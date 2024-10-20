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В северокорейской ракете, сбитой в Украине, обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства, - Сибига

У збитій в Україні північнокорейській ракеті знайшли західні деталі

Украина обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства, в сбитой северокорейской ракете.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства", - написал он.

Он также призвал "союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, укрепить наш воздушный щит".

Также читайте: Разведка Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера, который участвовал в ракетном обстреле Украины. ФОТО

Автор: 

КНДР (1225) ракеты (3610) Сибига Андрей (489)


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Топ комментарии
+17
Добре, Захід допанькався, тільки як? Скоріше за все ті деталі в північну корею потрапили через морсковію, або Китай. Тут інше питання, що північна корея під санкціями і виготовляє балістику в такій кількості, що ще передає кацапам, а Україна кожного місяця крім військової допомоги від західних партнерів отримує і мільярди доларів США і євро, то де наші ракети?
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20.10.2024 18:52 Ответить
+11
Захід допанькався з вузькоокими комуняками
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20.10.2024 18:44 Ответить
+9
Потужні санкції "ПРАЦЮЮТЬ"!
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20.10.2024 18:48 Ответить
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Захід допанькався з вузькоокими комуняками
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20.10.2024 18:44 Ответить
Добре, Захід допанькався, тільки як? Скоріше за все ті деталі в північну корею потрапили через морсковію, або Китай. Тут інше питання, що північна корея під санкціями і виготовляє балістику в такій кількості, що ще передає кацапам, а Україна кожного місяця крім військової допомоги від західних партнерів отримує і мільярди доларів США і євро, то де наші ракети?
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20.10.2024 18:52 Ответить
Вам в рифму?...
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20.10.2024 18:56 Ответить
В ашвальті?
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20.10.2024 18:58 Ответить
Спитай у зє, в яку моризильну дупу він засунув ту програму. Заодно поцікався, коли зє в своїй дупі випече
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20.10.2024 20:41 Ответить
Наші ракети в офшорах, в нерухомості, під матрасами, в елітних автівках, власних літаках і т.п....
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20.10.2024 20:13 Ответить
хто заважає нам закупити тіж самі компоненти і зклепати таку ж саму балістичну ракету?
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20.10.2024 20:34 Ответить
Потужні санкції "ПРАЦЮЮТЬ"!
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20.10.2024 18:48 Ответить
cкоро і по них полетить такими темпами
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20.10.2024 18:50 Ответить
Не полетить
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20.10.2024 19:57 Ответить
Полетить, це тільки питання часу.
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20.10.2024 20:00 Ответить
Було в новинах за нафтові санкції. Ну попалась якась фірма на порушенні, ну заплатила штраф посильний. І всім харашо...
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20.10.2024 18:58 Ответить
ну так вироблена продукція фірм зеленського постійно фіксується в рашці. може виправимо?
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20.10.2024 19:02 Ответить
Де грім-2 зеденти?
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20.10.2024 19:20 Ответить
Дебільні серіали на кштлалт слуги уродів не рахується?))
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20.10.2024 19:21 Ответить
Не перекладайте свої бажання на інших
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20.10.2024 20:54 Ответить
Генадійович, не надоїло? нагадую,розум в голові,а голова в тумбочці
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20.10.2024 19:32 Ответить
Яке ж ти дебільне, у нас шостий рік зрадники у владі, а тобі виродку все Порошенко у ретузи сере.
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20.10.2024 20:00 Ответить
"зелений"-це рашистський кондитерський виріб,котрий Україна і її народ почали обсмоктувати десь у 2016 роціі багато з них продовжують від задоволення, насолоджуватися до сьогодні...
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20.10.2024 20:03 Ответить
Санкції в дії
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20.10.2024 19:09 Ответить
Баблоси не пахнуть, навіть якщо ці баблоси від товариша Кіма, усе інше антураж, - "глибоке обурення/занепокоєння/стурбованість" і т.п. Економіка працює і баблоси рубаються за жорстокими законами ринку - де є попит, туди іде пропозиція, якщо у товариша Кіма є попит і він готовий щедро платити, то йому приватний західний бізнес, - мета діяльності якого отримання і максимізація прибутку, і цій меті підпорядкована діяльність західних урядів, - продасть хоч дідька лисого, аби тільки заплатив. А усілякі виправдовування жирних європейських і американських котиків розраховані лише на лохів, типу українців.
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20.10.2024 19:14 Ответить
Нічого нового, працюють по заповітам "картавого":
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20.10.2024 19:25 Ответить
с китая все
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20.10.2024 19:35 Ответить
Вспомнилось как журналист-идиот из Нью-Йорк Таймз рассказывал как кацапы таскают в мошонках с Запада аналоговые микросхемы за два доллара "в два раза дороже". Этих "компонентов" как мусора во всем мире. Невозможно контролировать.
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20.10.2024 19:55 Ответить
тоталітарні режими поставили на постійні зміни в базисі, а демократії - на підмарафечування старого фасаду надбудови, в догоду шопінгуючого лавандорафно-просекового, селфуючогося, шашликуючогося,... інстаграмного піплу..
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20.10.2024 20:04 Ответить
у ракеті немає чогось такого над секретного, контролери процесори та плати gprs можна купити будь-де у вільному доступі кілограмами.
постійно концетрнувати на цьому увагу це зебільна дурість, у час коли навіть Україна через сірі схеми з параші клістрони та двигуни купувала.
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20.10.2024 20:38 Ответить
В цих ракетах немає а в ракетному комплексі де є оптичне наведення, та з лазерним наведенням є компоненти подвійного призначення, про це давно пишуть журналісти що деякі китайські компанії купляють на заході та потім поставляють в КНДР, але після статей від урядів не відбулось ніякої реакції.

