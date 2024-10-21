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Новости
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МАГАТЭ профинансировало ядерные исследования РФ в Крыму после оккупации полуострова, - СМИ

МАГАТЕ фінансувало наукові дослідження Росії в Криму

Международное агентство по атомной энергии профинансировало государственные научные исследования России в Крыму после временной оккупации полуострова Москвой.

Об этом говорится в расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty, журналисты которого располагают внутренними документами агентства, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, два исследовательских контракта МАГАТЭ с российскими государственными научными учреждениями, которые предусматривали полевые работы в Крыму, были подписаны в период с 2016-го по 2019 годы. Кроме того, первый контракт продлили летом 2019 года.

Указано, что эти контракты были "относительно небольшие".

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В заявлении МАГАТЭ для "Радио Свободы" отметили, что агентство продолжает признавать Крым украинским в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года. В агентстве добавили, что эти исследования были "чисто технического характера", и отметили, что они "не являются никакими изменениями в позиции агентства относительно статуса Крыма".

Названия, которые используют контрагенты, и представление материалов в их отчетах не означают выражения какого-либо мнения со стороны МАГАТЭ относительно правового статуса любой страны или территории, или ее власти", - заявил представитель МАГАТЭ.

Кроме того, он назвал контрагента одного из проектов - Объединенный институт ядерных исследований, международный исследовательский центр в городе Дубна под Москвой, - "не российской организацией, а международной межправительственной научно-исследовательской организацией, расположенной в России".

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Реакция Украины

В то же время постоянное дипломатическое представительство Украины в Вене, где расположена штаб-квартира МАГАТЭ, сообщило журналистам, что украинское правительство не одобрило никаких исследовательских проектов МАГАТЭ в Крыму.

"Наша позиция остается четкой: Украина решительно выступает против любых международных проектов или любой другой деятельности на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, поскольку это нарушает суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - прокомментировали дипломаты.

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Автор: 

Крым (26425) МАГАТЭ (409) расследование (3049)


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Топ комментарии
+15
лицемерные пид.расы, незначительно ... пусть вас на пол шишечки изн.силует маньяк
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21.10.2024 13:28 Ответить
+13
Не зря же Гросси как с родными встречался и обнимался взасос с рашистскими террористами. Ну теперь понятно почему Запад держит нас за руки. Они защищают свои инвестиции и срать они хотели на международные законы и право. Нужно бить по рашистским електростанциям и инфраструктуре иначе нами просто будут вытирать по. У нас вся инфраструктура разрушена и Западу незачем нас защищать. А на Сосии все целехонькое и оттуда идут дивиденды Гюттерюшу, Гросси и прочей западной продажной мрази
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21.10.2024 13:35 Ответить
+9
Оце МАГАТЕ як і ото ООН перетворились у синекуру для жирних ленивих скотів та паскуних котів. Нікчемні організації яки зайві у цьому світі.
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21.10.2024 13:36 Ответить
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лицемерные пид.расы, незначительно ... пусть вас на пол шишечки изн.силует маньяк
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21.10.2024 13:28 Ответить
ага. "суто технічно", без любові.
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21.10.2024 14:02 Ответить
Пора оте ''моготе'' гнати з усіх українських АЕС. Воно працює на кацапів!
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21.10.2024 13:29 Ответить
Та ну, отак прямо і "гнати", а вони там є, ти перевірив ?
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21.10.2024 13:32 Ответить
МАГАТЕ на 30% складається із кацапів, на кого ж йому працювати?
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21.10.2024 14:46 Ответить
Рашка фінансує магате, а магате - рашку. Якесь 69
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21.10.2024 13:35 Ответить
Не зря же Гросси как с родными встречался и обнимался взасос с рашистскими террористами. Ну теперь понятно почему Запад держит нас за руки. Они защищают свои инвестиции и срать они хотели на международные законы и право. Нужно бить по рашистским електростанциям и инфраструктуре иначе нами просто будут вытирать по. У нас вся инфраструктура разрушена и Западу незачем нас защищать. А на Сосии все целехонькое и оттуда идут дивиденды Гюттерюшу, Гросси и прочей западной продажной мрази
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21.10.2024 13:35 Ответить
продажність ще ніхто не відміняв
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21.10.2024 13:35 Ответить
Оце МАГАТЕ як і ото ООН перетворились у синекуру для жирних ленивих скотів та паскуних котів. Нікчемні організації яки зайві у цьому світі.
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21.10.2024 13:36 Ответить
як і червоний хрест
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21.10.2024 13:38 Ответить
Репедасти
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21.10.2024 13:39 Ответить
Вангую что МАГАТЕ которое сейчас так яро призывает Украину к перемирию, завтра будет помогать ***** осваивать нашу ЗАЕС для выработки електроенергии для Сосии, а лишки будут продавать на Запад разным Орбанам и Шольцам тем самым опять Запад накалывая на енергетическую иглу
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21.10.2024 13:39 Ответить
у цій чудовій новині головне все ж те, як відреагувало вбодай тутешнє мзс на цю подію? от як? навіть глибокої стурбованості не висловило? було зайнято одержанням підпису папуа-нової гвінеї під комюніке "саміту миру імені зеленого ублюдка"? чи просуванням потужних принципів надпотужного "плану перемоги імені того ж таки..."?
пс ну, а тепер місцеві дописувачі можуть продовжити кепкувати із чергових "глибоких стурбованостей", які лунають з інших країн...
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21.10.2024 13:41 Ответить
П.дари
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21.10.2024 13:42 Ответить
Які уйобки.***** загрожує усьому Світу ЯО а вони заграють з 3,14ідарасом,кацапською тварюкою,щоб ви здохли поряд з ним.
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21.10.2024 13:44 Ответить
ООН фінансувало ХАМАС, МАГАТЕ - рашистів....
Які ще відкриття/викриття нас очікують в майбутньому? 🤔
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21.10.2024 13:46 Ответить
Миром правят проститутки
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21.10.2024 13:59 Ответить
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21.10.2024 14:01 Ответить
Гроссі гарно служить путінському режиму. Як кацапи захопили заес, так відразу туди погнав, узаконювати передачу. Документи виправляти. В Сочі там обнімались як рідні. Всі ці латиноамериканці- комуняки підлизувачі хла.
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21.10.2024 15:22 Ответить
Міжнародна політико-фінансова проституція на найвищому рівні.
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21.10.2024 15:24 Ответить
 
 