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О подозрении сообщено двум крымчанам-предателям, которые воевали на стороне РФ и попали в плен на Курщине, - прокуратура

Кримчани потрапили в полон на Курщині

Правоохранители Сумщины сообщили о подозрении двум жителям Автономной Республики Крым, которые воевали на стороне России и попали в плен в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура Сумской области.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум крымчанам по факту совершения государственной измены.

Как отмечается, 51-летний и 45-летний жители Автономной Республики Крым после аннексии украинского полуострова в 2014 году перешли на сторону России.

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Где воевали предатели?

К тому же после начала полномасштабного вторжения они поступили на службу в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты вооруженных сил РФ и воевали против Украины, в частности участвовали в боевых действиях на Херсонском направлении.

Летом 2024 года командование перебросило подразделения подозреваемых, которые в то время находились на должностях стрелков, в Курскую область, где они и попали в плен ВС Украины.

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Автор: 

Крым (26419) прокуратура (5030) государственная измена (1567) Курск (1139)


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В полон зрадників не брати..... !!! Вони не пробували втекти при здачі в полон?
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15.10.2024 18:00 Ответить
Ще й злосно втекти. З загрозою життю українському військовому.
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15.10.2024 18:04 Ответить
ще й втікав і кричав "чий Крим"?
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15.10.2024 18:06 Ответить
Ні, хай сидять на довічному, копають руду у Жовтих Водах доки не здохнуть.
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15.10.2024 19:23 Ответить
ми не виграєм війни допоки московитів будем рахувати зрадниками...
етнічний московит на клітинному рівні ворог а не зрадник ,незалежно де він жив в Криму чи у Львові
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15.10.2024 18:38 Ответить
А чому не розстріляли на місьці?
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15.10.2024 19:19 Ответить
 
 