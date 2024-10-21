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Новини Війна
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На Заході втома від війни в Україні досягла апогею, "План перемоги" - спроба збити ці настрої, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс

Втома від російсько-української війни на Заході досягла рекордного рівня, і "План перемоги", запропонований Володимиром Зеленським, - це спроба збити ці настрої. Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, втома від війни в деяких західних столицях "сягнула таких висот, яких українські солдати, ймовірно, ніколи б собі не дозволили".

Ця втома змушує нас шукати рішення, саме тому ми чуємо все частіше розмови про "мир", який насправді - за моєю оцінкою - буде більше схожий на пропозицію капітуляції. Тому план (перемоги - ред.) - це дуже чіткий тиск і відштовхування цих настроїв", - наголосив Ландсбергіс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "План перемоги" України є дуже реалістичним, потрібне лише політичне рішення, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Найважливішим, за словами литовського міністра, є гарантії безпеки для України, а у Європі "немає кращої гарантії, ніж п'ята стаття НАТО".

Очільник МЗС Литви зазначив, що запрошення України до НАТО зараз цілком реалістичне, оскільки в історії вже були подібні приклади.

Автор: 

Литва (2448) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+7
Подивимося яка втома в них буде коли кацапські та корейські танки будуть їх чавити на вулицях.
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21.10.2024 15:49 Відповісти
+5
Набагато гірше для західних підарів буде коли до них в гості завітають зраджені ними бійці ЗСУ. Час казочок про стурбованість та занепокоєння стрімко добігає кінця.
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21.10.2024 16:10 Відповісти
+5
Homer
@ItechHomer
·
21 год

Українці не погоджуються з тим фактом, що всім насрати і плювати слиною на те, що вони зникнуть як держава. Ми ж такі заїбаті. Ми тримаємо фронт західної цивілізації. Без нас їм будуть гайки. Та всім насрати і плювати слиною. Бо нічого ми не тримаємо, крім прокурорів-інвалідів.
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21.10.2024 16:11 Відповісти
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Подивимося яка втома в них буде коли кацапські та корейські танки будуть їх чавити на вулицях.
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21.10.2024 15:49 Відповісти
Набагато гірше для західних підарів буде коли до них в гості завітають зраджені ними бійці ЗСУ. Час казочок про стурбованість та занепокоєння стрімко добігає кінця.
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21.10.2024 16:10 Відповісти
Як раз такого не буде, бо в разі нашої поразки рф знищить усіх хто воював проти них...
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21.10.2024 16:48 Відповісти
Не будут.
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21.10.2024 16:23 Відповісти
Бачу ви так впевнено і однозначно стверджуєте щодо всіх вирогідностей розвитку майбутнього. Ви у часі подорожуєте чи на картах Таро розклали?
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21.10.2024 17:34 Відповісти
Звичайне припущення. Тим більше що на даний момент є лише одна країна що здатна вести світову війну - США. Ні РФ, ні Китаю це не до снаги.
Це по перше, по друге. Світова війна якщо і вигідна то лише РФ.
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21.10.2024 18:17 Відповісти
Чому Кииаю це не до снаги? Флот в них вже більше США, авіації також вистачає. Арсенал ЯЗ нарощують, запаси продуктів вже не перший рік роблять. Тільки в економіці питання.
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21.10.2024 20:32 Відповісти
Як я вже казав, китайці воюють добре з самими китайцями. На світову війну Китай не потягне, Гітлер не потягнув а в нього все було куди краще. Великий флот, авіація ще нічого не гарантують.
А саме головне, яка там мотивація в молоді? Це с КНДР ще можна, найти ідейних фанатиків. Китайська молодь подорожує по світу
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22.10.2024 12:45 Відповісти
Я мав досвід беспосередньої роботи у китайській компанії із китайцями відповідно і не дуже згодний із вашими висновками. Мізки в них промиті непогано. Вони навіть в робочому офісі тримали купу комуністичних книжок. А білі люди для них то лаоваї, яких треба нещадно ошукувати. Також вони досить безпринципні у плані коррупції і дуже вірять у прикмети. Там такий коктейль в головах намішаний що ви не уявляєте. Вони на місці майбутнього об`єкту будівництва півня у жертву приносили у ділових костюмах щоб ви розуміли.
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23.10.2024 22:38 Відповісти
Це не ті фанатики з КНДР.
Загалом китайці цілком ******* а містом на фронт не дуже то і спішать.
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23.10.2024 23:29 Відповісти
У Гітлера не було ЯО, першого за величиною флоту у світі, 2ї економіки світу і 1,5 мільярди населення у якого нема емпатії навіть один до одного.
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23.10.2024 22:41 Відповісти
Економіка, промисловість і флот у Гітлера були одні з найкращих к світі.
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23.10.2024 23:30 Відповісти
Один із, але не рівня Китаю. Далеко не рівня.
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24.10.2024 18:10 Відповісти
Ахаха, вся економіка Китаю завязана на зовнішню торгівлю, причому з тим самим заходом.
Якщо захід завтра відмовиться від торгівлі з КНР, вони знову будуть у кожній халупі дешевий чавун плавити.
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24.10.2024 19:46 Відповісти
Дуже небезпечна думка. Про рашу також казали, що санкції її задушать за півроку. Зараз можна бачити, що певну шкоду вони наносять, але загалом торгівля повним ходом з ними продовжується, а генсенк ООН тисне руку і посміхається. Світ трохи складніший ніж вам здається і Китай готується до війни вже не перший десяток років, роблячі запаси критично важливих продуктів там матеріалів. Якщо хочете, то продовжуйте цього не бачити. Не дивиться увверх.
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25.10.2024 07:43 Відповісти
А ви розумієте різницю в економіках між Китаєм і РФ?

