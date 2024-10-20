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Президентка Грузії Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду: ми разом увійдемо до Євросоюзу

Зурабішвілі звернулася до Зеленського та Санду

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила на мітингу "Грузія обирає Євросоюз", де звернулася до президентів Молдови та України, Майї Санду та Володимира Зеленського.

Про це пише грузинська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми увійдемо до Євросоюзу разом", - звернулася вона до лідерів Молдови та України.

Окрім цього, Зарабішвілі побажала Санду перемоги на президентських виборах у Молдові.

Читайте також: Референдум у Молдові щодо вступу до ЄС визнали таким, що відбувся

Також політикиня звернулася до міжнародних партнерів Грузії.

"Хочу звернутися до наших партнерів – європейців чи американців – і сказати, що ми будемо такими партнерами і такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо в Європу, а ми увійдемо в Європу! І не хотілося б від вас у ці дні чути будь-яке "якщо" або "в тому разі", оскільки все і так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє",- заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що ввечері неділі, 20 жовтня, у Тбілісі тисячі людей вийшли на масштабний проєвропейський марш.

Дивіться також: У Тбілісі відбувається масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Зурабішвілі Саломе (104) Євросоюз (13656) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+44
з якої це радості разом? поки Україна вмиваться кровю, грузини вилизують дупу путіну, а ось в європу ми значить разом???
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20.10.2024 21:26 Відповісти
+12
Та вы уже вступили....в лайно..І від вас тхне.Нам явно не подорозі.
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20.10.2024 21:28 Відповісти
+11
Ну разам це дуже і дуже сумнівно.Але це те,що Грузія блище до раші то стовідсотково.
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20.10.2024 21:27 Відповісти
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з якої це радості разом? поки Україна вмиваться кровю, грузини вилизують дупу путіну, а ось в європу ми значить разом???
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20.10.2024 21:26 Відповісти
був в Тбілісо при міхеїлу упоротому... вже тоді грузини бідкались що немає грошовитих клієнтів з параші.... зараз вони мабуть happy що вони є.... то нащо їм Європа з геями?
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20.10.2024 21:55 Відповісти
чому міхаіл упоротий? бо путін його не любе? як на мене він багато доброго зробив в Грузії.
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20.10.2024 22:04 Відповісти
все дуже просто. Грузія - країна поважних злодіїв в законі. А цім пацанам до ЄС до дупи. У них справі в мордорі ідуть дуже добре
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20.10.2024 22:10 Відповісти
Поважних ким?
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21.10.2024 03:39 Відповісти
ти що, геть дурний?
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21.10.2024 05:26 Відповісти
From fedoroff не тупі. Відповідай на питання бо геть дурним зараз ти виглядаєш.
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21.10.2024 11:05 Відповісти
Ти хто такий щоб щось вимагати? Чергове кацапське бидло? Чи блазень-екстрасенс у якого щось десь"виглядає"
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21.10.2024 16:20 Відповісти
From Та ні, як бидло ти пишеш. Я культурно запитав а ти почав як бидло з нападу на мене.
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22.10.2024 03:20 Відповісти
по перще. Знак запитаня бачив? чи тобі невідомо його значення? По друге. Лешенька і культура? Та твоя манера саілкування каже сама за себе. Лексікон гопника - школяра. Щодо "поважних" людей. Бажаю тобі, якось познайомитися із ними. Ось тоді і побачимо, хто тебе надасть допомогу.
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22.10.2024 04:41 Відповісти
From перейшов на порожні звинувачення, якісь ярлики гопніка-школяра почав вішати. Не маєш що сказати то б не писав взагалі.
Питання залишається відкритим - поважних ким?
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22.10.2024 09:56 Відповісти
читати вмієш? Грузинами та кацапами. Моя черга - чий Крим?
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22.10.2024 10:12 Відповісти
Нормальним людям не цікаво кого поважають Кацапи. Й то там така "повага" шо пздц., вони (вори) один одного не поважають по великому рахунку. Там все на страху тримається а не на повазі.
Крим територія України окупована терористичним режимом війскових злочинців кремля.
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22.10.2024 13:39 Відповісти
А що як до грузин?
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22.10.2024 13:42 Відповісти
Жодного разу не спілкувався з Грузинами. Навіть не пригадаю чи бачив де в житті. Тому нічого не скажу за Грузин. Є різні, 100%, як й всюди.
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23.10.2024 02:36 Відповісти
То чий Крим?
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22.10.2024 11:48 Відповісти
А с той радости что путь веками протоптан. И очень любим в народе.
Вот он (мужской детородный орган), вот Рай, вот направление движения.
Диалектика. Умные едут, глупые везут.
Все мои теории - бред. И к реальности не имеют отношения.
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20.10.2024 23:05 Відповісти
Поки грузини терплять прокацаплену владу, ніякі мітинги не допоможуть.
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20.10.2024 21:26 Відповісти
а хто грузінам вибрав ту ************* владу ??? а хто заставив наш народ вибрати зелену плєсєнь на всі гілки влади ??? НЕНАЧЕ ЛЮДИ ПОДУРІЛИ .........
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21.10.2024 06:44 Відповісти
Подурiли...🙄😏😠
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21.10.2024 18:18 Відповісти
Ну разам це дуже і дуже сумнівно.Але це те,що Грузія блище до раші то стовідсотково.
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20.10.2024 21:27 Відповісти
Та вы уже вступили....в лайно..І від вас тхне.Нам явно не подорозі.
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20.10.2024 21:28 Відповісти
Не зрадойоблю, але з цієї трійці, в ЄС потрапить максимум Молдова.

