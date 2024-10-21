МАГАТЭ профинансировало ядерные исследования РФ в Крыму после оккупации полуострова, - СМИ

Международное агентство по атомной энергии профинансировало государственные научные исследования России в Крыму после временной оккупации полуострова Москвой.

Об этом говорится в расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty, журналисты которого располагают внутренними документами агентства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, два исследовательских контракта МАГАТЭ с российскими государственными научными учреждениями, которые предусматривали полевые работы в Крыму, были подписаны в период с 2016-го по 2019 годы. Кроме того, первый контракт продлили летом 2019 года.

Указано, что эти контракты были "относительно небольшие".

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В заявлении МАГАТЭ для "Радио Свободы" отметили, что агентство продолжает признавать Крым украинским в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года. В агентстве добавили, что эти исследования были "чисто технического характера", и отметили, что они "не являются никакими изменениями в позиции агентства относительно статуса Крыма".

Названия, которые используют контрагенты, и представление материалов в их отчетах не означают выражения какого-либо мнения со стороны МАГАТЭ относительно правового статуса любой страны или территории, или ее власти", - заявил представитель МАГАТЭ.

Кроме того, он назвал контрагента одного из проектов - Объединенный институт ядерных исследований, международный исследовательский центр в городе Дубна под Москвой, - "не российской организацией, а международной межправительственной научно-исследовательской организацией, расположенной в России".

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Реакция Украины

В то же время постоянное дипломатическое представительство Украины в Вене, где расположена штаб-квартира МАГАТЭ, сообщило журналистам, что украинское правительство не одобрило никаких исследовательских проектов МАГАТЭ в Крыму.

"Наша позиция остается четкой: Украина решительно выступает против любых международных проектов или любой другой деятельности на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, поскольку это нарушает суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - прокомментировали дипломаты.

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