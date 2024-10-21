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Майя Санду лидирует на президентских выборах в Молдове

Санду лідирує на виборах

В Молдове в 21:00 по местному времени завершилось голосование на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

ЦИК Молдовы обработала более 79% бюллетеней после окончания президентских выборов.

Сейчас лидирует действующий президент Молдовы Майя Санду - она набрала 36,8%. За ее основного оппонента Александра Стоянога от Партии социалистов проголосовали 29,1% избирателей.

Третьим идет Ренато Усатый от "Нашей партии" с 13,8%.

Также комиссия обработала более 80% бюллетеней референдума по вступлению в ЕС. 45% избирателей проголосовали "за", чуть более 54% - против.

Читайте также: Референдум в Молдове по вступлению в ЕС признали состоявшимся

Президентские выборы и референдум в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит голосование на выборах президента, а также референдум по вступлению в ЕС.

Главной фавориткой выборов является прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над своими политическими оппонентами.

Кроме того, на референдуме решается, "следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".

Читайте также: Молдова обвинила Россию в создании искусственных очередей на избирательных участках

Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+15
В Кишиневе 60 на 40 в пользу евроинтеграции, 40- потому что тупорылых много ( вроде пресловутых 73% в свое время в Украине), ну, и ватников выше крыше, В селах 50/50 из-за низкого IQ, в чертовой Гагаузии 5/95 против евроинтеграции(!!!),в диаспоре 80/20 в пользу евроинтеграции. Короче, все транслируется онлайн, к концу, к утру, когда подсчитают всю диаспору, будет около 51 на 49 в пользу евроинтеграции.Тупые наши правители были, надо было 30 лет назад отобрать право голосовать у понаехавших и не знающих язык, как в Прибалтике- не было бы сейчас переживаний.
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21.10.2024 03:26 Ответить
+14
Дай боже перемоги Майї, але обидва кацапофіла разом набирають більше голосів, що засвідчує важку хворобу молдовського суспільства і нелегке чергове президентство Санду.
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21.10.2024 00:21 Ответить
+13
А у чому приниження??? Корумповані країни із політично хитким населенням до ЄС не приймають. Щоб увійти до Вільного Світу, треба добряче відмитися від кацапського ментального бруду.
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21.10.2024 00:46 Ответить
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Навіть ренато усатий звучить більш обнадійливо для молдаван чим щеля хрипатий . Але навіть молдавани розумніші за тупих 73%-их дегенератів.
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21.10.2024 00:15 Ответить
Багато людей з цих 73% вже загинуло у цій війні боронячи Україну. Майте совість.
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21.10.2024 01:14 Ответить
Ну ти ще ж живий .
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21.10.2024 01:46 Ответить
Мають усі загинути?
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21.10.2024 03:08 Ответить
Ну наголосували, то нетреба нити про совість, вас же попереджали. Вельмишановно просимо саме вас пройти до ТЦК, будьте так ласкаві. Чи порохоботи замість вас, дебілів, гинути повинні?
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21.10.2024 04:23 Ответить
В 2019р за зелену мразь, проголосувало 13.5млн.
На жаль, на данный момент, багато ще живих. Такі помилкі треба змивати кровю!
Не потрібно маніпулювати і брехати, що багато хто загинув. Багато хто загинув з тих хто не обирав цю мразь!
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21.10.2024 04:54 Ответить
Якби ж то. Там набагато менша кількість загалом взяла участь у тих псевдовиборах, ніж тій мразі намалювали промосковські міньйони
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21.10.2024 12:30 Ответить
В 2019р ЄС визнав, що Україна провела самі чесні вибори за 30 років незалежності.
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26.10.2024 07:21 Ответить
Вони відповіли за свій вибір, а не друкували - то й були б живі
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21.10.2024 08:49 Ответить
Який же ти убогий!!!
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21.10.2024 02:09 Ответить
Твої сльози відчаю через те, що українці не обрали явну корупцію, торгівлю з агресором на своїй крові, шлях до кремлівської "федералізації" України з гарантованою інтеграцією до тюрми народів.
Натомість певна невелика частина пенсіонерів й недалекої вільно й масово зомбованої перед тим кремлівською пропагандою в Україні молоді віддали свої мізерні голоси маловідомому блазню, який наобіцяв своїм виборцям золоті гори.
За такого розкладу, керованого з ворожого кремля, де лише махровий корупціонер, кремлівський павлік морозов vs прихований кремлівський блазень, інший результат був неможливим.
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21.10.2024 12:27 Ответить
Це не відчай, а констатація фактів.
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22.10.2024 00:38 Ответить
https://pv.cec.md/cec-template-referendum-results.html Підрахунки результатів виборів, і результатів референдуму про приєднання Молдови до ЄС , у прямому ефірі!
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21.10.2024 00:17 Ответить
Сайт покладено за демонстрацію нєправільних результатів.
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21.10.2024 09:07 Ответить