Китай світову війну не потягне. Максимум конфлікт з індією. І то навряд.
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25.10.2024 08:28 Відповісти
Європа та США у 2021-2022: українці, буде війна, рийте окопи, заміновуйтесь.

українці сказали: ні, зе знає краще, будуть шашлики, все буде добре.

тепер в Україні хаос, війна, а українці повчають інших "готуйтесь до корейських танків, ми то краще знаємо"
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21.10.2024 19:50 Відповісти
Я у шашлики не вірив після 2014го, тому ваш коментар не до мене.
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21.10.2024 20:29 Відповісти
Нічого для них ще не почалось, а вони вже втомились.
Ну, що ж, сподіваюсь, тільки морально.
Бо фізична форма їм знадобиться.
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21.10.2024 15:51 Відповісти
Homer
@ItechHomer
·
21 год

Українці не погоджуються з тим фактом, що всім насрати і плювати слиною на те, що вони зникнуть як держава. Ми ж такі заїбаті. Ми тримаємо фронт західної цивілізації. Без нас їм будуть гайки. Та всім насрати і плювати слиною. Бо нічого ми не тримаємо, крім прокурорів-інвалідів.
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21.10.2024 16:11 Відповісти
Це вам по телелохофону сказали?
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21.10.2024 16:25 Відповісти
Жорстка вiдповiдь Европи, як завжди. Ах, да! Газ не забудьте пiдключить! Зима на носi!
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21.10.2024 16:20 Відповісти
У нас мало б бути дві армії і два фронти - війскові та виробники зброї. Натомість у нас герої на фронті і аферисти на Банковій. Хуцпа Зуйла вже затрахала всю планету - "дайте, дайте не минайте". Кожного місяця зелені недоумки вигадують якусь фуйню щоб ускладнити виробництво для тих хто ще працює...
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21.10.2024 16:20 Відповісти
Втома буде коли тисячі (благодарных) мігрантів з ближнього сходу і російські косоокі хлопчики з зображенням (великого кормчого )на прапорах , маленькими групами по 10000 чоловік ,будуть штурмувати величні стародавні споруди європейської архітектури, набиваючи і обвішуючи
бетеери і бмп тюками з трофеями.
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21.10.2024 16:26 Відповісти
Україні потрібна Українська влада, повністю Українські українці та багато ******** зброї! Слава Нації!
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21.10.2024 16:26 Відповісти
Зажерлий Захід не розуміє, що це тільки початок, і війна прийде в їхній дім, якщо вони так боятимуться.
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21.10.2024 16:27 Відповісти
А они воевали разве? Или так озабачивались, так озабочивались что аж устали ат вайны.
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21.10.2024 16:28 Відповісти
Зєлін так званий "план перемоги " пустопоржній папірець з набором "хотєлок " -дайте ,дайте і ще раз дайте .
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21.10.2024 17:24 Відповісти
 
 