Бідоносець зе - гарантія невступу України в НАТО та ЄС.

А грузія - це взагалі один з регіонів параші, кому вони всрались в ЄС, там прямо кажуть.
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20.10.2024 21:28 Відповісти
Раніше нас, Молдова до ЄС не вступить
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20.10.2024 21:36 Відповісти
про гарантію згоден!
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20.10.2024 21:40 Відповісти
Україна буде і після Зе. А от хто буде після Санду-невідомо.
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20.10.2024 21:52 Відповісти
Відомо, відомо.
Это решать будут защитники Николаева и Одессы. Он них зависит кто будет после Санду.
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20.10.2024 23:10 Відповісти
Вона лідирує на виборах , не дрейф.
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21.10.2024 05:23 Відповісти
Грузія занадто слабка. Краще НАТО без євросоюзу. Економічно нам Євросоюз не потрібен
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20.10.2024 21:28 Відповісти
Це вже істерика.
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20.10.2024 21:30 Відповісти
А бєларуссію па справєдлівасті?!
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20.10.2024 21:32 Відповісти
Ніт!!!
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20.10.2024 21:37 Відповісти
Знову грузини хочуть "впасти на хвіст" Україні і Молдов і в'їхати у ЄС на плечах українців і молдаван. Ні, дорогеньки, не можна так вертіти кормою. Обирати кацапських прихвостнів і пхатися у ЄС одночасно - так це не працює.
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20.10.2024 21:38 Відповісти
А генацвалє Бідзіна таке одобрить??
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20.10.2024 21:41 Відповісти
Спочатку поверніть громадянина Саакашвили до України
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20.10.2024 21:51 Відповісти
Боже, яке кончене... випусти Михо, дурепа!!
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20.10.2024 21:52 Відповісти
Грузія може вступити лише в тайожний союз-там їй і місце.
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20.10.2024 21:53 Відповісти
Зурабу шкода. Але у грузин таж хвороба що і в українців. Можно порівняти "Грузинську мрію" із партією регіонов або слуг народу. Бандюган теж обіцяв ЄС, а потім виконував бажанки *****
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20.10.2024 22:14 Відповісти
Бандюган хотів продати себе дорожче. А українці як завжди занадто по-дитячому відреагували.
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20.10.2024 23:48 Відповісти
Дочекалися б виборів, не було б цієї сраки і гів*а на голови всім. Тільки Китай радий цьому піз*ецу.
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20.10.2024 23:52 Відповісти
отримуй кійком по скроні і чекай виборів русня теж чекала...
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21.10.2024 05:30 Відповісти
Про що воно несе? Грузини давно смокчуть у пуйла і їм це норм.
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20.10.2024 22:18 Відповісти
Вашу землю уже сапог рузге топчет, какой Евросоюз?
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20.10.2024 22:21 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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21.10.2024 09:58 Відповісти
Про Молдову не скажу, а при Зеленскому точно не вступимо. Навіть коли рак на горі хоч в трембіту гімн ЄС надудить.
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21.10.2024 00:06 Відповісти
не будуть. бо 1. товар не конкурентний
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21.10.2024 05:32 Відповісти
ОТПУСТИ СААКАШВИЛИ Зурабішвілі
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21.10.2024 01:34 Відповісти
наша людина.
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21.10.2024 03:49 Відповісти
Ви - ні. Ми з Молдовою - так
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21.10.2024 10:33 Відповісти
 
 