Та ще в штатах ніби ввели торгове ембарго проти поставок нових АІ чіпів та компонентів подвійного призначення до Китаю, але за роки того ембарго не оштрафували ні одну компанію яка це робить дальше. Більше того частина прототипів взагалі в косооких тестується.
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20.10.2024 21:20 Ответить
всі ці санкції чи імбарго до пердели, на парашу вже 3 рік не постачаються деталі для обслуговування викрадених літаків боїнг аербас і що ? знайшли шляхи постачання через 3-ті країни.
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20.10.2024 21:34 Ответить
Можете сказати як бойова авіація орків, що зкидає 3000 кабів в місяць, це близько 750-850 вильотів, обслуговує свої літаки при такому інтенсивному використанні, які повністю зроблені на західній авіоніці?

А я вам скажу, один із прикладів, французька компанія в Казахстані, обслуговує їх системи прицілювання, причому згідно договору, що нарили журналісти знає кінцевого замовника.
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20.10.2024 21:39 Ответить
я ж написав через 3 країни, всім насправді ***** на смерті українців, особливо лягушатникам, які спокійно ведуть бізнес на параші та обслуговують авіоніку на кацапських літаках.
хоча я мав на увазі все ж таки за цивільну авіацію.
За сьогоднішнього рівня глобалізації санкції та ембарга мають суто деклаційну силу.
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20.10.2024 21:45 Ответить
Тому що всі уряди через лобізм корпорацій, що отримують міліарди доходів, осліпли і не бачать тих порушень. До прикладу ні один корабель тіньового флоту які дальше возять орківськ нафту до цього часу не оштрафований хоча санкціям більше року.

Та що там тіньовий флот і корпорації, уряди Франції, Британії та Німеччини до цього часу мають цікаві економічні проекти з урядом Ірану.
Про це заявив голова МЗС Британії, що на поставку Іраном ракет раші вони ці проекти закриють і це типу будуть санкції. Б...ть і це на якомусь там десятиріччі санкцій проти та поставок шахедів в рашу.

Західний світ збожеволів, таке саме божевілля було перед Другою світовою війною, коли США кредитували нацистів а вся Європа поставляла туди обладнання для військової промисловості до самого вересня 39 року..
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20.10.2024 21:55 Ответить
як ти збираєшся штрафувати тіньовий флот ? якщо він сьогодні на одній офшорній прокладці а завтра на іншій ?.
Зажратий "захід" сам створив такі умови, отримуючи прибутки з брудний грошей.
нічого не зміниться, всіх все влаштовує.
Доки у країін осі зла, венесуела параша іран є необхідні світу ресурси, а це буде ще сотні років.
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20.10.2024 22:02 Ответить
А цей глашатий нічого про наші ракети не розповість?
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20.10.2024 20:48 Ответить
А плати може комити кожен і поштою переслати, це все таке, до мене ні як не дойде, чого Україна собі так комплектуючі не завозе, шо дібіли чі ідіоти чі кончені
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20.10.2024 20:52 Ответить
Выглядит забавно: одной рукой Запад поставляет Украине оружие, а другой средства для убийства украинцев.
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20.10.2024 20:59 Ответить
Some Chinese companies that have traded with North Korea have been accused of indirectly involving Western goods or technologies. For example, there have been cases where sanctioned items, including dual-use technologies (civilian items with potential military applications), might have originated from Western countries and were re-exported via China to North Korea.

По друге навіть Південна Корея дальше торгує з КНДР хоча доля невелика наразі 4% але всерівно сам факт. Також західні компанії з локалізацією в Китаї поставляють туди компоненти, та навіть через реекспорт компоененти подвійного призначення вироблені в США та в ЄС.
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20.10.2024 21:15 Ответить
Одной рукой помогают как бы ,,санкциями,, , другой рукой проявляют нам свою озабоченность

двуликий Запад или ( двуликий Анус)
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20.10.2024 21:50 Ответить
 
 