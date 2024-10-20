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Президент Грузии Зурабишвили обратилась к Зеленскому и Санду: мы вместе войдем в Евросоюз

Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на митинге "Грузия выбирает Евросоюз", где обратилась к президентам Молдовы и Украины, Майе Санду и Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы войдем в Евросоюз вместе", - обратилась она к лидерам Молдовы и Украины.

Кроме этого, Зарабишвили пожелала Санду победы на президентских выборах в Молдове.

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Также политик обратилась к международным партнерам Грузии.

"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам - и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать какое-либо "если" или "в том случае", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее",- заявила Зурабишвили.

Напомним, что вечером воскресенья, 20 октября, в Тбилиси тысячи людей вышли на масштабный проевропейский марш.

Смотрите также: В Тбилиси проходит масштабная акция "Грузия выбирает Евросоюз". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Зурабишвили Саломе (99) Евросоюз (17270) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+44
з якої це радості разом? поки Україна вмиваться кровю, грузини вилизують дупу путіну, а ось в європу ми значить разом???
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20.10.2024 21:26 Ответить
+12
Та вы уже вступили....в лайно..І від вас тхне.Нам явно не подорозі.
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20.10.2024 21:28 Ответить
+11
Ну разам це дуже і дуже сумнівно.Але це те,що Грузія блище до раші то стовідсотково.
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20.10.2024 21:27 Ответить
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з якої це радості разом? поки Україна вмиваться кровю, грузини вилизують дупу путіну, а ось в європу ми значить разом???
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20.10.2024 21:26 Ответить
був в Тбілісо при міхеїлу упоротому... вже тоді грузини бідкались що немає грошовитих клієнтів з параші.... зараз вони мабуть happy що вони є.... то нащо їм Європа з геями?
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20.10.2024 21:55 Ответить
чому міхаіл упоротий? бо путін його не любе? як на мене він багато доброго зробив в Грузії.
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20.10.2024 22:04 Ответить
все дуже просто. Грузія - країна поважних злодіїв в законі. А цім пацанам до ЄС до дупи. У них справі в мордорі ідуть дуже добре
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20.10.2024 22:10 Ответить
Поважних ким?
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21.10.2024 03:39 Ответить
ти що, геть дурний?
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21.10.2024 05:26 Ответить
From fedoroff не тупі. Відповідай на питання бо геть дурним зараз ти виглядаєш.
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21.10.2024 11:05 Ответить
Ти хто такий щоб щось вимагати? Чергове кацапське бидло? Чи блазень-екстрасенс у якого щось десь"виглядає"
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21.10.2024 16:20 Ответить
From Та ні, як бидло ти пишеш. Я культурно запитав а ти почав як бидло з нападу на мене.
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22.10.2024 03:20 Ответить
по перще. Знак запитаня бачив? чи тобі невідомо його значення? По друге. Лешенька і культура? Та твоя манера саілкування каже сама за себе. Лексікон гопника - школяра. Щодо "поважних" людей. Бажаю тобі, якось познайомитися із ними. Ось тоді і побачимо, хто тебе надасть допомогу.
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22.10.2024 04:41 Ответить
From перейшов на порожні звинувачення, якісь ярлики гопніка-школяра почав вішати. Не маєш що сказати то б не писав взагалі.
Питання залишається відкритим - поважних ким?
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22.10.2024 09:56 Ответить
читати вмієш? Грузинами та кацапами. Моя черга - чий Крим?
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22.10.2024 10:12 Ответить
Нормальним людям не цікаво кого поважають Кацапи. Й то там така "повага" шо пздц., вони (вори) один одного не поважають по великому рахунку. Там все на страху тримається а не на повазі.
Крим територія України окупована терористичним режимом війскових злочинців кремля.
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22.10.2024 13:39 Ответить
А що як до грузин?
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22.10.2024 13:42 Ответить
Жодного разу не спілкувався з Грузинами. Навіть не пригадаю чи бачив де в житті. Тому нічого не скажу за Грузин. Є різні, 100%, як й всюди.
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23.10.2024 02:36 Ответить
То чий Крим?
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22.10.2024 11:48 Ответить
А с той радости что путь веками протоптан. И очень любим в народе.
Вот он (мужской детородный орган), вот Рай, вот направление движения.
Диалектика. Умные едут, глупые везут.
Все мои теории - бред. И к реальности не имеют отношения.
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20.10.2024 23:05 Ответить
Поки грузини терплять прокацаплену владу, ніякі мітинги не допоможуть.
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20.10.2024 21:26 Ответить
а хто грузінам вибрав ту ************* владу ??? а хто заставив наш народ вибрати зелену плєсєнь на всі гілки влади ??? НЕНАЧЕ ЛЮДИ ПОДУРІЛИ .........
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21.10.2024 06:44 Ответить
Подурiли...🙄😏😠
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21.10.2024 18:18 Ответить
Ну разам це дуже і дуже сумнівно.Але це те,що Грузія блище до раші то стовідсотково.
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20.10.2024 21:27 Ответить
Та вы уже вступили....в лайно..І від вас тхне.Нам явно не подорозі.
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20.10.2024 21:28 Ответить
Не зрадойоблю, але з цієї трійці, в ЄС потрапить максимум Молдова.

