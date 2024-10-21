Майя Санду лидирует на президентских выборах в Молдове

В Молдове в 21:00 по местному времени завершилось голосование на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

ЦИК Молдовы обработала более 79% бюллетеней после окончания президентских выборов.

Сейчас лидирует действующий президент Молдовы Майя Санду - она набрала 36,8%. За ее основного оппонента Александра Стоянога от Партии социалистов проголосовали 29,1% избирателей.

Третьим идет Ренато Усатый от "Нашей партии" с 13,8%.

Также комиссия обработала более 80% бюллетеней референдума по вступлению в ЕС. 45% избирателей проголосовали "за", чуть более 54% - против.

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Президентские выборы и референдум в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходит голосование на выборах президента, а также референдум по вступлению в ЕС.

Главной фавориткой выборов является прозападный кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над своими политическими оппонентами.

Кроме того, на референдуме решается, "следует ли закрепить в конституции страны цель о вступлении в ЕС".

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