Foarte bine
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21.10.2024 00:21 Ответить
Дай боже перемоги Майї, але обидва кацапофіла разом набирають більше голосів, що засвідчує важку хворобу молдовського суспільства і нелегке чергове президентство Санду.
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21.10.2024 00:21 Ответить
тут інше: як можна мати більшість за проєвропейського кандидата і мати більшість проти вступу в ЄС?
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21.10.2024 00:25 Ответить
А їх хтось туди запрошував? За "записати в конституцію як мету" і за "вступ" то різні речі. В нас все позаписували, а як імітували європеїзацію, так і продовжують імітувати.
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21.10.2024 00:50 Ответить
Не переймайтесь. Це така форма тиску на Європу. Що у молдован, що тут, у зелених мух. Убогі, гадають що допоможе.
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21.10.2024 05:35 Ответить
Вступ до НАТО прописали в конституції України ще при Петі, дуже допомогло?
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21.10.2024 07:32 Ответить
так у українців говно совкове у голові. біженці вже 3тій рік по закордонам, а досі багато чого не даганяють. а ти хочеш, щоб колхоз 100 річний без бачення іншого світу, окрім свого колхозу, одразу змінився? бомби хороший аргумент, але мозок совка не може, собачка в цирку швидше розуміє.
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21.10.2024 08:31 Ответить
1- откровенных прорашистов и ватников+ тупорылых+ всяких гагаузов и болгар у нас 50%, 2-диаспора, в подавляющем большинстве голосующая за евроинтеграцию, подсчитана менее половины, 3- надеюсь, надеюсь, что невзирая на 1-й пункт, в итоге ща евроинтеграцию будет 51%
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21.10.2024 02:09 Ответить
А в Кишеневе какие настроения?
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21.10.2024 03:01 Ответить
В Кишиневе 60 на 40 в пользу евроинтеграции, 40- потому что тупорылых много ( вроде пресловутых 73% в свое время в Украине), ну, и ватников выше крыше, В селах 50/50 из-за низкого IQ, в чертовой Гагаузии 5/95 против евроинтеграции(!!!),в диаспоре 80/20 в пользу евроинтеграции. Короче, все транслируется онлайн, к концу, к утру, когда подсчитают всю диаспору, будет около 51 на 49 в пользу евроинтеграции.Тупые наши правители были, надо было 30 лет назад отобрать право голосовать у понаехавших и не знающих язык, как в Прибалтике- не было бы сейчас переживаний.
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21.10.2024 03:26 Ответить
надо было 30 лет назад как в Прибалтике отобрать право голоса у понаехавших и не знающих язык и культуру- не было бы сейчас переживаний. Но война 1992 года помешала.
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21.10.2024 03:31 Ответить
Диаспора видимо приписана к Кишиневу? Я вижу, что сейчас осталось 4 % и это в Кишиневе. Проценты растут быстро, остался 1 %
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21.10.2024 03:35 Ответить
У Вас плохо с математикой, да, и подсчет по несколько иному принципу идет, лень простынь писать, 3 часа назад писал здесь же, что будет около 51% за, но, видимо, будет несколько больше.
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21.10.2024 03:44 Ответить
Почему? Сейчас осталось 3,5 % голосов - не хватает 0,8% "за"
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21.10.2024 03:52 Ответить
Пдсчет немного мложнее, это не процент голосов, а процент участков.Осталось около 77 участков за рубежом, а это 80/20 в пользу евроинтеграции, если приплюсовать эти ГОЛОСА ( не участки), выйдет около 51-52% за, так что я со спокойной душой пошел спать.
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21.10.2024 04:04 Ответить
цензор постоянно кушает мой текст. Осталось 75 участков за рубежом, где 80/20 в пользу евроинтеграции, если приплюсовать не процент участков, а количество голосов, ввйдет 51-52%
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21.10.2024 04:06 Ответить
Явка 51%, переможець буде 51%, референдум 51%. У совкових підрахуев все як завжди.
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21.10.2024 06:25 Ответить
30% за Санду
50% проти вступу у ЄС
Де ви більшість побачили?
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21.10.2024 04:57 Ответить
Порахуйте сумарний результат кацапських кандидатів.
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21.10.2024 06:24 Ответить
когнитивний дисонанс русского мозку!
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21.10.2024 00:26 Ответить
тіж яйця, лише в профіль
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21.10.2024 08:28 Ответить
Когнитивный МОЛДАВАНС🤣🤣🤣
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21.10.2024 04:58 Ответить
оппозиция не вся прокацапская, не ссыте, во 2-м туре Санду выиграет, да, и в этом наберет около 44%, еще не вся европейская наша диаспора подсчитана.
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21.10.2024 02:05 Ответить
Скажіть, що там по електорату інших кандидатів? Які шанси, що у другому турі об'єднаються всі, хто проголосував не за Санду?
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21.10.2024 09:18 Ответить
Хто знається на політиках Молдови: Стояног - це соратник Гандона? І Усатий - проєвропейський чи за підарів?
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21.10.2024 00:22 Ответить
Стояногло - прокацапський, хоча відкрито не зізнається. Усатий - хитрожопий, який, швидше за все, стане на бік переможця. Можу помилятися...
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21.10.2024 06:26 Ответить
