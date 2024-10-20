Президентка Грузії Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду: ми разом увійдемо до Євросоюзу

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила на мітингу "Грузія обирає Євросоюз", де звернулася до президентів Молдови та України, Майї Санду та Володимира Зеленського.

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми увійдемо до Євросоюзу разом", - звернулася вона до лідерів Молдови та України.

Окрім цього, Зарабішвілі побажала Санду перемоги на президентських виборах у Молдові.

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Також політикиня звернулася до міжнародних партнерів Грузії.

"Хочу звернутися до наших партнерів – європейців чи американців – і сказати, що ми будемо такими партнерами і такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо в Європу, а ми увійдемо в Європу! І не хотілося б від вас у ці дні чути будь-яке "якщо" або "в тому разі", оскільки все і так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє",- заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що ввечері неділі, 20 жовтня, у Тбілісі тисячі людей вийшли на масштабний проєвропейський марш.

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