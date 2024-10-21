Майя Санду лидирует на президентских выборах в Молдове
В Молдове в 21:00 по местному времени завершилось голосование на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.
ЦИК Молдовы обработала более 79% бюллетеней после окончания президентских выборов.
Сейчас лидирует действующий президент Молдовы Майя Санду - она набрала 36,8%. За ее основного оппонента Александра Стоянога от Партии социалистов проголосовали 29,1% избирателей.
Третьим идет Ренато Усатый от "Нашей партии" с 13,8%.
Также комиссия обработала более 80% бюллетеней референдума по вступлению в ЕС. 45% избирателей проголосовали "за", чуть более 54% - против.
Президентские выборы и референдум в Молдове
В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит голосование на выборах президента, а также референдум по вступлению в ЕС.
Главной фавориткой выборов является прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над своими политическими оппонентами.
Кроме того, на референдуме решается, "следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На жаль, на данный момент, багато ще живих. Такі помилкі треба змивати кровю!
Не потрібно маніпулювати і брехати, що багато хто загинув. Багато хто загинув з тих хто не обирав цю мразь!
Натомість певна невелика частина пенсіонерів й недалекої вільно й масово зомбованої перед тим кремлівською пропагандою в Україні молоді віддали свої мізерні голоси маловідомому блазню, який наобіцяв своїм виборцям золоті гори.
За такого розкладу, керованого з ворожого кремля, де лише махровий корупціонер, кремлівський павлік морозов vs прихований кремлівський блазень, інший результат був неможливим.
50% проти вступу у ЄС
Де ви більшість побачили?
а як так може бути: за проєвропейського президента без вступу у ЄС? явно намухльовано
Da
50.42% (747675)
Nu
49.58% (735174)