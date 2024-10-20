Президент Грузии Зурабишвили обратилась к Зеленскому и Санду: мы вместе войдем в Евросоюз
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на митинге "Грузия выбирает Евросоюз", где обратилась к президентам Молдовы и Украины, Майе Санду и Владимиру Зеленскому.
Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы войдем в Евросоюз вместе", - обратилась она к лидерам Молдовы и Украины.
Кроме этого, Зарабишвили пожелала Санду победы на президентских выборах в Молдове.
Также политик обратилась к международным партнерам Грузии.
"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам - и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать какое-либо "если" или "в том случае", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее",- заявила Зурабишвили.
Напомним, что вечером воскресенья, 20 октября, в Тбилиси тысячи людей вышли на масштабный проевропейский марш.
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Питання залишається відкритим - поважних ким?
Крим територія України окупована терористичним режимом війскових злочинців кремля.
Вот он (мужской детородный орган), вот Рай, вот направление движения.
Диалектика. Умные едут, глупые везут.
Все мои теории - бред. И к реальности не имеют отношения.
Бідоносець зе - гарантія невступу України в НАТО та ЄС.
А грузія - це взагалі один з регіонів параші, кому вони всрались в ЄС, там прямо кажуть.
Это решать будут защитники Николаева и Одессы. Он них зависит кто будет после Санду.