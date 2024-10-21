На Западе усталость от войны в Украине достигла апогея, "План победы" - попытка сбить эти настроения, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Усталость от российско-украинской войны на Западе достигла рекордного уровня, и "План победы", предложенный Владимиром Зеленским, - это попытка сбить эти настроения. Украине нужны гарантии безопасности от НАТО.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
По его словам, усталость от войны в некоторых западных столицах "достигла таких высот, которых украинские солдаты, вероятно, никогда бы себе не позволили".
Эта усталость заставляет нас искать решение, именно поэтому мы слышим все чаще разговоры о "мире", который на самом деле - по моей оценке - будет больше похож на предложение капитуляции. Поэтому план (победы - ред.) - это очень четкое давление и отталкивание этих настроений", - подчеркнул Ландсбергис.
Самыми важными, по словам литовского министра, являются гарантии безопасности для Украины, а в Европе "нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".
Глава МИД Литвы отметил, что приглашение Украины в НАТО сейчас вполне реалистично, поскольку в истории уже были подобные примеры.
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Це по перше, по друге. Світова війна якщо і вигідна то лише РФ.
А саме головне, яка там мотивація в молоді? Це с КНДР ще можна, найти ідейних фанатиків. Китайська молодь подорожує по світу
Загалом китайці цілком ******* а містом на фронт не дуже то і спішать.
Якщо захід завтра відмовиться від торгівлі з КНР, вони знову будуть у кожній халупі дешевий чавун плавити.
Китай світову війну не потягне. Максимум конфлікт з індією. І то навряд.
українці сказали: ні, зе знає краще, будуть шашлики, все буде добре.
тепер в Україні хаос, війна, а українці повчають інших "готуйтесь до корейських танків, ми то краще знаємо"
Ну, що ж, сподіваюсь, тільки морально.
Бо фізична форма їм знадобиться.
@ItechHomer
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21 год
Українці не погоджуються з тим фактом, що всім насрати і плювати слиною на те, що вони зникнуть як держава. Ми ж такі заїбаті. Ми тримаємо фронт західної цивілізації. Без нас їм будуть гайки. Та всім насрати і плювати слиною. Бо нічого ми не тримаємо, крім прокурорів-інвалідів.
бетеери і бмп тюками з трофеями.