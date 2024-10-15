О подозрении сообщено двум крымчанам-предателям, которые воевали на стороне РФ и попали в плен на Курщине, - прокуратура

Правоохранители Сумщины сообщили о подозрении двум жителям Автономной Республики Крым, которые воевали на стороне России и попали в плен в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура Сумской области.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум крымчанам по факту совершения государственной измены.

Как отмечается, 51-летний и 45-летний жители Автономной Республики Крым после аннексии украинского полуострова в 2014 году перешли на сторону России.

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Где воевали предатели?

К тому же после начала полномасштабного вторжения они поступили на службу в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты вооруженных сил РФ и воевали против Украины, в частности участвовали в боевых действиях на Херсонском направлении.



Летом 2024 года командование перебросило подразделения подозреваемых, которые в то время находились на должностях стрелков, в Курскую область, где они и попали в плен ВС Украины.

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