На Заході втома від війни в Україні досягла апогею, "План перемоги" - спроба збити ці настрої, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Втома від російсько-української війни на Заході досягла рекордного рівня, і "План перемоги", запропонований Володимиром Зеленським, - це спроба збити ці настрої. Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, втома від війни в деяких західних столицях "сягнула таких висот, яких українські солдати, ймовірно, ніколи б собі не дозволили".

Ця втома змушує нас шукати рішення, саме тому ми чуємо все частіше розмови про "мир", який насправді - за моєю оцінкою - буде більше схожий на пропозицію капітуляції. Тому план (перемоги - ред.) - це дуже чіткий тиск і відштовхування цих настроїв", - наголосив Ландсбергіс.

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Найважливішим, за словами литовського міністра, є гарантії безпеки для України, а у Європі "немає кращої гарантії, ніж п'ята стаття НАТО".

Очільник МЗС Литви зазначив, що запрошення України до НАТО зараз цілком реалістичне, оскільки в історії вже були подібні приклади.