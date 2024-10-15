Про підозру повідомлено двом кримчанам-зрадникам, які воювали на боці РФ і потрапили в полон на Курщині, - прокуратура
Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру двом мешканцям Автономної Республіки Крим, які воювали на боці Росії і потрапили в полон у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Сумської області.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом кримчанам за фактом вчинення державної зради.
Як зазначається, 51-річний та 45-річний жителі Автономної Республіки Крим після анексії українського півострова у 2014 році перейшли на бік Росії.
Де воювали зрадники?
До того ж після початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти збройних сил РФ та воювали проти України, зокрема брали участь у бойових діях на Херсонському напрямку.
Влітку 2024 року командування перекинуло підрозділи підозрюваних, які на той час перебували на посадах стрільців, у Курську область, де вони й потрапили в полон ЗС України.
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етнічний московит на клітинному рівні ворог а не зрадник ,незалежно де він жив в Криму чи у Львові