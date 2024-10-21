На Западе усталость от войны в Украине достигла апогея, "План победы" - попытка сбить эти настроения, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Усталость от российско-украинской войны на Западе достигла рекордного уровня, и "План победы", предложенный Владимиром Зеленским, - это попытка сбить эти настроения. Украине нужны гарантии безопасности от НАТО.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, усталость от войны в некоторых западных столицах "достигла таких высот, которых украинские солдаты, вероятно, никогда бы себе не позволили".

Эта усталость заставляет нас искать решение, именно поэтому мы слышим все чаще разговоры о "мире", который на самом деле - по моей оценке - будет больше похож на предложение капитуляции. Поэтому план (победы - ред.) - это очень четкое давление и отталкивание этих настроений", - подчеркнул Ландсбергис.

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Самыми важными, по словам литовского министра, являются гарантии безопасности для Украины, а в Европе "нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

Глава МИД Литвы отметил, что приглашение Украины в НАТО сейчас вполне реалистично, поскольку в истории уже были подобные примеры.