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Про підозру повідомлено двом кримчанам-зрадникам, які воювали на боці РФ і потрапили в полон на Курщині, - прокуратура

Кримчани потрапили в полон на Курщині

Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру двом мешканцям Автономної Республіки Крим, які воювали на боці Росії і потрапили в полон у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура Сумської області.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом кримчанам за фактом вчинення державної зради.

Як зазначається, 51-річний та 45-річний жителі Автономної Республіки Крим після анексії українського півострова у 2014 році перейшли на бік Росії.

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Де воювали зрадники?

До того ж після початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу до 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти збройних сил РФ та воювали проти України, зокрема брали участь у бойових діях на Херсонському напрямку.

Влітку 2024 року командування перекинуло підрозділи підозрюваних, які на той час перебували на посадах стрільців, у Курську область, де вони й потрапили в полон ЗС України.

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Автор: 

Крим (14183) прокуратура (3697) державна зрада (1713) Курськ (1150)


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В полон зрадників не брати..... !!! Вони не пробували втекти при здачі в полон?
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15.10.2024 18:00 Відповісти
Ще й злосно втекти. З загрозою життю українському військовому.
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15.10.2024 18:04 Відповісти
ще й втікав і кричав "чий Крим"?
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15.10.2024 18:06 Відповісти
Ні, хай сидять на довічному, копають руду у Жовтих Водах доки не здохнуть.
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15.10.2024 19:23 Відповісти
ми не виграєм війни допоки московитів будем рахувати зрадниками...
етнічний московит на клітинному рівні ворог а не зрадник ,незалежно де він жив в Криму чи у Львові
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15.10.2024 18:38 Відповісти
А чому не розстріляли на місьці?
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15.10.2024 19:19 Відповісти
 
 