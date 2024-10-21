УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини
7 938 69

Майя Санду лідирує на президентських виборах у Молдові

Санду лідирує на виборах

У Молдові о 21:00 за місцевим часом завершилося голосування на президентських виборах і референдумі щодо євроінтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.

ЦВК Молдови опрацювала понад 79% бюлетенів після закінчення президентських виборів.

Наразі лідирує чинна президентка Молдови Майа Санду - вона набрала 36,8%. За її основного опонента Олександра Стоянога від Партії соціалістів проголосували 29,1% виборців.

Третім йде Ренато Усатий від "Нашої партії" з 13,8%.

Також комісія опрацювала понад 80% бюлетенів референдуму щодо вступу до ЄС. 45% виборців проголосували "за", трохи більше 54% - проти. 

Читайте також: Референдум у Молдові щодо вступу до ЄС визнали таким, що відбувся

Президентські вибори та референдум у Молдові

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувається голосування на виборах президента, а також референдум щодо вступу до ЄС.

Головною фавориткою виборів є прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над своїми політичними опонентами.

Крім того, на референдумі вирішується, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".

Читайте також: Молдова звинуватила Росію у створенні штучних черг на виборчих дільницях

Автор: 

вибори (6721) Молдова (2088) Мая Санду (259)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
В Кишиневе 60 на 40 в пользу евроинтеграции, 40- потому что тупорылых много ( вроде пресловутых 73% в свое время в Украине), ну, и ватников выше крыше, В селах 50/50 из-за низкого IQ, в чертовой Гагаузии 5/95 против евроинтеграции(!!!),в диаспоре 80/20 в пользу евроинтеграции. Короче, все транслируется онлайн, к концу, к утру, когда подсчитают всю диаспору, будет около 51 на 49 в пользу евроинтеграции.Тупые наши правители были, надо было 30 лет назад отобрать право голосовать у понаехавших и не знающих язык, как в Прибалтике- не было бы сейчас переживаний.
показати весь коментар
21.10.2024 03:26 Відповісти
+14
Дай боже перемоги Майї, але обидва кацапофіла разом набирають більше голосів, що засвідчує важку хворобу молдовського суспільства і нелегке чергове президентство Санду.
показати весь коментар
21.10.2024 00:21 Відповісти
+13
А у чому приниження??? Корумповані країни із політично хитким населенням до ЄС не приймають. Щоб увійти до Вільного Світу, треба добряче відмитися від кацапського ментального бруду.
показати весь коментар
21.10.2024 00:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть ренато усатий звучить більш обнадійливо для молдаван чим щеля хрипатий . Але навіть молдавани розумніші за тупих 73%-их дегенератів.
показати весь коментар
21.10.2024 00:15 Відповісти
Багато людей з цих 73% вже загинуло у цій війні боронячи Україну. Майте совість.
показати весь коментар
21.10.2024 01:14 Відповісти
Ну ти ще ж живий .
показати весь коментар
21.10.2024 01:46 Відповісти
Мають усі загинути?
показати весь коментар
21.10.2024 03:08 Відповісти
Ну наголосували, то нетреба нити про совість, вас же попереджали. Вельмишановно просимо саме вас пройти до ТЦК, будьте так ласкаві. Чи порохоботи замість вас, дебілів, гинути повинні?
показати весь коментар
21.10.2024 04:23 Відповісти
В 2019р за зелену мразь, проголосувало 13.5млн.
На жаль, на данный момент, багато ще живих. Такі помилкі треба змивати кровю!
Не потрібно маніпулювати і брехати, що багато хто загинув. Багато хто загинув з тих хто не обирав цю мразь!
показати весь коментар
21.10.2024 04:54 Відповісти
Якби ж то. Там набагато менша кількість загалом взяла участь у тих псевдовиборах, ніж тій мразі намалювали промосковські міньйони
