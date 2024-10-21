Майя Санду лідирує на президентських виборах у Молдові
У Молдові о 21:00 за місцевим часом завершилося голосування на президентських виборах і референдумі щодо євроінтеграції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані ЦВК Молдови.
ЦВК Молдови опрацювала понад 79% бюлетенів після закінчення президентських виборів.
Наразі лідирує чинна президентка Молдови Майа Санду - вона набрала 36,8%. За її основного опонента Олександра Стоянога від Партії соціалістів проголосували 29,1% виборців.
Третім йде Ренато Усатий від "Нашої партії" з 13,8%.
Також комісія опрацювала понад 80% бюлетенів референдуму щодо вступу до ЄС. 45% виборців проголосували "за", трохи більше 54% - проти.
Президентські вибори та референдум у Молдові
У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувається голосування на виборах президента, а також референдум щодо вступу до ЄС.
Головною фавориткою виборів є прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над своїми політичними опонентами.
Крім того, на референдумі вирішується, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС".
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На жаль, на данный момент, багато ще живих. Такі помилкі треба змивати кровю!
Не потрібно маніпулювати і брехати, що багато хто загинув. Багато хто загинув з тих хто не обирав цю мразь!
Натомість певна невелика частина пенсіонерів й недалекої вільно й масово зомбованої перед тим кремлівською пропагандою в Україні молоді віддали свої мізерні голоси маловідомому блазню, який наобіцяв своїм виборцям золоті гори.
За такого розкладу, керованого з ворожого кремля, де лише махровий корупціонер, кремлівський павлік морозов vs прихований кремлівський блазень, інший результат був неможливим.
50% проти вступу у ЄС
Де ви більшість побачили?
а як так може бути: за проєвропейського президента без вступу у ЄС? явно намухльовано
Da
50.42% (747675)
Nu
49.58% (735174)