У північнокорейській ракеті, збитій в Україні, виявили численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва, - Сибіга

Україна виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва, у збитій північнокорейській ракеті.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва", - написав він.

Він також закликав "союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит".

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