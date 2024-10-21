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Новости Война
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На Западе усталость от войны в Украине достигла апогея, "План победы" - попытка сбить эти настроения, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс

Усталость от российско-украинской войны на Западе достигла рекордного уровня, и "План победы", предложенный Владимиром Зеленским, - это попытка сбить эти настроения. Украине нужны гарантии безопасности от НАТО.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, усталость от войны в некоторых западных столицах "достигла таких высот, которых украинские солдаты, вероятно, никогда бы себе не позволили".

Эта усталость заставляет нас искать решение, именно поэтому мы слышим все чаще разговоры о "мире", который на самом деле - по моей оценке - будет больше похож на предложение капитуляции. Поэтому план (победы - ред.) - это очень четкое давление и отталкивание этих настроений", - подчеркнул Ландсбергис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План победы" Украины очень реалистичен, нужно лишь политическое решение, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Самыми важными, по словам литовского министра, являются гарантии безопасности для Украины, а в Европе "нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

Глава МИД Литвы отметил, что приглашение Украины в НАТО сейчас вполне реалистично, поскольку в истории уже были подобные примеры.

Автор: 

Литва (2504) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+7
Подивимося яка втома в них буде коли кацапські та корейські танки будуть їх чавити на вулицях.
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21.10.2024 15:49 Ответить
+5
Набагато гірше для західних підарів буде коли до них в гості завітають зраджені ними бійці ЗСУ. Час казочок про стурбованість та занепокоєння стрімко добігає кінця.
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21.10.2024 16:10 Ответить
+5
Homer
@ItechHomer
·
21 год

Українці не погоджуються з тим фактом, що всім насрати і плювати слиною на те, що вони зникнуть як держава. Ми ж такі заїбаті. Ми тримаємо фронт західної цивілізації. Без нас їм будуть гайки. Та всім насрати і плювати слиною. Бо нічого ми не тримаємо, крім прокурорів-інвалідів.
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21.10.2024 16:11 Ответить
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Подивимося яка втома в них буде коли кацапські та корейські танки будуть їх чавити на вулицях.
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21.10.2024 15:49 Ответить
Набагато гірше для західних підарів буде коли до них в гості завітають зраджені ними бійці ЗСУ. Час казочок про стурбованість та занепокоєння стрімко добігає кінця.
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21.10.2024 16:10 Ответить
Як раз такого не буде, бо в разі нашої поразки рф знищить усіх хто воював проти них...
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21.10.2024 16:48 Ответить
Не будут.
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21.10.2024 16:23 Ответить
Бачу ви так впевнено і однозначно стверджуєте щодо всіх вирогідностей розвитку майбутнього. Ви у часі подорожуєте чи на картах Таро розклали?
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21.10.2024 17:34 Ответить
Звичайне припущення. Тим більше що на даний момент є лише одна країна що здатна вести світову війну - США. Ні РФ, ні Китаю це не до снаги.
Це по перше, по друге. Світова війна якщо і вигідна то лише РФ.
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21.10.2024 18:17 Ответить
Чому Кииаю це не до снаги? Флот в них вже більше США, авіації також вистачає. Арсенал ЯЗ нарощують, запаси продуктів вже не перший рік роблять. Тільки в економіці питання.
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21.10.2024 20:32 Ответить
Як я вже казав, китайці воюють добре з самими китайцями. На світову війну Китай не потягне, Гітлер не потягнув а в нього все було куди краще. Великий флот, авіація ще нічого не гарантують.
А саме головне, яка там мотивація в молоді? Це с КНДР ще можна, найти ідейних фанатиків. Китайська молодь подорожує по світу
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22.10.2024 12:45 Ответить
Я мав досвід беспосередньої роботи у китайській компанії із китайцями відповідно і не дуже згодний із вашими висновками. Мізки в них промиті непогано. Вони навіть в робочому офісі тримали купу комуністичних книжок. А білі люди для них то лаоваї, яких треба нещадно ошукувати. Також вони досить безпринципні у плані коррупції і дуже вірять у прикмети. Там такий коктейль в головах намішаний що ви не уявляєте. Вони на місці майбутнього об`єкту будівництва півня у жертву приносили у ділових костюмах щоб ви розуміли.
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23.10.2024 22:38 Ответить
Це не ті фанатики з КНДР.
Загалом китайці цілком ******* а містом на фронт не дуже то і спішать.
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23.10.2024 23:29 Ответить
У Гітлера не було ЯО, першого за величиною флоту у світі, 2ї економіки світу і 1,5 мільярди населення у якого нема емпатії навіть один до одного.
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23.10.2024 22:41 Ответить
Економіка, промисловість і флот у Гітлера були одні з найкращих к світі.
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23.10.2024 23:30 Ответить
Один із, але не рівня Китаю. Далеко не рівня.
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24.10.2024 18:10 Ответить
Ахаха, вся економіка Китаю завязана на зовнішню торгівлю, причому з тим самим заходом.
Якщо захід завтра відмовиться від торгівлі з КНР, вони знову будуть у кожній халупі дешевий чавун плавити.
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24.10.2024 19:46 Ответить
Дуже небезпечна думка. Про рашу також казали, що санкції її задушать за півроку. Зараз можна бачити, що певну шкоду вони наносять, але загалом торгівля повним ходом з ними продовжується, а генсенк ООН тисне руку і посміхається. Світ трохи складніший ніж вам здається і Китай готується до війни вже не перший десяток років, роблячі запаси критично важливих продуктів там матеріалів. Якщо хочете, то продовжуйте цього не бачити. Не дивиться увверх.
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25.10.2024 07:43 Ответить
А ви розумієте різницю в економіках між Китаєм і РФ?