показати весь коментар
21.10.2024 12:30 Відповісти
В 2019р ЄС визнав, що Україна провела самі чесні вибори за 30 років незалежності.
показати весь коментар
26.10.2024 07:21 Відповісти
Вони відповіли за свій вибір, а не друкували - то й були б живі
показати весь коментар
21.10.2024 08:49 Відповісти
Який же ти убогий!!!
показати весь коментар
21.10.2024 02:09 Відповісти
Твої сльози відчаю через те, що українці не обрали явну корупцію, торгівлю з агресором на своїй крові, шлях до кремлівської "федералізації" України з гарантованою інтеграцією до тюрми народів.
Натомість певна невелика частина пенсіонерів й недалекої вільно й масово зомбованої перед тим кремлівською пропагандою в Україні молоді віддали свої мізерні голоси маловідомому блазню, який наобіцяв своїм виборцям золоті гори.
За такого розкладу, керованого з ворожого кремля, де лише махровий корупціонер, кремлівський павлік морозов vs прихований кремлівський блазень, інший результат був неможливим.
показати весь коментар
21.10.2024 12:27 Відповісти
Це не відчай, а констатація фактів.
показати весь коментар
22.10.2024 00:38 Відповісти
https://pv.cec.md/cec-template-referendum-results.html Підрахунки результатів виборів, і результатів референдуму про приєднання Молдови до ЄС , у прямому ефірі!
показати весь коментар
21.10.2024 00:17 Відповісти
Сайт покладено за демонстрацію нєправільних результатів.
показати весь коментар
21.10.2024 09:07 Відповісти
Foarte bine
показати весь коментар
21.10.2024 00:21 Відповісти
Дай боже перемоги Майї, але обидва кацапофіла разом набирають більше голосів, що засвідчує важку хворобу молдовського суспільства і нелегке чергове президентство Санду.
показати весь коментар
21.10.2024 00:21 Відповісти
тут інше: як можна мати більшість за проєвропейського кандидата і мати більшість проти вступу в ЄС?
показати весь коментар
21.10.2024 00:25 Відповісти
А їх хтось туди запрошував? За "записати в конституцію як мету" і за "вступ" то різні речі. В нас все позаписували, а як імітували європеїзацію, так і продовжують імітувати.
показати весь коментар
21.10.2024 00:50 Відповісти
Не переймайтесь. Це така форма тиску на Європу. Що у молдован, що тут, у зелених мух. Убогі, гадають що допоможе.
показати весь коментар
21.10.2024 05:35 Відповісти
Вступ до НАТО прописали в конституції України ще при Петі, дуже допомогло?
показати весь коментар
21.10.2024 07:32 Відповісти
так у українців говно совкове у голові. біженці вже 3тій рік по закордонам, а досі багато чого не даганяють. а ти хочеш, щоб колхоз 100 річний без бачення іншого світу, окрім свого колхозу, одразу змінився? бомби хороший аргумент, але мозок совка не може, собачка в цирку швидше розуміє.
показати весь коментар
21.10.2024 08:31 Відповісти
1- откровенных прорашистов и ватников+ тупорылых+ всяких гагаузов и болгар у нас 50%, 2-диаспора, в подавляющем большинстве голосующая за евроинтеграцию, подсчитана менее половины, 3- надеюсь, надеюсь, что невзирая на 1-й пункт, в итоге ща евроинтеграцию будет 51%
показати весь коментар
21.10.2024 02:09 Відповісти
А в Кишеневе какие настроения?
показати весь коментар
21.10.2024 03:01 Відповісти
В Кишиневе 60 на 40 в пользу евроинтеграции, 40- потому что тупорылых много ( вроде пресловутых 73% в свое время в Украине), ну, и ватников выше крыше, В селах 50/50 из-за низкого IQ, в чертовой Гагаузии 5/95 против евроинтеграции(!!!),в диаспоре 80/20 в пользу евроинтеграции. Короче, все транслируется онлайн, к концу, к утру, когда подсчитают всю диаспору, будет около 51 на 49 в пользу евроинтеграции.Тупые наши правители были, надо было 30 лет назад отобрать право голосовать у понаехавших и не знающих язык, как в Прибалтике- не было бы сейчас переживаний.
показати весь коментар
