Майя Санду лідирує на президентських виборах у Молдові

У Молдові о 21:00 за місцевим часом завершилося голосування на президентських виборах і референдумі щодо євроінтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.

ЦВК Молдови опрацювала понад 79% бюлетенів після закінчення президентських виборів.

Наразі лідирує чинна президентка Молдови Майа Санду - вона набрала 36,8%. За її основного опонента Олександра Стоянога від Партії соціалістів проголосували 29,1% виборців.

Третім йде Ренато Усатий від "Нашої партії" з 13,8%.

Також комісія опрацювала понад 80% бюлетенів референдуму щодо вступу до ЄС. 45% виборців проголосували "за", трохи більше 54% - проти.

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Президентські вибори та референдум у Молдові

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувається голосування на виборах президента, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Головною фавориткою виборів є прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над своїми політичними опонентами.

Крім того, на референдумі вирішується, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

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