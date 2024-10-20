Президент Грузии Зурабишвили обратилась к Зеленскому и Санду: мы вместе войдем в Евросоюз

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на митинге "Грузия выбирает Евросоюз", где обратилась к президентам Молдовы и Украины, Майе Санду и Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы войдем в Евросоюз вместе", - обратилась она к лидерам Молдовы и Украины.

Кроме этого, Зарабишвили пожелала Санду победы на президентских выборах в Молдове.

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Также политик обратилась к международным партнерам Грузии.

"Хочу обратиться к нашим партнерам - европейцам или американцам - и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать какое-либо "если" или "в том случае", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее",- заявила Зурабишвили.

Напомним, что вечером воскресенья, 20 октября, в Тбилиси тысячи людей вышли на масштабный проевропейский марш.

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