21.10.2024 03:26 Відповісти
надо было 30 лет назад как в Прибалтике отобрать право голоса у понаехавших и не знающих язык и культуру- не было бы сейчас переживаний. Но война 1992 года помешала.
показати весь коментар
21.10.2024 03:31 Відповісти
Диаспора видимо приписана к Кишиневу? Я вижу, что сейчас осталось 4 % и это в Кишиневе. Проценты растут быстро, остался 1 %
показати весь коментар
21.10.2024 03:35 Відповісти
У Вас плохо с математикой, да, и подсчет по несколько иному принципу идет, лень простынь писать, 3 часа назад писал здесь же, что будет около 51% за, но, видимо, будет несколько больше.
показати весь коментар
21.10.2024 03:44 Відповісти
Почему? Сейчас осталось 3,5 % голосов - не хватает 0,8% "за"
показати весь коментар
21.10.2024 03:52 Відповісти
Пдсчет немного мложнее, это не процент голосов, а процент участков.Осталось около 77 участков за рубежом, а это 80/20 в пользу евроинтеграции, если приплюсовать эти ГОЛОСА ( не участки), выйдет около 51-52% за, так что я со спокойной душой пошел спать.
показати весь коментар
21.10.2024 04:04 Відповісти
цензор постоянно кушает мой текст. Осталось 75 участков за рубежом, где 80/20 в пользу евроинтеграции, если приплюсовать не процент участков, а количество голосов, ввйдет 51-52%
показати весь коментар
21.10.2024 04:06 Відповісти
Явка 51%, переможець буде 51%, референдум 51%. У совкових підрахуев все як завжди.
показати весь коментар
21.10.2024 06:25 Відповісти
30% за Санду
50% проти вступу у ЄС
Де ви більшість побачили?
показати весь коментар
21.10.2024 04:57 Відповісти
Порахуйте сумарний результат кацапських кандидатів.
показати весь коментар
21.10.2024 06:24 Відповісти
когнитивний дисонанс русского мозку!
показати весь коментар
21.10.2024 00:26 Відповісти
тіж яйця, лише в профіль
показати весь коментар
21.10.2024 08:28 Відповісти
Когнитивный МОЛДАВАНС🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.10.2024 04:58 Відповісти
оппозиция не вся прокацапская, не ссыте, во 2-м туре Санду выиграет, да, и в этом наберет около 44%, еще не вся европейская наша диаспора подсчитана.
показати весь коментар
21.10.2024 02:05 Відповісти
Скажіть, що там по електорату інших кандидатів? Які шанси, що у другому турі об'єднаються всі, хто проголосував не за Санду?
показати весь коментар
21.10.2024 09:18 Відповісти
Хто знається на політиках Молдови: Стояног - це соратник Гандона? І Усатий - проєвропейський чи за підарів?
показати весь коментар
21.10.2024 00:22 Відповісти
Стояногло - прокацапський, хоча відкрито не зізнається. Усатий - хитрожопий, який, швидше за все, стане на бік переможця. Можу помилятися...
показати весь коментар
21.10.2024 06:26 Відповісти
Це буде 2-й тур?
показати весь коментар
21.10.2024 00:23 Відповісти
***, кацапня наголосувала проти.
а як так може бути: за проєвропейського президента без вступу у ЄС? явно намухльовано
показати весь коментар
21.10.2024 00:23 Відповісти
Відчутний удар по самовпевненості європейців. Скоро з бажаючих залишиться тільки вірна до гробу Україна.
показати весь коментар
21.10.2024 00:23 Відповісти
хаха, бредятина кацапська
показати весь коментар
21.10.2024 00:27 Відповісти
Давайте скажемо прямо, Європа поводиться як зарозуміла жінка, яку всі повинні заслужити. Люди не можуть нескінченно принижуватися.
показати весь коментар
21.10.2024 00:38 Відповісти
А у чому приниження??? Корумповані країни із політично хитким населенням до ЄС не приймають. Щоб увійти до Вільного Світу, треба добряче відмитися від кацапського ментального бруду.
показати весь коментар
21.10.2024 00:46 Відповісти
Это смешно когда апеллируют к гордости страны третьего мира. Мы духовные в отличии от проклятого Запада как говорит российская пропаганда.
показати весь коментар
21.10.2024 02:36 Відповісти