Бідоносець зе - гарантія невступу України в НАТО та ЄС.

А грузія - це взагалі один з регіонів параші, кому вони всрались в ЄС, там прямо кажуть.
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20.10.2024 21:28 Ответить
Раніше нас, Молдова до ЄС не вступить
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20.10.2024 21:36 Ответить
про гарантію згоден!
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20.10.2024 21:40 Ответить
Україна буде і після Зе. А от хто буде після Санду-невідомо.
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20.10.2024 21:52 Ответить
Відомо, відомо.
Это решать будут защитники Николаева и Одессы. Он них зависит кто будет после Санду.
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20.10.2024 23:10 Ответить
Вона лідирує на виборах , не дрейф.
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21.10.2024 05:23 Ответить
Грузія занадто слабка. Краще НАТО без євросоюзу. Економічно нам Євросоюз не потрібен
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20.10.2024 21:28 Ответить
Це вже істерика.
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20.10.2024 21:30 Ответить
А бєларуссію па справєдлівасті?!
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20.10.2024 21:32 Ответить
Ніт!!!
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20.10.2024 21:37 Ответить
Знову грузини хочуть "впасти на хвіст" Україні і Молдов і в'їхати у ЄС на плечах українців і молдаван. Ні, дорогеньки, не можна так вертіти кормою. Обирати кацапських прихвостнів і пхатися у ЄС одночасно - так це не працює.
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20.10.2024 21:38 Ответить
А генацвалє Бідзіна таке одобрить??
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20.10.2024 21:41 Ответить
Спочатку поверніть громадянина Саакашвили до України
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20.10.2024 21:51 Ответить
Боже, яке кончене... випусти Михо, дурепа!!
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20.10.2024 21:52 Ответить
Грузія може вступити лише в тайожний союз-там їй і місце.
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20.10.2024 21:53 Ответить
Зурабу шкода. Але у грузин таж хвороба що і в українців. Можно порівняти "Грузинську мрію" із партією регіонов або слуг народу. Бандюган теж обіцяв ЄС, а потім виконував бажанки *****
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20.10.2024 22:14 Ответить
Бандюган хотів продати себе дорожче. А українці як завжди занадто по-дитячому відреагували.
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20.10.2024 23:48 Ответить
Дочекалися б виборів, не було б цієї сраки і гів*а на голови всім. Тільки Китай радий цьому піз*ецу.
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20.10.2024 23:52 Ответить
отримуй кійком по скроні і чекай виборів русня теж чекала...
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21.10.2024 05:30 Ответить
Про що воно несе? Грузини давно смокчуть у пуйла і їм це норм.
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20.10.2024 22:18 Ответить
Вашу землю уже сапог рузге топчет, какой Евросоюз?
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20.10.2024 22:21 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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21.10.2024 09:58 Ответить
Про Молдову не скажу, а при Зеленскому точно не вступимо. Навіть коли рак на горі хоч в трембіту гімн ЄС надудить.
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21.10.2024 00:06 Ответить
не будуть. бо 1. товар не конкурентний
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21.10.2024 05:32 Ответить
ОТПУСТИ СААКАШВИЛИ Зурабішвілі
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21.10.2024 01:34 Ответить
наша людина.
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21.10.2024 03:49 Ответить
Ви - ні. Ми з Молдовою - так
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21.10.2024 10:33 Ответить
 
 