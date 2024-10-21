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В Европе могут обсудить возможность отправки миротворцев в Украину, - Politico

За яких умов Європа може відправити миротворців в Україну

На Западе считают, что если информация об отправке военных КНДР в Украину подтвердится, это будет означать серьезную эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что слухи о помощи России от КНДР требуют более решительных действий от партнеров Украины.

"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле" и другим идеям, предложенным Макроном", - сказал он.

Глава МИД Литвы добавил, что Европа продолжает действовать пассивно. Однако он уверен в способности союзников Украины предпринять все необходимые проактивные шаги для решения конфликта.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока что консенсуса по этому вопросу нет.

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Автор: 

КНДР (1226) миротворцы (1184) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+10
Як мені "подобаються" оці припущення зі словом "можуть"...
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21.10.2024 14:26 Ответить
+8
ой це саме те що треба - можливість обговорити щось... всі наче зайняті й результат може бути, а може й ні...
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21.10.2024 14:27 Ответить
+4
а можуть і не обговорити
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21.10.2024 14:29 Ответить
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Як мені "подобаються" оці припущення зі словом "можуть"...
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21.10.2024 14:26 Ответить
ой це саме те що треба - можливість обговорити щось... всі наче зайняті й результат може бути, а може й ні...
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21.10.2024 14:27 Ответить
а можуть і не обговорити
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21.10.2024 14:29 Ответить
Не извольте сомневаться. И обговорять, и решат. И даже к консенсусу прийдут.
-всё, всё, успокойтесь вопрос с обедом решен. Обеда не будет.
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21.10.2024 15:54 Ответить
то нема сьогодні серйозної ескалації??Що будуть робити ці війська ??? розпочинати будуть припинення вогню на лінії зіткнення?? А чому їх невести було б у лютому перед вторгненням ,для охорони АЕС???
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21.10.2024 14:30 Ответить
А консенсусу для початку не потрібно - маленька Естонія проявляє ініціативу і направляє в Украіну 1000 біиців - кацапи іх будуть обстрілювати - піде розголос - НАТОвців б"ють! - і інші підтягнуться
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21.10.2024 14:34 Ответить
Когда Пердоган сбил кацапский самолет НАТО его поддержало, но заявило что это было его самодурство, и оно (НАТО) к этому не имеет никакого отношения.
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21.10.2024 15:57 Ответить
Ніпрощо.
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21.10.2024 14:35 Ответить
Запізно
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21.10.2024 14:38 Ответить
Головне, щоб ці поци дали на це дозвіл.
Поки що вони були проти.

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21.10.2024 14:39 Ответить
Ці миротворці, це по суті поліція а не армія.
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21.10.2024 15:03 Ответить
В Європі можуть обговорювати, що забажають. От тільки Зельоні не бажають запустити в Україну чужі війська. Бо весь їхній саботаж Армії вилізе в закордонні СМІ.
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21.10.2024 15:13 Ответить
Що говорить Литва це не показник, якби вони керували НАТО у нас б давно була авіація і ракети.

Французам також нема дуже довіри, вони з однієї сторони допомагають нам а з іншої просять штатити зняти санкції з того ж титану, а їх компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів.
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21.10.2024 15:36 Ответить
Если таких "миротворцев", как в Ливане, то нах.. они тут нужны.
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21.10.2024 17:44 Ответить
 
 