Китай світову війну не потягне. Максимум конфлікт з індією. І то навряд.
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25.10.2024 08:28 Ответить
Європа та США у 2021-2022: українці, буде війна, рийте окопи, заміновуйтесь.

українці сказали: ні, зе знає краще, будуть шашлики, все буде добре.

тепер в Україні хаос, війна, а українці повчають інших "готуйтесь до корейських танків, ми то краще знаємо"
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21.10.2024 19:50 Ответить
Я у шашлики не вірив після 2014го, тому ваш коментар не до мене.
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21.10.2024 20:29 Ответить
Нічого для них ще не почалось, а вони вже втомились.
Ну, що ж, сподіваюсь, тільки морально.
Бо фізична форма їм знадобиться.
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21.10.2024 15:51 Ответить
Homer
@ItechHomer
·
21 год

Українці не погоджуються з тим фактом, що всім насрати і плювати слиною на те, що вони зникнуть як держава. Ми ж такі заїбаті. Ми тримаємо фронт західної цивілізації. Без нас їм будуть гайки. Та всім насрати і плювати слиною. Бо нічого ми не тримаємо, крім прокурорів-інвалідів.
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21.10.2024 16:11 Ответить
Це вам по телелохофону сказали?
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21.10.2024 16:25 Ответить
Жорстка вiдповiдь Европи, як завжди. Ах, да! Газ не забудьте пiдключить! Зима на носi!
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21.10.2024 16:20 Ответить
У нас мало б бути дві армії і два фронти - війскові та виробники зброї. Натомість у нас герої на фронті і аферисти на Банковій. Хуцпа Зуйла вже затрахала всю планету - "дайте, дайте не минайте". Кожного місяця зелені недоумки вигадують якусь фуйню щоб ускладнити виробництво для тих хто ще працює...
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21.10.2024 16:20 Ответить
Втома буде коли тисячі (благодарных) мігрантів з ближнього сходу і російські косоокі хлопчики з зображенням (великого кормчого )на прапорах , маленькими групами по 10000 чоловік ,будуть штурмувати величні стародавні споруди європейської архітектури, набиваючи і обвішуючи
бетеери і бмп тюками з трофеями.
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21.10.2024 16:26 Ответить
Україні потрібна Українська влада, повністю Українські українці та багато ******** зброї! Слава Нації!
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21.10.2024 16:26 Ответить
Зажерлий Захід не розуміє, що це тільки початок, і війна прийде в їхній дім, якщо вони так боятимуться.
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21.10.2024 16:27 Ответить
А они воевали разве? Или так озабачивались, так озабочивались что аж устали ат вайны.
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21.10.2024 16:28 Ответить
Зєлін так званий "план перемоги " пустопоржній папірець з набором "хотєлок " -дайте ,дайте і ще раз дайте .
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21.10.2024 17:24 Ответить
 
 