Це буде 2-й тур?
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21.10.2024 00:23 Ответить
***, кацапня наголосувала проти.
а як так може бути: за проєвропейського президента без вступу у ЄС? явно намухльовано
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21.10.2024 00:23 Ответить
Відчутний удар по самовпевненості європейців. Скоро з бажаючих залишиться тільки вірна до гробу Україна.
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21.10.2024 00:23 Ответить
хаха, бредятина кацапська
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21.10.2024 00:27 Ответить
Давайте скажемо прямо, Європа поводиться як зарозуміла жінка, яку всі повинні заслужити. Люди не можуть нескінченно принижуватися.
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21.10.2024 00:38 Ответить
А у чому приниження??? Корумповані країни із політично хитким населенням до ЄС не приймають. Щоб увійти до Вільного Світу, треба добряче відмитися від кацапського ментального бруду.
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21.10.2024 00:46 Ответить
Это смешно когда апеллируют к гордости страны третьего мира. Мы духовные в отличии от проклятого Запада как говорит российская пропаганда.
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21.10.2024 02:36 Ответить
Європі похер, ніхто туди не тягне. ЄС нікого за руку не хапає, чи як паРашка за горло, щоб затягнути до себе. у тебе реально засраний мозок, за українською млвою не сховаєшся, долбл.
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21.10.2024 08:27 Ответить
Громадяни Молдови - це українці до 2014 року, більшість, під впливом роспропаганди проти НАТО І проти ЄС. Ще вибрати " громадянина світу" , як у 2019- му вибрали українці,що у окупованій Горлівці у 2014 році розказував про " адін нарот" у своєму інтерв'ю і можна запрошувати через аеропорт Кишиніва дружню допомогу із " зелених чоловічків"...
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21.10.2024 00:30 Ответить
Ну что же... Ждем нового прорыва на юге Украины от рашистов
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21.10.2024 00:33 Ответить
Швидше дочекаєшся розриву власного пукана.
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21.10.2024 00:39 Ответить
Иди в свой пукан. Ты тупо не видишь линии отрезания Украины от Черного моря? Какого тогда идут атаки на все причерноморские города? ТЫ ТУПОЙ???
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21.10.2024 00:58 Ответить
До жопы тот референдум про евроинтеграцию. Так евроинтегроваться можно 100 лет ожидая пока Европа одуплится. У Молдовы нету столько времени. Молдове нужно воссоеденяться с Румунией а там сразу будет и ЕС и НАТО
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21.10.2024 00:55 Ответить
Так, це прийнятний варіант і навіть найкращий. І знову виникає велике АЛЕ: у Молдові такаж проблема, як на сході та півдні України - значна кількість покручей-манкуртів, які своєю масою забивають прагнення здорової частини місцевих громад. Такі обставини штучно створені москвою за часів совка шляхом сприяння міграції лаптєногіх "со срєднєй паласи і сисранєй" до національних республік. В Україні цей брудний потік набув маштабу цунамі у 1933-1935р.р. та 1960-1970р.р.
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21.10.2024 01:10 Ответить
подивіться на карту Румунії до 1940, Молдова це одна з провінцій Румунії... тобто молдовани - це кацапізовані румуни. Ті що в Кішеневі навіть румунську не знають, саме вони проти вступу до ЄС.
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21.10.2024 00:59 Ответить
Це не зовсім вірно. Молдавське князівство існувало задовго до того як з'явилася Румунія. І в складі Румунії було найменше в своїй історії. З 1918-го по 1944-й.
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21.10.2024 01:27 Ответить
Вот только территория нынешнего государства Молдова, о котором вы говорите - это всего лишь маааленькая часть княжества Молдова. Это Бессарабия. А почти все бывшее молдавское княжество сейчас в составе Румынии. И топоним Молдавия в отношении Бессарабии ввел СССР из политических соображений
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21.10.2024 01:56 Ответить
не мелите чушь!
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21.10.2024 02:18 Ответить
Что в Украине что в Молдове нет госпропаганды. Россия тратит на нее миллиарды и имеет результаты. Молдаване в основном не осознают что рискуют оказаться в одном государстве с ПМР а потом с Россией и чем это обернется для них. А Рашке очень нужно разблокировать ПМР.
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21.10.2024 01:14 Ответить
це пі**ц результати...
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21.10.2024 01:46 Ответить
так пишуть буде другий тур
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21.10.2024 01:54 Ответить
Якшо молдавани не хочуть в ЄС нашо їх туди тягнути?ЄС треба припиняти переговори з Молдовою і концентруватись лише на Україні.
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21.10.2024 02:13 Ответить
Россия снова всунула свой пятак. Напоминает наш период 2006-2008. Те же тупые лозунги.
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21.10.2024 02:38 Ответить
В другому турі Мая програ
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21.10.2024 06:30 Ответить
Боже, поможи Молдові обрати гідного президента.
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21.10.2024 06:47 Ответить
Оброблено 99.50%

Da

50.42% (747675)

Nu

49.58% (735174)
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21.10.2024 14:16 Ответить
 
 