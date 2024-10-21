В Европе могут обсудить возможность отправки миротворцев в Украину, - Politico

На Западе считают, что если информация об отправке военных КНДР в Украину подтвердится, это будет означать серьезную эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что слухи о помощи России от КНДР требуют более решительных действий от партнеров Украины.

"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле" и другим идеям, предложенным Макроном", - сказал он.

Глава МИД Литвы добавил, что Европа продолжает действовать пассивно. Однако он уверен в способности союзников Украины предпринять все необходимые проактивные шаги для решения конфликта.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока что консенсуса по этому вопросу нет.

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