О подозрении сообщено двум крымчанам-предателям, которые воевали на стороне РФ и попали в плен на Курщине, - прокуратура
Правоохранители Сумщины сообщили о подозрении двум жителям Автономной Республики Крым, которые воевали на стороне России и попали в плен в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура Сумской области.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум крымчанам по факту совершения государственной измены.
Как отмечается, 51-летний и 45-летний жители Автономной Республики Крым после аннексии украинского полуострова в 2014 году перешли на сторону России.
Где воевали предатели?
К тому же после начала полномасштабного вторжения они поступили на службу в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты вооруженных сил РФ и воевали против Украины, в частности участвовали в боевых действиях на Херсонском направлении.
Летом 2024 года командование перебросило подразделения подозреваемых, которые в то время находились на должностях стрелков, в Курскую область, где они и попали в плен ВС Украины.
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етнічний московит на клітинному рівні ворог а не зрадник ,незалежно де він жив в Криму чи у Львові