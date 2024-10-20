В северокорейской ракете, сбитой в Украине, обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства, - Сибига
Украина обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства, в сбитой северокорейской ракете.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства", - написал он.
Он также призвал "союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, укрепить наш воздушный щит".
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+17 Поділля16
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+11 Dmitriy Prudko
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постійно концетрнувати на цьому увагу це зебільна дурість, у час коли навіть Україна через сірі схеми з параші клістрони та двигуни купувала.
Та ще в штатах ніби ввели торгове ембарго проти поставок нових АІ чіпів та компонентів подвійного призначення до Китаю, але за роки того ембарго не оштрафували ні одну компанію яка це робить дальше. Більше того частина прототипів взагалі в косооких тестується.
А я вам скажу, один із прикладів, французька компанія в Казахстані, обслуговує їх системи прицілювання, причому згідно договору, що нарили журналісти знає кінцевого замовника.
хоча я мав на увазі все ж таки за цивільну авіацію.
За сьогоднішнього рівня глобалізації санкції та ембарга мають суто деклаційну силу.
Та що там тіньовий флот і корпорації, уряди Франції, Британії та Німеччини до цього часу мають цікаві економічні проекти з урядом Ірану.
Про це заявив голова МЗС Британії, що на поставку Іраном ракет раші вони ці проекти закриють і це типу будуть санкції. Б...ть і це на якомусь там десятиріччі санкцій проти та поставок шахедів в рашу.
Західний світ збожеволів, таке саме божевілля було перед Другою світовою війною, коли США кредитували нацистів а вся Європа поставляла туди обладнання для військової промисловості до самого вересня 39 року..
Зажратий "захід" сам створив такі умови, отримуючи прибутки з брудний грошей.
нічого не зміниться, всіх все влаштовує.
Доки у країін осі зла, венесуела параша іран є необхідні світу ресурси, а це буде ще сотні років.
По друге навіть Південна Корея дальше торгує з КНДР хоча доля невелика наразі 4% але всерівно сам факт. Також західні компанії з локалізацією в Китаї поставляють туди компоненти, та навіть через реекспорт компоененти подвійного призначення вироблені в США та в ЄС.
двуликий Запад или ( двуликий Анус)