБ. Так виходить вона вже рефомована саме так. Можна ставити "галочку", ще одна реформа зроблена успішно.
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21.10.2024 10:12 Відповісти
Інвалід,подвійне громадянство,діти навчаються за кордоном,жінка народжує в США, нерухомість в Європі і💯 т.д.і т.п.ЦЕ МИ ІНВАЛІДИ💯
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21.10.2024 10:16 Відповісти
А якби ще перевірити, скільки він НЕ задекларував…
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21.10.2024 10:41 Відповісти
талант!
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21.10.2024 11:31 Відповісти
Ви гонітє панове, ця країна приречена на сомалійський шлях без чинних територій на 55%.
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21.10.2024 12:51 Відповісти
подрабатывает грузчиком по ночам, поэтому хорошо живет. не завидуйте и не скиглите, берите лопаты.
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21.10.2024 14:04 Відповісти
Сиротка!
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21.10.2024 14:21 Відповісти
Кругом гній лізе. Треба ампутувати цю гангрену, а то загинемо всі.
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21.10.2024 16:49 Відповісти
Убоп, беб, СБУ, МВС, прокурорчики та інші абвгдейки - там жодної порядної людини не було і не має, та й невідомо чи буде у найближчому майбутньому...
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21.10.2024 18:13 Відповісти
Тому і не дивні "інваліди", яйця по 17 грн за шт, квартири, елітні авто, втікаючи закордон. Як казав нєзабвєнний ММ: что проізводім, то внутрі себя і потребляем". Що мусимо розслідувати- те і використовуємо. Ну, зелепутінці-73, оце б і вам таке?
Тільки за вашими методичками "збагатився, в 100500 разів" один Порошенко
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22.10.2024 08:16 Відповісти
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