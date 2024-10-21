На Заході втома від війни в Україні досягла апогею, "План перемоги" - спроба збити ці настрої, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Втома від російсько-української війни на Заході досягла рекордного рівня, і "План перемоги", запропонований Володимиром Зеленським, - це спроба збити ці настрої. Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО.
Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
За його словами, втома від війни в деяких західних столицях "сягнула таких висот, яких українські солдати, ймовірно, ніколи б собі не дозволили".
Ця втома змушує нас шукати рішення, саме тому ми чуємо все частіше розмови про "мир", який насправді - за моєю оцінкою - буде більше схожий на пропозицію капітуляції. Тому план (перемоги - ред.) - це дуже чіткий тиск і відштовхування цих настроїв", - наголосив Ландсбергіс.
Найважливішим, за словами литовського міністра, є гарантії безпеки для України, а у Європі "немає кращої гарантії, ніж п'ята стаття НАТО".
Очільник МЗС Литви зазначив, що запрошення України до НАТО зараз цілком реалістичне, оскільки в історії вже були подібні приклади.
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Це по перше, по друге. Світова війна якщо і вигідна то лише РФ.
А саме головне, яка там мотивація в молоді? Це с КНДР ще можна, найти ідейних фанатиків. Китайська молодь подорожує по світу
Загалом китайці цілком ******* а містом на фронт не дуже то і спішать.
Якщо захід завтра відмовиться від торгівлі з КНР, вони знову будуть у кожній халупі дешевий чавун плавити.
Китай світову війну не потягне. Максимум конфлікт з індією. І то навряд.
українці сказали: ні, зе знає краще, будуть шашлики, все буде добре.
тепер в Україні хаос, війна, а українці повчають інших "готуйтесь до корейських танків, ми то краще знаємо"
Ну, що ж, сподіваюсь, тільки морально.
Бо фізична форма їм знадобиться.
@ItechHomer
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21 год
Українці не погоджуються з тим фактом, що всім насрати і плювати слиною на те, що вони зникнуть як держава. Ми ж такі заїбаті. Ми тримаємо фронт західної цивілізації. Без нас їм будуть гайки. Та всім насрати і плювати слиною. Бо нічого ми не тримаємо, крім прокурорів-інвалідів.
бетеери і бмп тюками з трофеями.