Європі похер, ніхто туди не тягне. ЄС нікого за руку не хапає, чи як паРашка за горло, щоб затягнути до себе. у тебе реально засраний мозок, за українською млвою не сховаєшся, долбл.
показати весь коментар
21.10.2024 08:27 Відповісти
Громадяни Молдови - це українці до 2014 року, більшість, під впливом роспропаганди проти НАТО І проти ЄС. Ще вибрати " громадянина світу" , як у 2019- му вибрали українці,що у окупованій Горлівці у 2014 році розказував про " адін нарот" у своєму інтерв'ю і можна запрошувати через аеропорт Кишиніва дружню допомогу із " зелених чоловічків"...
показати весь коментар
21.10.2024 00:30 Відповісти
Ну что же... Ждем нового прорыва на юге Украины от рашистов
показати весь коментар
21.10.2024 00:33 Відповісти
Швидше дочекаєшся розриву власного пукана.
показати весь коментар
21.10.2024 00:39 Відповісти
Иди в свой пукан. Ты тупо не видишь линии отрезания Украины от Черного моря? Какого тогда идут атаки на все причерноморские города? ТЫ ТУПОЙ???
показати весь коментар
21.10.2024 00:58 Відповісти
До жопы тот референдум про евроинтеграцию. Так евроинтегроваться можно 100 лет ожидая пока Европа одуплится. У Молдовы нету столько времени. Молдове нужно воссоеденяться с Румунией а там сразу будет и ЕС и НАТО
показати весь коментар
21.10.2024 00:55 Відповісти
Так, це прийнятний варіант і навіть найкращий. І знову виникає велике АЛЕ: у Молдові такаж проблема, як на сході та півдні України - значна кількість покручей-манкуртів, які своєю масою забивають прагнення здорової частини місцевих громад. Такі обставини штучно створені москвою за часів совка шляхом сприяння міграції лаптєногіх "со срєднєй паласи і сисранєй" до національних республік. В Україні цей брудний потік набув маштабу цунамі у 1933-1935р.р. та 1960-1970р.р.
показати весь коментар
21.10.2024 01:10 Відповісти
подивіться на карту Румунії до 1940, Молдова це одна з провінцій Румунії... тобто молдовани - це кацапізовані румуни. Ті що в Кішеневі навіть румунську не знають, саме вони проти вступу до ЄС.
показати весь коментар
21.10.2024 00:59 Відповісти
Це не зовсім вірно. Молдавське князівство існувало задовго до того як з'явилася Румунія. І в складі Румунії було найменше в своїй історії. З 1918-го по 1944-й.
показати весь коментар
21.10.2024 01:27 Відповісти
Вот только территория нынешнего государства Молдова, о котором вы говорите - это всего лишь маааленькая часть княжества Молдова. Это Бессарабия. А почти все бывшее молдавское княжество сейчас в составе Румынии. И топоним Молдавия в отношении Бессарабии ввел СССР из политических соображений
показати весь коментар
21.10.2024 01:56 Відповісти
не мелите чушь!
показати весь коментар
21.10.2024 02:18 Відповісти
Что в Украине что в Молдове нет госпропаганды. Россия тратит на нее миллиарды и имеет результаты. Молдаване в основном не осознают что рискуют оказаться в одном государстве с ПМР а потом с Россией и чем это обернется для них. А Рашке очень нужно разблокировать ПМР.
показати весь коментар
21.10.2024 01:14 Відповісти
це пі**ц результати...
показати весь коментар
21.10.2024 01:46 Відповісти
так пишуть буде другий тур
показати весь коментар
21.10.2024 01:54 Відповісти
Якшо молдавани не хочуть в ЄС нашо їх туди тягнути?ЄС треба припиняти переговори з Молдовою і концентруватись лише на Україні.
показати весь коментар
21.10.2024 02:13 Відповісти
Россия снова всунула свой пятак. Напоминает наш период 2006-2008. Те же тупые лозунги.
показати весь коментар
21.10.2024 02:38 Відповісти
В другому турі Мая програ
показати весь коментар
21.10.2024 06:30 Відповісти
Боже, поможи Молдові обрати гідного президента.
показати весь коментар
21.10.2024 06:47 Відповісти
Оброблено 99.50%

Da

50.42% (747675)

Nu

49.58% (735174)
показати весь коментар
21.10.2024 14:16 Відповісти
 
 